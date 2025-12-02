ExtraSauber

ExtraSauber Studie: Putzen bleibt Frauensache - auch 2026

Frauen leisten mehr Hausarbeit, putzen länger und empfinden Putzen als belastender

Mannheim (ots)

Die Putzstudie 2025 der Reinigungsplattform ExtraSauber.de zeigt deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei Hausarbeit, Belastung und Sauberkeitsverständnis. Befragt wurden 508 Nutzer:innen zu ihrem Putzverhalten und dem ihrer Partner.

Frauen übernehmen den Großteil der Hausarbeit

66 Prozent der Frauen geben an, den überwiegenden Teil des Putzens zu leisten - bei Männern sind es 16 Prozent. Keine Frau sagt, ihr Partner putze alles allein. Umgekehrt meint ein Drittel der Männer, die Partnerin erledige mehr als sie selbst.

Frauen putzen pro Woche 66 Minuten länger

Frauen verbringen im Schnitt 3,1 Stunden pro Woche mit Putzen, Männer 2,0 Stunden. 13 Prozent der Frauen putzen sogar mehr als fünf Stunden pro Woche, bei Männern nur 4 Prozent.

Frauen empfinden Putzen deutlich belastender

82 Prozent der Frauen empfinden Putzen als mindestens belastend. Bei Männern liegt der Anteil bei 67 Prozent. Männer geben zudem fast doppelt so häufig an, dass Putzen sie wenig oder gar nicht belastet (33 % vs. 18 %).

Unterschiedliche Sauberkeitsstandards

Für 24 Prozent der Frauen bedeutet "sauber" vor allem hygienisch rein - aber nur für 16 Prozent der Männer. Männer verbinden Sauberkeit häufiger mit Ordnung (30 % vs. 19 %).

Frauen halten sich für gründlicher

69 Prozent der Frauen halten sich für gründlicher als ihren Partner. Nur ein Viertel der Männer bestätigt dies, während 50 Prozent sagen, beide seien gleich gründlich.

Die vollständige ExtraSauber Studie 2025 steht als PDF zur Verfügung.

Über ExtraSauber

ExtraSauber ist eine führende Reinigungsplattform für private Haushalte und Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen wurde bereits zweimal als Testsieger im Bereich Online-Reinigungsservices ausgezeichnet und veröffentlicht seit 2022 jährlich die ExtraSauber Putzstudie.

Original-Content von: ExtraSauber, übermittelt durch news aktuell