PRIMAVERA LIFE

40 Jahre Primavera: Aromatherapie-Pionier investiert in weiteres Wachstum

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Oy-Mittelberg (ots)

Wenn im Allgäu der Duft von Rosen, Lavendel oder Kräutern in der Luft liegt, dann liegt es oft an Primavera. Seit 40 Jahren gehört das Unternehmen aus Oy-Mittelberg zu den bekanntesten Herstellern naturreiner ätherischer Öle sowie zertifizierter Bio- und Naturkosmetik. Was 1986 mit einer kleinen Gruppe naturverbundener Idealisten rund um die Gründer*in Ute Leube und Kurt L. Nübling begann, hat sich über die Jahrzehnte zu einer international anerkannten Marke mit rund 300 Mitarbeitenden und etwa 430 Produkten entwickelt. Mit einem neuen Logistikzentrum und einem weiteren Standort will der Bio-Pionier auch in Zukunft weiter wachsen.

"Voller Dankbarkeit blicken wir auf 40 Jahre Primavera zurück - eine Zeit voller Duft, Licht und Lebensfreude, die unsere Herzen berührt und bewegt hat", sagt Firmengründerin Ute Leube. "Getragen von diesem kraftvollen Fundament blicken wir gemeinsam vertrauensvoll nach vorne. Mit Zuversicht und Offenheit gestalten wir die nächsten Kapitel - inspiriert von allem, was war, und den schönen Dingen, die noch kommen werden", ergänzt Kurt L. Nübling.

Das neue Logistikzentrum, das derzeit im Gewerbegebiet an der A7 entsteht, macht deutlich, wohin die Reise geht: Primavera soll weiter wachsen. Die Erweiterung war dringend notwendig: So wächst die Nachfrage nach PRIMAVERA-Produkten seit Jahren kontinuierlich, das bestehende Gebäude mit bislang rund 2.144 Quadratmetern war längst an seine Grenzen gekommen. Nun entstehen zusätzlich rund 3.175 Quadratmeter Fläche, eine weitere Ausbauoption über 1.405 Quadratmeter ist bereits vorgesehen.

Mit erweitertem Logistikzentrum auf Wachstumskurs

Mit dem Neubau investiert das Unternehmen rund neun Millionen Euro in die Zukunft des Standorts Oy-Mittelberg. Dabei stehen nicht nur Wachstum und effizientere Abläufe im Fokus, sondern auch Nachhaltigkeit. Das Gebäude wird als Niedrigenergiehaus nach KfW-40-Standard realisiert, nutzt natürliche Konvektion und Nachtkühle zur Temperaturregelung. Selbst die Fassade folgt dem Nachhaltigkeitsgedanken: Sie besteht aus recyceltem Holz, auch für die Fensterfront werden wiederverwendete Elemente eingesetzt. Rund um das Gebäude sollen zusätzlich Grünflächen mit vielen Pflanzen für den Naturschutz entstehen, vergleichbar dem "Naturparadies 1", der offiziellen Firmenanschrift.

Für die Mitarbeitenden bedeutet der Neubau vor allem eines: spürbare Entlastung im Arbeitsalltag. Durch neue Verkehrsflächen und optimierte Abläufe werden hochfrequentierte Knotenpunkte entzerrt. Jährlich bewegt Primavera hier rund 28.000 Paletten; hinzu kommen mehr als 120.000 Pakete - im Weihnachtsgeschäft bis zu 1.000 Sendungen täglich.

Ein Ort der Lebensfreude

Der Firmensitz im Allgäu war von Anfang an mehr als ein reiner Produktions- und Verwaltungsstandort: Das "Naturparadies 1" in Oy-Mittelberg steht sinnbildlich für die Werte des Unternehmens - Nachhaltigkeit, Achtsamkeit und eine enge Verbindung zur Natur. Auch das 2010 bezogene und nach Feng Shui-Kriterien von Kurt L. Nübling konzipierte Firmengebäude ist ein Ort der Begegnung und Pflanzenvielfalt. Hier wird auf dem fünf Hektar großen Areal mit ca. 110.000 Aromapflanzen, Heil- und Wildkräutern nachhaltiges Handeln und Wirtschaften sicht- und erlebbar. 2025 wurden rund 55.000 Besucher*innen gezählt. Neben dem Duft- und Naturkosmetikshop am Firmensitz gibt es seit 2022 einen weiteren in Berlin-Mitte, wo die wohltuende Wirkung naturreiner ätherischer Öle und zertifizierter Naturkosmetik erschnuppert und erlebt werden kann.

In Österreich entsteht ein zweites "Naturparadies"

Parallel entsteht derzeit am Pillersee in Österreich/Tirol ein zweites "Naturparadies". Dort will Primavera künftig Seminare, Veranstaltungen und Schaudestillationen anbieten - und zugleich einer historischen Latschenbrennerei neues Leben einhauchen.

Zum Jubiläum präsentiert das Unternehmen die limitierte Kollektion "Von Herzen", die mit ausgewählten naturreinen Duftkompositionen die enge Verbindung zu Natur, Gemeinschaft und den langjährigen Bio-Anbaupartnern würdigt.

UNTERNEHMEN

Pioniergeist, ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln bestimmen seit 1986 das durchweg "grüne" Geschäftskonzept von PRIMAVERA LIFE. Das Unternehmen feiert dieses Jahr sein 40jähriges Jubiläum. Am Standort in Oy-Mittelberg findet am Wochenende 27./28.06.2026 das traditionelle Rosenfest mit erweitertem Rahmenprogramm statt. Weitere Informationen dazu unter https://www.primaveralife.com/aktuelles/terminkalender/rosenfest-2026.

Als Wegbereiter und führender Hersteller und Anbieter von naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik stellt PRIMAVERA höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe. Dazu kooperiert es direkt mit derzeit 13 Bio-Anbaupartner*innen weltweit. In der AKADAMIE teilt PRIMAVERA außerdem sein fundiertes Erfahrungswissen mit Fachkräften, Expert*innen und Freund*innen. Das PRIMAVERA-Sortiment umfasst rund 430 Gesundheits- und Wohlfühlprodukte, die das Unternehmen im Fachhandel, Apotheken, Kosmetikinstituten, im Duft- und Naturkosmetikshop im Allgäu und in Berlin sowie im Onlineshop anbietet. Weitere Informationen über PRIMAVERA LIFE unter www.primaveralife.com

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