Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V. (BVLH)

Initiative Tierwohl für Rind setzt Zeichen

Auslobung von Rindfleischprodukten im Lebensmitteleinzelhandel erhöht Sichtbarkeit von ITW-Produktsiegel und Haltungsform-Kennzeichnung

Berlin (ots)

Der Handelsverband Lebensmittel (BVLH) begrüßt den Vorstoß der Initiative Tierwohl (ITW), erstmals einheitliche Tierwohlkriterien für die Breite der Rinderhaltung zu schaffen.

"Die Tierwohl-Lösung für Rinder, die mit dem neuen Programm ITW-Rind nun an den Start geht, ist ein deutliches Signal. Die in der ITW engagierten Partner aus der gesamten Wertschöpfungskette gehen erneut voran, um das Tierwohl in der gesamten Nutztierhaltung weiter zu verbessern", betont BVLH-Hauptgeschäftsführer Franz-Martin Rausch.

Im Lebensmitteleinzelhandel können Verbraucher Rindfleischprodukte, die von Tieren stammen, die in ITW-Betrieben gehalten wurden, am bekannten ITW-Siegel erkennen. Darüber hinaus können diese Produkte in die Stufe 2 der Haltungsform-Kennzeichnung eingeordnet und mit dem Haltungsform-Siegel gekennzeichnet werden.

Haltungsform-Kennzeichnung des Lebensmitteleinzelhandels Vorbild für staatliche Kennzeichnung

"Die Auslobung von Rindfleischwaren mit dem ITW-Produktsiegel und der Haltungsform-Kennzeichnungsstufe 2 ist ein starkes Zeichen, den Einsatz der Branche für mehr Tierwohl gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern sichtbar zu machen", so Rausch. Der Start des Programms ITW-Rind unterstreiche erneut, dass sich die geplante staatliche Tierhaltungskennzeichnung eng an der Haltungsform-Kennzeichnung des Lebensmitteleinzelhandels orientieren müsse und dass es dabei auch der Einbeziehung der Absatzkanäle in der Außer-Haus-Verpflegung bedürfe.

Das Programm ITW Rind startet ab März dieses Jahres. Die Teilnahme für Landwirte ist ab 15. März 2022 möglich. Die Auditierung startet am 1. April 2022.

Die BVLH-Position zu einer staatlichen Tierhaltungskennzeichnung hat der Verband auf seiner Internetseite veröffentlicht.

Über den Handelsverband Lebensmittel

Der Handelsverband Lebensmittel (BVLH) ist im Handelsverband Deutschland (HDE) der Fachverband für die Lebensmittelarbeit. Er unterstützt seine Mitglieder bei der Erledigung lebensmittelfachlicher und lebensmittelrechtlicher Aufgaben und er wahrt ihre lebensmittelpolitischen Interessen gegenüber Gesetzgebung, Behörden und Öffentlichkeit. Auf diesem Gebiet ist der BVLH der Ansprechpartner für Politik, Medien, Verbraucherorganisationen und die Verbände der vorgelagerten Wirtschaftsstufen. Der BVLH ist Gründungsorganisation, Namensgeber und Mitveranstalter der Weltleitmesse für Lebensmittel und Getränke ANUGA.

Original-Content von: Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V. (BVLH), übermittelt durch news aktuell