Sauber, duftend, ganz natürlich: Putzen mit ätherischen Ölen

Ätherische Öle sind nicht nur eine Wohltat für Körper und Seele. Durch ihre fettlösenden und keimreduzierenden Eigenschaften, vor allem aber auch durch ihren frischen Duft sind sie bestens für den Hausputz geeignet. Vor allem Zitrusdüfte sind im Bad, auf Böden oder Arbeitsflächen vielfältig einsetzbar. Gemeinsam mit weiteren natürlichen Zutaten wie Schmierseife, Essig oder Natron lassen sich mit ätherischen Ölen im Handumdrehen wirksame "Natur-Reiniger" selbst herstellen. So lassen sich Putzmittel und Verpackungsmüll einsparen. Zum Saubermachen können übrigens bedenkenlos auch ätherische Öle verwendet werden, die schon länger im Schrank stehen und nicht mehr ganz frisch sind.

"Viele ätherische Öle wirken antibakteriell und desinfizierend. Das macht sie zu idealen Helfern im Haushalt", sagt Anusati Thumm. Als Seminarleiterin, Buchautorin und Leiterin des PRIMAVERA-Kompetenzteams kennt sie sich bestens mit der facettenreichen Wirkkraft ätherischer Öle aus. "Vor allem in Kombination mit Apfelessig, Zitronensäure, Natron, Soda oder Kokosöl lassen sich schnell, günstig und vielseitig einsetzbare Reinigungsmittel selbst herstellen", so die Expertin.

Zitrusdüfte sind besonders geeignet, weil ihr unvergleichlich spritzig-frischer Duft für Reinheit steht. Dazu kommt, dass sie von Hause aus nicht sehr lange haltbar sind. Für kosmetischen Hautanwendungen, z. B. in Kombination mit einem Pflegeöl, sollte ein ätherische Öl aus der Zitrusfamilie nicht älter als sechs bis acht Monate sein. Gerechnet wird ab dem Öffnen des Fläschchens, auf dessen Etikett das Piktogramm des geöffneten Tiegels zu sehen ist. Ist diese Zeit verstrichen, kann das ätherische Öl seine Wirkung beim Haushaltsputz entfalten. Sauber, duftend und ganz natürlich erfolgt so das Reinemachen.

"Wichtig ist, dass die verwendeten ätherischen Öle möglichst rein und unverfälscht sind", sagt Thumm. "Denn für die antibakterielle oder antivirale Wirksamkeit eines Öls sind Qualität und Reinheit entscheidend." So können ungünstige Anbaubedingungen oder falsche Verarbeitung die Wirkung der Öle beeinträchtigen.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass direkter Hautkontaktmit ätherischen Ölen auch bei der Haus- und Putzarbeit vermieden werden sollte. Die meisten ätherischen Öle sollten nämlich grundsätzlich nicht unverdünnt auf der Haut angewendet werden, da sie hochkonzentriert sind und es bei purer Anwendung zu Reizungen kommen kann. Außerdem sollten die vorgestellten Reinigungsmittel insbesondere bei empfindlichen Oberflächen immer erst an einer unauffälligen Stelle getestet werden.

Hausputz mit der Kraft der Natur

Für duftende Frische im ganzen Haus sind die naturreinen und duftenden Öle von Zitrone, Citronella, Grapefruit und Lemongrass besonders geeignet. Nicht nur wegen ihres angenehmen, frischen Dufts, sondern auch, weil sie einen hohen Gehalt an Monoterpenen oder Aldehyden aufweisen.

Für ein "Grundputzwasser mit ätherischen Ölen" werden ca. 5 Tropfen mit 1 EL Flüssigseife in heißem Wasser vermengt.

Küchenreiniger mit Orange*

Für einen vielseitigen Küchenreiniger werden 15 Tropfen ätherisches Orangenöl in 3 Esslöffel Natron gegeben und mit einem Liter Wasser aufgefüllt.

Frischer Flächenreiniger

Aus 12 Tropfen Zitrone, 7 Tropfen Grapefruit und 3 Esslöffel Apfelessig lässt sich auch ein frischer Flächenreiniger herstellen. Die Mischung mit 1 Liter Wasser auffüllen.

Wer Bad, Böden oder Küche mit einer Essiglösung und ätherischen Ölen reinigen will, benutzt übrigens am besten Essig mit einem Säuregrad von etwa 5 Prozent. Satt Apfel- kann auch Branntweinessig, Weingeist- oder Weißweinessig verwendet werden. Essigessenz hat einen Säuregehalt von 25 Prozent und muss deswegen entsprechend verdünnt werden: ein Teil Essigessenz auf vier Teile Wasser.

Fußbodenreiniger mit Zitrone

Wer gerne mit Schmierseife arbeitet, kann 10 Tropfen Zitrone, 10 Tropfen Orange und 5 Tropfen Lorbeerblätter in 30 Milliliter Schmierseife geben und das Ganze mit 5 Liter Wasser auffüllen. Die Mischung eignet sich für Fliesen und Laminatböden.

Kühlschrank-Spray

Für saubere Frische im Kühlschrank empfehlen die Expert*innen von PRIMAVERA einen Spray aus 6 Tropfen Zitrone, 6 Tropfen Lavandin und 3 Tropfen Thymian Thymol. Die Mischung mit 1 Teelöffel Soda in 10 Esslöffel Apfelessig geben und in eine Sprühflasche füllen. Am Schluss 90 Milliliter Wasser zufügen. Dann die Fächer des leer geräumten Kühlschranks mit dem Spray aussprühen und trocken nachwischen, bevor die Lebensmittel wieder ihren Platz finden.

Geruchs-Ex für den Mülleimer

Gegen ungute Gerüche aus dem Abfall hilft eine Mischung aus 2 Tropfen Zitrone, 2 Tropfen Lavandin und 2 Tropfen Latschenkiefer. Die Öle auf ein Küchenpapier geben und den Mülleimer damit auswischen. Zusätzlich oder stattdessen kann ein so beduftetes Tuch auch unter dem Beutel platziert werden.

Duftendsauberes Badezimmer

Waschbecken, Dusche, Wanne und Abflüsse werden mit einer Mischung aus 10 Tropfen Zitrone und 5 Tropfen Lemongrass frisch und sauber. Die Öle in 5 Esslöffel Zitronensäure geben und mit einem halben Liter Wasser auffüllen.

Wäscheduft und Mottenschutz

Weil viele Pflanzen ätherische Öle produzieren, um sich gegen Parasiten zu schützen, eignen sie sich auch ideal als natürliche Anti-Motten- oder Insektenmittel. Dazu können beispielsweise 5 Tropfen des ätherischen Lieblingsöls ins Waschmittel gegeben werden. **

Besonders beliebte Düfte für diese Anwendung sind Rosengeranie, Lavandin und einmal mehr Orange. Auch ein mit wenigen Tropfen Lavandin, Zeder oder Patchouli beduftetes Stoff- oder Papiertuch im Kleiderschrank hat sich als wirksamer Mottenschutz bewährt.

Mit Orangenöl gegen lästige Kleberückstände

Preisschilder oder klebrige Etiketten lassen sich gut mit ätherischem Orangen- oder Mandarinenöl entfernen. Dazu einfach paar Tropfen auf ein Küchentuch geben und die betroffene Stelle damit abreiben. Dabei ist zu beachten, dass Orange nicht auf Kunststoffen oder empfindlichen Oberflächen angewendet werden sollte, weil es diese angreifen kann. Am besten den Effekt vorher an einer unauffälligen Stelle testen.

Holzpolitur mit Orange

Mit einer Mischung aus 100 Milliliter Leinöl und 25 Tropfen Orangenöl lassen sich Naturholzböden und unbeschichtete Holzmöbel wunderbar auf Vordermann bringen. In warmem Wasser eignet sich die Mischung auch zum Wischen von gewachsten Holzböden.

