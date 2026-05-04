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KÜS Trend-Tacho: Kfz-Gewerbe oft positiv wahrgenommen

Preisgestaltung bleibt Kritikpunkt

Losheim am See (ots)

Das eigene Auto ist vielen Menschen nicht nur wichtig, sondern im Alltag unverzichtbar. Das sind ideale Voraussetzungen für eine intakte Beziehung zwischen Mensch (Autobesitzer) und Maschine (Fahrzeug). Zum langfristigen Gelingen dieser Beziehung gehört jedoch deutlich mehr: regelmäßige Wartung, die sorgfältige Ausführung notwendiger Reparaturen und wiederkehrende Hauptuntersuchungen. All das erfordert starke Partner mit Wissen und Erfahrung - Fachkräfte im Kfz-Handwerk und Prüfingenieure unabhängiger Prüforganisationen.

Das wissen viele Autofahrer und stehen dem Kfz-Gewerbe entsprechend positiv gegenüber: Beim aktuellen KÜS Trend-Tacho bescheinigen 5 % der Befragten ein sehr positives, 41 % ein positives Image - zusammen also fast die Hälfte. 41 % nehmen das Kfz-Gewerbe neutral wahr. Einen negativen Eindruck äußern 12 %, einen sehr negativen lediglich 1 %.

Wo liegen aber die Gründe dafür, dass der Eindruck nicht häufiger positiv oder sehr positiv ausfällt? In erster Linie geht es ums Geld: Eine fairere Preisgestaltung wünschen sich 58 %, mehr Transparenz in dieser Frage 50 %. Eine klarere Kommunikation zwischen Anbieter und Kunde nennen 32 %, und 26 % sehen Potenzial bei der Kundenorientierung. Deutlich weniger wichtig für eine Imageverbesserung sind laut aktuellem KÜS Trend-Tacho eine bessere Qualifikation der Mitarbeitenden, digitalisierte Kommunikation oder intensivere Öffentlichkeitsarbeit. Auffallend: Mehr Kompetenz in Sachen E-Mobilität und neuen Technologien ist kein entscheidender Faktor - nur 9 % der Befragten halten das für bedeutsam.

"Autofahren und Sicherheit gehören untrennbar zusammen - für alle Verkehrsteilnehmer, unabhängig davon, ob sie motorisiert oder zu Fuß unterwegs sind. Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Autobesitzern und Fachleuten ist dafür unerlässlich", betont KÜS-Hauptgeschäftsführer Peter Schuler. "Dass vor allem die Preisgestaltung als Ansatzpunkt für ein besseres Image genannt wird, spiegelt eine nachvollziehbare Sorge vieler Menschen wider: Anhaltend hohe oder steigende Lebenshaltungskosten führen gerade bei alltäglichen Ausgaben zu Verunsicherung."

Der Trend-Tacho wird für die KÜS und das Fachmagazin kfz-betrieb von Wolk & Nikolic After Sales Intelligence GmbH (Köln) erstellt. Es handelt sich um eine Online-Befragung von 1000 Personen. Zielpersonen sind Pkw-Fahrer, die im Haushalt für Fragen rund um das Auto mitverantwortlich sind. Die Befragung wurde im März 2026 durchgeführt. Die Gewichtung der Befragungsergebnisse erfolgt mit den KBA-Daten (Bestandsanteile Pkw-Marken, Alterssegmente).

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