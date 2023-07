Flytxt

Die Omni-Channel-CVM-Lösung von Flytxt ermöglicht es dem in der Mongolei ansässigen Unternehmen Mobicom, das Kundenerlebnis zu verbessern

Flytxt, ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen zur Maximierung des Customer Lifetime Value (CLTV), gab bekannt, dass die Mobicom Corporation mit der Verwendung von NEON-dX, ihrem Komplettpaket, Kundenwertmanagement (CVM) SaaS begonnen hat. Das in der Mongolei ansässige Unternehmen ist Teil des japanischen Telekommunikationskonzerns KDDI und hat eine Abonnentenbasis von 1,7 Millionen.

Mobicom nutzt die Lösung, um verwendbare Kundeninformationen abzuleiten und Omnichannel-Kundenbindungsprogramme zu automatisieren, die darauf abzielen, ihrem gesamten Kundenstamm digitale Mehrwerterlebnisse zu bieten.

„Wir sind sehr erfreut, Marktführer wie Mobicom beim Aufbau dauerhafter Kundenbeziehungen zu unterstützen, die zu positiven langfristigen Geschäftsergebnissen führen", sagte Dr. Vinod Vasudevan, CEO von Flytxt. „Unsere gut trainierte KI hilft Abonnementunternehmen, tiefere Einblicke in das Kundenverhalten zu gewinnen und ihre CX-Entscheidungen und -Aktionen im Handumdrehen anzupassen."

Die integrierten CLTV-KI-, Analyse- und Omnichannel-Kampagnen-Orchestrierungsfunktionen von NEON-dX werden es Mobicom ermöglichen, ihre CVM-Praxis zu erweitern und Upsell-, Cross-Selling- und Retention-Kampagnen schneller zu starten. Die Lösung von Flytxt ermöglicht es Mobicom auch, mit Kunden über neue digitale Kanäle wie Wallet- und Content-Apps in Kontakt zu treten. Damit möchte Mobicom die Akzeptanz neuer digitaler Dienste bei ihren bestehenden Sprach- und Datenkunden steigern.

„Wir schulden es unserer Vision, die besten Technologielösungen zu nutzen, um einzigartige, bahnbrechende Kundenerlebnisse zu bieten", sagte Herr Dulguun Gansukh, Director von Mobicom Product Marketing Department. „Die markterprobte Lösung von Flytxt mit fortschrittlicher KI wird uns helfen, unsere Reichweite zu erhöhen und die richtigen Wertversprechen zu fördern, die den Trends der Nutzungsverhalten und Interaktionen der Kunden entsprechen."

Flytxt ist ein vertrauenswürdiger Technologiepartner für über 70 digitale Unternehmen in mehr als 50 Ländern und führende CX-Plattformanbieter für die CLTV-Maximierung. Kunden und Partner nutzen die Lösungen von Flytxt, um bessere Geschäftsergebnisse aus verschiedenen Arbeitsabläufen in CX-Funktionen wie Vertrieb, Marketing, Kundenbetreuung und digitalen Diensten zu erzielen.

Informationen zu Mobicom

Mobicom Corporation LLC führte 1996 den ersten Mobilfunkdienst in der Mongolei ein und hat sich seitdem zum führenden Telekommunikations- und Informationstechnologieunternehmen in der Mongolei entwickelt.

Heute bieten die Mobicom Corporation und die Tochtergesellschaften der Mobicom-Gruppe IKT-Dienste wie Mobilfunk- und Satellitenkommunikation, Hochgeschwindigkeitsinternet, digitale Zahlungslösungen, Rechenzentren, auf der OTT-Technologie basierende Inhalte und Video-Streaming-Dienste sowie Netzwerkinfrastruktur im innerstädtischen und internationalen Bereich an, um Kanalmietdienste und digitale Inhalte an Regierungsbehörden, Unternehmen und Einzelpersonen weiterzuleiten.

Über Flytxt

Flytxt ist der vertrauenswürdige Technologiepartner von über 70 Digitalunternehmen in mehr als 50 Ländern sowie von Top-CX-Plattformanbietern zur Maximierung des Customer Lifetime Value (CLTV). Seine preisgekrönte, proprietäre CLTV-KI wurde unter Verwendung realer Erkenntnisse und Muster von mehr als einer Milliarde Verbrauchern und Billionen von Datenpunkten entwickelt und trainiert. Das Unternehmen verfügt über eine Unternehmenszentrale in Dubai, globale Entwicklungszentren in Indien und Präsenzen in Mexiko, den Niederlanden, Malaysia, Kolumbien, der Tschechischen Republik, Spanien und Kenia.

