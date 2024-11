FUCHS SCHMITT GmbH & Co. KG

FUCHS SCHMITT und Europas größter Fashion-Dienstleister KATAG schließen Partnerschaft

Aschaffenburg (ots)

Der Outerwear-Spezialist FUCHS SCHMITT GmbH & Co. KG hat sich der KATAG AG, dem größten Verbund für die Textil- und Bekleidungsbranche in Europa, angeschlossen. Das Aschaffenburger Traditionsunternehmen FUCHS SCHMITT, das seit dem 1. August 2024 offiziell zur Leineweber Gruppe gehört, wird zukünftig auch unter dem Dach des Bielefelder Handelsverbunds KATAG seine beiden starken Marken FUCHS SCHMITT und THE FOX vermarkten und zentralregulieren.

Am 15. November 2024 ist die neue Geschäftsbeziehung in Kraft getreten, mit der beide Parteien eine Intensivierung der Vertriebsbeziehungen von FUCHS SCHMITT zu den KATAG-Anschlussfirmen erzielen wollen.

"Die KATAG bietet uns als Partner ein starkes Leistungsportfolio, das von Warenthemen und Marketing, über Finanzdienstleistungen bis hin zu IT-Lösungen reicht", sagt Andrea Krumme, Geschäftsführerin FUCHS SCHMITT. "In unserem Fokus steht das Wachstum. Da die KATAG als Schnittstelle zwischen Markenindustrie und Handel fungiert, erschließt sich für FUCHS SCHMITT eine exklusive Möglichkeit der Positionierung bei bestehenden und neuen Handelspartnern und somit eine weitere, interessante Distributionsplattform für unsere Kollektionen."

Die neu geschlossene Vereinbarung zwischen der KATAG und FUCHS SCHMITT fördert die Zusammenarbeit mit den KATAG-Anschlussfirmen durch Information und gezielte Maßnahmen in den Bereichen Marketing, Werbung, Warenpräsentation und Schulung. Darüber hinaus werden gemeinsame Potentiale zum Nutzen der KATAG-Anschlussfirmen ermittelt.

Über FUCHS SCHMITT GmbH & Co. KG

FUCHS SCHMITT ist im Bereich DOB der führende Outdoor-Spezialist für Jacken und Mäntel. Das Unternehmen steht für hohen Qualitätsanspruch und permanente Innovationen und setzt den Wandel mit seinen Marken FUCHS SCHMITT und THE FOX kontinuierlich fort. Die Brands sind bei führenden Bekleidungshäusern, Filialisten und Facheinzelhändlern sowie im E-Commerce-Bereich erfolgreich vertreten. Das Unternehmen genießt seit vielen Jahren ein hohes Maß an Vertrauen bei Händlern und Kundinnen. FUCHS SCHMITT ist seit 1967 am Markt vertreten und gehört seit dem 01.08.2024 zur Leineweber GmbH & Co. KG. Das Unternehmen beschäftigt rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Firmensitz ist Aschaffenburg/Bayern.

Über KATAG AG

Die KATAG AG ist Europas größter Fashion-Dienstleister mit mehr als 350 Partnerunternehmen im Handel an über 1.600 Standorten. Die KATAG AG bietet ihren Partnern renditestarke Marken (u.a. STACCATO, BASEFIELD, CLARINA, COMMANDER). Im Premium-Designsegment wird das Markenportfolio der KATAG AG mit der Marke "(THE MERCER) N.Y." abgerundet. Neben dem breitgefächerten Mode- und Lifestyle-Sortiment unterstützt die KATAG ihre angeschlossenen Partnerfirmen mit den unterschiedlichsten Dienstleistungen - über Zentralregulierung, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Marketing, Printwerbung, bis hin zu IT-Lösungen und Betriebsberatung.

Original-Content von: FUCHS SCHMITT GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell