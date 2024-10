Tourismusverband Ausseerland - Salzkammergut

Dein Moment - Winterfrische im Ausseerland Salzkammergut

Ausseerland, Salzkammergut (ots)

Der Winter im Ausseerland ist sanft, schneesicher und ohne Lärm und Hektik. Abseits der großen Skigebiete bietet diese Region alles, was das Wintersportlerherz höherschlagen lässt.

Das Ausseerland Salzkammergut ist eine Region, in der der Winter seine magische Seite zeigt. Eingebettet in die traumhafte Kulisse des steirischen Salzkammerguts, verwandelt sich die Region in den kalten Monaten in ein Paradies für Naturliebhaber und Wintersportbegeisterte. Hier ist der Winter nicht nur eine Jahreszeit - er ist ein Erlebnis.

Der Winter ist vielfältig und facettenreich. Hier verbindet sich sportlicher Genuss mit der Magie der winterlichen Berglandschaft. Ob Abenteuer oder Entspannung, hier findet jeder genau das, was er sucht und all das ohne überlaufene Pisten.

Modernes Skivergnügen verspricht die neue Loser Panoramabahn

Der Loser, der Hausberg von Altaussee, ist längst kein Geheimtipp mehr. Doch diesen Winter gibt es eine besondere Neuheit, die das Skigebiet Loser zu einem Highlight der Saison macht: die brandneue Loser Panoramabahn. Die barrierefreie 10er Gondelbahn bietet nicht nur höchsten Komfort und schnellen Zugang zu den besten Pisten des Skigebiets - sie belohnt ihre Passagiere mit atemberaubenden Ausblicken auf die verschneiten Gipfel und Täler der Region.

Ob Anfänger oder Profi - hier finden Wintersportler abwechslungsreiche Pisten und erstklassige Bedingungen zum Skifahren und Snowboarden. Auch Winterwanderungen, Schneeschuh-Touren und Rodelbahnen warten darauf, entdeckt zu werden. Die Loser Panoramabahn eröffnet die Möglichkeit, den Berg ganzjährig in seiner vollen Pracht zu erleben.

Skivergnügen bis in den Frühling

Die Schneesicherheit ist das Aushängeschild der Skigebiete am Loser und Tauplitz. Die geografische Lage und die modernen Beschneiungsanlagen ermöglichen den Pistenbetrieb bis ins Frühjahr.

Spuren im Schnee auf der Tauplitzalm

Für all jene, die die Stille und Ruhe der Natur suchen, gibt es nichts Besseres, als die schneesicheren Langlaufloipen auf der Tauplitzalm zu erkunden - eine der schönsten Hochalmen Österreichs. Hier, auf über 1.600 Metern Seehöhe, gleitet man mühelos durch eine tief verschneite Landschaft, umgeben von majestätischen Bergen und weitläufigen Almen.

Mit ihren bestens präparierten Loipen - sowohl für Klassik als auch Skating - wird die Tauplitzalm im Winter zu einem wahren Langlauf-Eldorado. Ob Einsteiger oder geübter Läufer, es gibt Loipen für jedes Niveau, und wer einmal die Weite dieser winterlichen Berglandschaft gespürt hat, wird immer wiederkommen wollen.

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um den Zauber des Winters hautnah zu erleben. Pack die Skier ein, schnall die Langlauf-Ski an - das Ausseerland Salzkammergut wartet auf dich! www.ausseerland.at

Ski-Specials im Ausseerland vom 06.12. bis 20.12.2024 / 07.01. bis 24.01. und 17.03. bis 21.04.2025:

4, 5 oder 7 Nächte inkl. Skipass für DIE TAUPLITZ und LOSER sowie das gesamte Schneebärenland. Kinder unter 6 Jahren fahren in Begleitung der Eltern gratis Ski.

Mehr Infos und Preise unter: https://ots.de/zQghjE

