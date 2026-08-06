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Lavendel, Rosmarin & Co.: Wie Sommerpflanzen zu Kraftquellen im Alltag werden

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Oy-Mittelberg (ots)

Wandern, spazieren gehen oder einfach eine kleine Runde durch den Park drehen: Gerade im Sommer zieht es viele Menschen nach draußen. Doch während der Blick auf das nächste Ziel gerichtet ist, bleiben die Schätze am Wegesrand häufig unbeachtet. Dabei blühen in unserer nächsten Umgebung Pflanzen, die sich in der Naturheilkunde aufgrund ihrer wohltuenden Wirkung auf Körper und Seele seit Jahrhunderten bewährt haben. Die Aromatherapieexpert*innen von Primavera erklären, warum Lavendel, Rosmarin und Pfefferminze mehr als hübsche Sommerpflanzen sind und wie aus einem gewöhnlichen Spaziergang jetzt eine Quelle für mehr Gelassenheit, Energie und Wohlbefinden wird.

Immer mehr Menschen entdecken den sogenannten Achtsamkeitsspaziergang für sich. Nach dem Motto "Schau doch mal am Wegesrand..." stehen dabei - anders als beim klassischen Wandern - nicht Strecke oder Tempo im Mittelpunkt, sondern das bewusste Wahrnehmen der Natur. "Wer langsamer geht, genauer hinsieht und Düfte bewusst erlebt, schenkt nicht nur seiner Umgebung mehr Aufmerksamkeit, sondern oft auch sich selbst. Heilpflanzen wie Lavendel, Rosmarin oder Pfefferminze laden dazu ein, für einen Moment innezuhalten, tief durchzuatmen und neue Kraft zu schöpfen", sagt Aromatherapieexpertin Tamara Horak vom Allgäuer Aromatherapie- und Naturkosmetik-Hersteller Primavera.

Vom Wegesrand ins eigene Wohlfühlritual

Häufig begegnet uns lila blühender Lavendel (Lavandula angustifolia). In Gärten, Parks und naturnahen Pflanzungen verströmt er bis weit in den August hinein seinen charakteristischen Duft. Seit Jahrhunderten gilt er als Symbol für Ruhe, Gelassenheit und das bewusste Loslassen des Alltags.

Ein kleines Ritual genügt: Vor einer blühenden Lavendelpflanze stehen bleiben, die Augen schließen, tief einatmen und bewusst die Schultern sinken lassen. Oft reichen wenige Atemzüge, damit sich innere Anspannung löst und neue Ruhe einkehrt.

Dieses Ritual lässt sich zuhause fortsetzen, beispielsweise mit dem Entspannung Körperöl bio von Primavera, einer Komposition mit Lavendel fein, Benzoe Siam und Calendulaöl. Eine achtsame Fußmassage am Abend wird so zu einem kleinen, hilfreichen Übergangsritual zwischen einem aktiven Tag und einer erholsamen Nacht. Ringelblume (Calendula officinalis) ergänzt die Rezeptur mit ihren hautberuhigenden Eigenschaften und steht traditionell für Ruhe, Schutz und Widerstandskraft.

Rosmarin, die Pflanze für Wachheit, Klarheit und innere Stärke

Ein paar Schritte weiter - besonders während einer Wanderung im nächsten Urlaub im Mittelmeerraum - fällt der Blick auf Rosmarin (Salvia rosmarinus). An sonnigen Hängen, zwischen Trockenmauern oder entlang schmaler Wanderwege verströmt der aromatische Halbstrauch seinen würzig-frischen Duft.

Auch hier genügt eine kleine Achtsamkeitsübung: Einen Rosmarinzweig vorsichtig zwischen den Fingern verreiben, den Duft bewusst wahrnehmen und sich fragen: "Was gibt mir heute Kraft?" Diese kurze Pause hilft, den Kopf freizubekommen und sich wieder auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren.

Die aktivierende Wirkung macht sich auch die Aromatherapie zunutze. Das naturreine ätherische Öl Rosmarin Cineol wird durch schonende Wasserdampfdestillation der Zweige gewonnen und gilt als anregend und stärkend. Mit der Kraft & Energie Duftmischung bio lässt sich dieses Naturerlebnis in den Alltag übertragen. Der Duft sorgt für einen wirkungsvollen Frischekick zwischendurch und schenkt neue Energie. Nach einer langen Wanderung sorgt ein kühlendes Fußbad mit einigen Tropfen dieser Duftmischung für neue Frische und Leichtigkeit.

Pfefferminze: Der "Klassiker" der Aromatherapie

An feuchten Bachläufen, in Kräutergärten oder an schattigen Wegesrändern wartet schließlich Pfefferminze (Mentha piperita). Ihre zartvioletten Blüten fallen oft erst auf den zweiten Blick auf, ihr frischer Duft dagegen ist unverwechselbar. Pfefferminze steht für Klarheit, Frische und neue Perspektiven. Sie erinnert daran, innezuhalten, den Kopf freizubekommen und mit neuer Energie weiterzugehen.

Ein einfaches Achtsamkeitsritual lässt sich direkt unterwegs ausprobieren: Ein Minzblatt zwischen den Fingern verreiben, den Duft bewusst einatmen und anschließend drei ruhige Atemzüge nehmen. Die Aufmerksamkeit richtet sich wieder ganz auf den gegenwärtigen Moment - und der Kopf fühlt sich oft sofort freier an.

In der Aromatherapie zählt Pfefferminze zu den Klassikern. Das ätherische Öl wird wegen seiner kühlenden, vitalisierenden und konzentrationsfördernden Eigenschaften geschätzt und eignet sich besonders an heißen Sommertagen als natürlicher Begleiter für einen im Wortsinn klaren Kopf. Ganz praktisch für To Go eignet sich der Kopfwohl Roll-On bio, dessen Rezeptur eine wahre Erste-Hilfe sein kann, z. B. bei Kopfschmerzen. Die Aromatherapieexpert*innen von Primavera empfehlen darüber hinaus Pfefferminzwasser bio, das beim Destillationsvorgang entsteht und wertvolle Inhaltsstoffe bietet, die z. B. bei Müdigkeit oder Übelkeit ebenfalls viel Gutes tun können. Es erfrischt Gesicht, Arme oder Beine und belebt den Körper ganzheitlich mit einem natürlichen Frischekick. Wer die kühlende Wirkung intensivieren möchte, kann 15 Tropfen Pfefferminze bio auf 100 Milliliter Pfefferminzwasser geben und so ein individuelles Erfrischungsspray herstellen. Im Kühlschrank aufbewahrt, wird daraus ein besonders wohltuender Begleiter an warmen Sommertagen.

Die Natur mit nach Hause nehmen

Nicht jede Pflanze lässt sich pflücken oder konservieren - ihre Botschaft aber wohl. So lassen sich die Eindrücke eines Achtsamkeitsspaziergangs durch naturreine ätherische Öle in den Alltag zu übertragen und für kleine Rituale nutzen: Ein paar bewusste Atemzüge, eine wohltuende Fußmassage oder ein erfrischendes Körperspray reichen oft aus, um sich an das Gefühl eines Sommertages in der Natur zu erinnern. Die duftenden Schätze der Natur können dank der Aromatherapie gezielt Körper, Geist und Seele in Einklang bringen und so unsere Resilienz positiv unterstützen.

Wer die Kraft heimischer Heilpflanzen noch intensiver erleben möchte, kann die Mischungen für traditionelle Anwendungen auch selbst herstellen.

DIY-Rezept des Monats:

Bewegungsfreude - wohltuende Einreibung nach einem aktiven Tag

Nach einer Wanderung, einer langen Fahrradtour oder intensiver Gartenarbeit freuen sich Muskeln und Gelenke über eine kleine Auszeit. Diese Einreibung verbindet die regenerierenden Eigenschaften von Johanniskrautöl mit der belebenden Kraft naturreiner ätherischer Öle. Eine sanfte Massage kann helfen, verspannte Muskelpartien zu lockern, die Beweglichkeit zu fördern und den Körper nach körperlicher Belastung wieder zur Ruhe kommen zu lassen.

30 ml Johanniskrautöl bio

20 Tropfen Cajeput bio

5 Tropfen Rosmarin Cineol bio

5 Tropfen Lavendel fein bio

Alle Zutaten in einer Braunglasflasche sorgfältig vermischen. Zur Anwendung zweimal täglich einige Tropfen auf beanspruchte Muskeln oder Gelenkbereiche geben und mit ruhigen, kreisenden Bewegungen sanft einmassieren. Besonders wohltuend wirkt die Einreibung nach einem warmen Bad oder einer Dusche, wenn die Haut gut durchblutet ist. Geeignet für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren.

UNTERNEHMEN

Pioniergeist, ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln bestimmen seit 1986 das durchweg "grüne" Geschäftskonzept von PRIMAVERA LIFE. Das Unternehmen feiert dieses Jahr sein 40jähriges Jubiläum.

Als Wegbereiter und führender Hersteller und Anbieter von naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik stellt PRIMAVERA höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe. Dazu kooperiert es direkt mit derzeit 13 Bio-Anbaupartner*innen weltweit. In der AKADAMIE teilt PRIMAVERA außerdem sein fundiertes Erfahrungswissen mit Fachkräften, Expert*innen und Freund*innen. Das PRIMAVERA-Sortiment umfasst rund 430 Gesundheits- und Wohlfühlprodukte, die das Unternehmen im Fachhandel, Apotheken, Kosmetikinstituten, im Duft- und Naturkosmetikshop im Allgäu und in Berlin sowie im Onlineshop anbietet. Weitere Informationen über PRIMAVERA LIFE unter www.primaveralife.com

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