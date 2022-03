Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V. (BVLH)

100 Tage Agrar- und Ernährungspolitik der Ampel-Koalition

Berlin

Handelsverband Lebensmittel (BVLH): Bundesregierung muss bei zentralen agrar- und ernährungspolitischen Vorhaben stärker den Schulterschluss mit der Lebensmittelwirtschaft suchen

Staatliche Tierhaltungskennzeichnung gemeinsam erarbeiten und auf allen Absatzkanälen verbindlich einführen

Acht von Zehn Bundesbürgern befürworten eine Tierhaltungskennzeichnung in der Außer-Haus-Verpflegung

Zum Ablauf der ersten 100 Tage der Amtszeit der neuen Bundesregierung ersucht der Handelsverband Lebensmittel (BVLH) Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, stärker mit der Lebensmittelwirtschaft bei der Umsetzung zentraler agrar- und ernährungspolitischer Vorhaben zusammen zu arbeiten.

"Die Herausforderungen für die Ampelkoalition bei der Transformation des Ernährungssystems sind groß. Der schreckliche Überfall Russlands auf die Ukraine macht diese Aufgabe noch schwieriger", betont BVLH-Hauptgeschäftsführer Franz-Martin Rausch. Sein Appell an Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir: "Nutzen Sie das Know-how des Lebensmittelhandels bei der Transformation des Ernährungssystems hin zu mehr Nachhaltigkeit und lassen Sie uns gemeinsam bei der Tierhaltungskennzeichnung beginnen." Mit der Haltungsform-Kennzeichnung des Lebensmitteleinzelhandels bestehe ein bewährtes und bei Verbrauchern wohl bekanntes System, an dem man sich bei der Konzeption und Umsetzung der staatlichen Kennzeichnung sehr gut orientieren könne.

Eine verbindliche staatliche Tierhaltungskennzeichnung dürfe aber nicht nur im Lebensmittelhandel sichtbar sein, erläutert Rausch. Überall dort, wo Verbraucher tierische Lebensmittel konsumieren, sollten sie die Möglichkeit haben, sich über die Haltungsbedingungen der Tiere zu informieren. Auf diese Weise könne die Notwendigkeit für mehr Tierwohl in der Nutzierhaltung am besten in die breite Öffentlichkeit getragen werden.

"Deshalb muss eine Tierhaltungskennzeichnung nicht nur im Lebensmittelhandel, sondern auch auf weiteren Absatzkanälen verbindlich eingeführt werden", fordert Rausch.

Das betrifft vor allem die Außer-Haus-Verpflegung. Ihr Stellenwert für die Ernährung der Verbraucher ist weiter hoch. Das zeigt eine aktuelle bevölkerungsrepräsentative forsa-Umfrage für den BVLH. Befragt nach ihrem Verzehrverhalten, wenn die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus wieder aufgehoben werden, antwortetet jeder Fünfte (20 %), öfter ins Restaurant, in die Kantine oder in den Schnellimbiss gehen zu wollen, als vor der Pandemie. Fast zwei Drittel (65 %) würden es genauso häufig machen und nur 13 Prozent der Befragten, würden im Vergleich zur Vor-Corona-Lage seltener Außer-Haus essen.

Tierhaltung in den Kantinen der Bundesverwaltung verbindlich ausloben

Außerdem wollte der BVLH wissen, ob die Verbraucher es begrüßen würden, wenn auch in Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung Fleischprodukte mit einer mehrstufigen Tierhaltungskennzeichnung ausgelobt werden. 83 Prozent der Befragten sind dieser Meinung.

"Die Bundesregierung kann hier mit gutem Beispiel vorangehen und die Tierhaltungskennzeichnung im Speiseplan der Kantinen ihrer Ministerien und nachgeordneten Behörden verbindlich machen", schlägt BVLH-Hauptgeschäftsführer Rausch vor.

Knapp 500.000 Beschäftigte arbeiten im öffentlichen Dienst der Bundesverwaltung. Viele von ihnen gehen in den Behördenkantinen essen und sollten dort die Gelegenheit haben, sich bei der Speisenauswahl bewusst für mehr Tierwohl zu entscheiden.

Tierwohl-Engagement des Handels für 82 Prozent der Bundesbürger wichtig

Dass der Lebensmittelhandel Verantwortung für eine Verbesserung der Haltungsbedingungen von Nutztieren übernimmt, finden 82 Prozent der von forsa Befragten äußerst beziehungsweise sehr wichtig.

Mit der Haltungsform-Kennzeichnung und der Initiative Tierwohl haben die daran beteiligten Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels zwei reichweiten- und aufmerksamkeitsstarke privatwirtschaftliche Maßnahmen in den Markt eingeführt. Sie tragen bereits heute dazu bei, die Nutztierhaltung tierwohl- und umweltgerechter zu gestalten.

Weiterführende Informationen

Am 8. Dezember 2021 wurde die von SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP getragene Koalitionsregierung vereidigt. Die 100-Tage-Frist, die einer neuen Regierung in der Regel zugestanden wird, um sich einzuarbeiten, endet am 18. März 2022.

Über die forsa-Befragung

Für die Untersuchung hat forsa insgesamt 1.004 Bürger ab 18 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland befragt. Sie wurden nach einem systematischen Zufallsverfahren ausgewählt. Die Erhebung lief vom 21. bis 24. Februar 2022 mithilfe des Befragungspanels forsa.omninet. Die ermittelten Ergebnisse können mit den bei allen Stichprobenerhebungen möglichen Fehlertoleranzen (im vorliegenden Fall +/- 3 Prozentpunkte) auf die Gesamtheit der deutschsprachigen Bevölkerung ab 18 Jahren übertragen werden.

Über die Haltungsform-Kennzeichnung des Lebensmitteleinzelhandels

Die Haltungsform-Kennzeichnung wurde im Frühjahr 2019 von führenden Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels eingeführt und hat in nur drei Jahren hohe Bekanntheit erzielt. Sie ordnet bestehende Label in ein vierstufiges System ein. Auf diese Weise können Verbraucher beim Fleischeinkauf schnell erkennen, wieviel mehr Tierwohl in den Produkten steckt als gesetzlich vorgeschrieben ist. Weitere Information zum Kennzeichnungssystem sind unter haltungsform.de abrufbar.

Die BVLH-Position zu einer staatlichen Tierhaltungskennzeichnung hat der Verband auf seiner Internetseite veröffentlicht.

Über den Handelsverband Lebensmittel

Der Handelsverband Lebensmittel (BVLH) ist im Handelsverband Deutschland (HDE) der Fachverband für die Lebensmittelarbeit. Er unterstützt seine Mitglieder bei der Erledigung lebensmittelfachlicher und lebensmittelrechtlicher Aufgaben und wahrt ihre lebensmittelpolitischen Interessen gegenüber Gesetzgebung, Behörden und Öffentlichkeit. Auf diesem Gebiet ist der BVLH der Ansprechpartner für Politik, Medien, Verbraucherorganisationen und für die Verbände der vorgelagerten Wirtschaftsstufen. Der BVLH ist Gründungsorganisation, Namensgeber und Mitveranstalter der Weltleitmesse für Lebensmittel und Getränke ANUGA.

