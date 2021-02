Die besten Tipps aus der Aromatherapie für mehr Konzentration im Homeoffice

PRIMAVERA LIFE

Viele Beschäftigte arbeiten derzeit Pandemie-bedingt zuhause. Aus Sicht von mehr als einem Viertel hat das nicht nur Vorteile, denn die zunehmende Verschmelzung von Berufs- und Privatleben wird auch als belastend empfunden (1). Außerdem fällt es vielen in der privaten Umgebung nicht immer leicht, fokussiert bei der Sache zu bleiben. Auch Schulkinder haben am heimischen Schreibtisch mit Konzentrationsproblemen zu kämpfen. Aromatherapeut*innen empfehlen eine sanfte, aber wirksame Unterstützung durch konzentrationsfördernde ätherische Öle. Sie wirken positiv auf das Gedächtnis und stärken unsere kognitiven Fähigkeiten.

"Vor allem für Eltern von schulpflichtigen Kindern, aber auch für die Kinder selbst sind Homeoffice und Homeschooling eine enorme Belastung", sagt Mira Kober, Produktmanagerin beim Aromatherapie-Experten PRIMAVERA. Dabei falle die Konzentration auf Arbeit oder Unterricht oft genauso schwer wie das Abschalten am Abend, auch weil Hobbies wie Sport oder andere Freizeitbeschäftigungen derzeit kaum möglich seien. "Die Aromatherapie hilft, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren."

Neben einer klaren Tagesstruktur und regelmäßigen Pausen können motivations- und konzentrationsfördernde Düfte für eine gesunde Work-Life-Balance sorgen. Sie haben einen nachweislich positiven Einfluss auf unsere Gehirnkapazität und vergrößern die Aufmerksamkeitsspanne.

Mehr Leichtigkeit bei der Denkarbeit

So wird beispielsweise das ätherische Öl der Zitrone aufgrund seiner aktivierenden und konzentrationsfördernden Eigenschaften gerne am Arbeitsplatz eingesetzt. Studien aus den USA (2) zeigen, dass sich die Schreibfehlerquote im Büro durch Zitronenduft deutlich senken lässt. Der spritzige Duft aktiviert die Sinne, hebt die Stimmung und schenkt neue Klarheit.

Das ätherische Öl der Zitrone ist zusammen mit dem ätherischen Öl der Riesentanne, das ausgleichende Eigenschaften hat, und klärendem Salbei in der fruchtig-herben, gleichwohl klar duftenden Rezeptur von Konzentration vereint: als Duftmischung (zur Beduftung über einen Duftstein oder Vernebler), Raumspray bio für den Frischekick zwischendurch oder als Roll-On bio für klare Gedanken vor dem nächsten Online-Meeting

Tagsüber am Ball bleiben, abends neue Kräfte sammeln

Um die volle Wirkkraft der Natur zu nutzen, enthalten die Produkte der Wohlbefinden-Serie des Bio-Pioniers PRIMAVERA ausschließlich 100 % naturreine ätherische Öle. Diese wirken nicht nur körperlich, sondern auch emotional und helfen dabei, Körper, Geist und Seele in Balance zu halten - derzeit oft eine große Herausforderung.

"Aus vielen Gesprächen und Anfragen wissen wir, dass insbesondere berufstätige Mütter extrem gefordert sind. Sie müssen Job, Haushalt, Kinder und deren Beschulung sowie oft noch die Pflege Angehöriger unter einen Hut bringen. Da alles im häuslichen Umfeld passiert, fällt es schwer, bei sich selbst zu bleiben und regelmäßig Kraft zu tanken", bestätigt auch Anusati Thumm, die als Seminarleiterin mit ihren Kolleginnen aus dem PRIMAVERA- Kompetenzteam mit entsprechenden Webinaren auf die derzeitigen Herausforderungen reagiert. Die hohe Zahl der Anmeldungen - z. T. mehrere Hundert je kostenfreiem Web-Seminar - dokumentiert die Dringlichkeit.

Homeschooling: Düfte als Lernhilfe und Belohnung

Kinder sind für die Wirkung von Düften besonders empfänglich. So ist der Riechsinn unser am frühesten entwickelte Sinn, der sich bereits im Mutterbauch ausbildet. Babys können Gerüche schon ab der 28. Schwangerschaftswoche wahrnehmen. Später hilft uns das Riechen dabei, uns in der Welt zu orientieren. Es ist außerdem sehr eng mit dem Gedächtnis verbunden. Wird die neuronale Verknüpfung von Düften und Erinnerungen gezielt genutzt, können Düfte dabei helfen, Informationen besser im Gedächtnis zu verankern.

Die ätherischen Öle von Zitrone, Orange und Grapefruit haben sich bei Schulkindern besonders bewährt. Die naturreinen Düfte steigern die Motivation, was insbesondere bei Lernverweigerung ein großer Vorteil ist. Außerdem heben sie die Stimmung und unterstützen das effektive Lernen. Liegt beispielsweise beim Vokabelnlernen der Duft von Orange in der Luft, wird das limbische System stimuliert und erleichtert das Abrufen der Information, sobald wieder Orangenduft zu schnuppern ist. Die genannten Zitrusdüfte bilden deswegen auch das Rückgrat der speziell für Kinder und Jugendliche entwickelten Leichter lernen-Serie von PRIMAVERA.

Da fast alle Kinder Zitrusdüfte lieben, lassen sich diese besonders gut für unterstützende Alltagsrituale einsetzen, etwa eine kleine Massage nach einer konzentriert gemeisterten Arbeitseinheit. Mira Kobers Tipp: Einfach eine Serviette wie eine Blume in ein Glas stecken, einige Tropfen Leichter lernen-Duftmischung darauf geben und auf den Schreibtisch stellen. Eine Belohnung kann auch der neue Duft Spiel mit! sein. Die extra für Kinder konzipierte Komposition aus Orange, Litsea und Frangipani hat harmonisierende und fantasieanregende Eigenschaften und fördert entspanntes Spielen. Als Raumspray oder Duftmischung lassen sich damit gut die Übergänge zwischen konzentrierter Hausaufgabenzeit und entspanntem Spielnachmittag gestalten. Wie alle Produkte das PRIMAVERA Kids-Linie ist auch Spiel mit! sicherheitsgeprüft und basiert auf der Kraft 100% naturreiner ätherischer Öle.

Tipps für Kinderspiele mit duftenden ätherischen Ölen:

Schnuppersuche

Beduftete Wattebällchen im Zimmer verstecken und die Kinder mit der Nase auf die Suche schicken. Anschließend raten lassen, um welchen Duft es sich handelt. Wer die meisten errät, hat gewonnen.

Duftmemory

Jeweils 2 Duftvliese mit demselben Duft beträufeln. Insgesamt 10 Duftpaare (also 20 Kärtchen oder Vliese) vorbereiten und dann gut vermischen. Die Spieler müssen die identischen (zusammengehörigen) Düfte ermitteln und dürfen anschließend auch raten, um welche Düfte es sich handelt.

Duftende Schatzkiste

Eine Kiste aus Pappe basteln und mit Stoff, Fell, Federn oder ähnlichem ausstatten. Individuell beduften und darin Lieblingsstücke aufbewahren.

Rezept Duftmischung für häuslichen Frieden und Entspannung:

2 Tropfen Honigextrakt

2 Tropfen Vanilleextrakt

6 Tropfen rote Mandarine

Zutaten vermengen und auf einen Duftstein oder in einen Vernebler geben.

Rezept Arbeitsduft für das Kinderzimmer und das Homeoffice

5 Tropfen Zitrone

2 Tropfen Fichtennadel

Am 17. März 2021 findet um 19 Uhr ein PRIMAVERA-Expert*innen-Talk zum Thema Homeoffice und Homeschooling statt. Weitere Informationen folgen auf https://www.primaveralife.com/seminare/web-seminare-fuer-alle. Dort gibt es auch Hinweise auf viele weitere digitale Veranstaltungen.

UNTERNEHMEN

Für PRIMAVERA LIFE sind seit 35 Jahren die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählen internationale CSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt die Weiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.

PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und unterstützt aktiv 15 biologische Anbauprojekte weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt am Firmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtliche Produkte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.

