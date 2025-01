Tourismusverband Ausseerland - Salzkammergut

Fasching im Ausseerland, ein buntes Treiben und Lebensfreude pur

Bild-Infos

Download

Ausseerland, Salzkammergut (ots)

Der Fasching im Ausseerland ist ein farbenfrohes und lebendiges Spektakel, das tief in der Tradition der Region verwurzelt ist. Jedes Jahr von Faschingssonntag bis Faschingsdienstag verwandeln sich die Orte Bad Aussee, Altaussee, Grundlsee und Bad Mitterndorf in Bühnen für ein einzigartiges Brauchtum, das Besucher und Einheimische gleichermaßen begeistert.

Die Wurzeln dieses lebhaften Treibens liegen in der Salzindustrie des 18. Jahrhunderts. Der florierende Salzhandel in Bad Aussee führte zur Entstehung eines wohlhabenden Bürgertums, während zahlreiche Arbeiter im Salzabbau beschäftigt waren. Die Faschingszeit bot diesen Arbeitern die Gelegenheit, ihrer Obrigkeit auf humorvolle und oft satirische Weise, ihre Meinungen mitzuteilen. Die Tradition der "Faschingsbriefe", in denen lokale Ereignisse und politische Satire präsentiert werden, hat sich bis heute erhalten und ist ein fester Bestandteil des Festes.

Der Ausseer Fasching ist auch bekannt für seine charakteristischen Figuren, die jede ihre eigene Geschichte und Bedeutung hat.

Die Trommelweiber: Männer in weißen Nachthemden und Schlafhauben, die am Rosenmontag durch die Straßen von Bad Aussee ziehen und mit lautem Trommeln und Musik symbolisch den Winter vertreiben. Interessanterweise gibt es neben den bürgerlichen Trommelweibern auch die "Arbeiter-Trommelweiber" und die "Altausseer Trommelweiber", wobei letztere tatsächlich weiblich sind.

Flinserl: Diese Figuren symbolisieren den Frühling. Ihre prächtigen Kostüme aus Naturleinen sind mit bunten Tuchflecken und unzähligen Silberpailletten, den sogenannten "Flinserln", bestickt. Die Tradition der Flinserl soll durch den Salzhandel aus Venedig nach Bad Aussee gekommen sein. Sie verteilen Süßigkeiten und Nüsse an Kinder und werden von den "Zacherl" begleitet, die mit Schweineblasen an Stöcken für Ordnung sorgen und dass Zuschauer den Flinserln nicht zu nahe kommen.

Die Pless: Diese kuriosen Gestalten, oft in zerlumpter Kleidung und mit einem umgestülpten Bienenkorb am Kopf, ziehen lärmend durch die Straßen und sorgen mit ihren Späßen für Heiterkeit. Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil des närrischen Treibens und verkörpern die Ausgelassenheit des Faschings.

Die Ausseer Maschkera-Fischer: Eine traditionelle Faschingsgruppe in Bad Aussee, deren Ursprung etwa 100 Jahre zurückreicht. Am Faschingsdienstag erscheinen sie in üblicher Kleidung eines Fliegenfischers, ausgestattet mit Angeln, an denen jedoch statt Haken Wäscheklammern mit Süßigkeiten oder Heringen befestigt sind. Kinder versuchen, diese Köder ausschließlich mit dem Mund zu fangen, ohne die Hände zu benutzen.

Fleckerl, Knopferl & mehr

Weniger bekannt, aber genauso schön und laut schriftlichen Überlieferungen auch gleich alt, gibt es in Knoppen und Kainisch die Fleckerl. Der Ursprung gleicht dem der Flinserl. Die Fleckerl aber ziehen von Haus zu Haus und bringen den Kindern Süßigkeiten und Nüsse. Jüngere Figuren des Ausseer Faschings sind beispielsweise die Altausseer Knopferl und die Arbeiterflinserl. Die Knopferl nähen sich Knöpfe auf ihre Leinengewänder und tragen holzgeschnitzte Masken und Hüte mit Gamsbart. Die Arbeiterflinserl tragen blaue Arbeitsgewänder, mit Filz bestickt und mit Bierkapseln geschmückt. Bereits am Faschingsamstag ziehen sie von Wirthaus zu Wirtshaus und verteilen Süßes.

Für Besucher bietet der Ausseer Fasching eine einmalige Gelegenheit, tief in die Kultur und Tradition des Salzkammerguts einzutauchen. Ein Fest, das nicht nur die Wintergeister vertreibt, sondern auch die Herzen der Menschen erwärmt.

Mehr Infos zum Faschingstreiben und den Veranstaltungen unter: www.ausseerland.at/fasching

Original-Content von: Tourismusverband Ausseerland - Salzkammergut, übermittelt durch news aktuell