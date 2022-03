KÜS-Bundesgeschäftsstelle

KÜS: Wird jetzt gespart? Wie stehen die Deutschen zum Auto? - Der Trend-Tacho hat nachgefragt

Umweltschutz ein Thema

Nur mäßiges Interesse an Neuwagen

Bild-Infos

Download

Losheim am See (ots)

Die Deutschen haben immer noch Spaß am Autofahren - so viel vorneweg. Kosten spielen eine Rolle, auch das hat der Trend-Tacho festgestellt. Neuwagen sind eher weniger gefragt, der Kauf online nimmt an Fahrt auf. Alle Fakten bietet die aktuelle Umfrage.

Als absolut richtig ist nach Meinung von 71 % der Befragten die Aussage, dass man mit dem Auto immer flexibel ist, der Besitz eines Autos ist sehr wichtig für 63 % und 48 % haben Spaß am Autofahren. Im Jahresvergleich weniger wichtig geworden sind moderne Technik, Optik und Markenrenommee. Interessant: In Corona-Zeiten hat das Auto für 71 % der Befragten an Bedeutung gewonnen.

Umweltschutz und Kostenersparnis sind nach wie vor ein Thema. Weniger das Auto nutzen würden der Umwelt zuliebe 44 % und um Kosten zu sparen 61 %, der vielgerühmte E-Antrieb wäre aus Umweltgründen für 29 % ein Thema, aus Kostengründen für 19 %.

Wenn es um den Kauf eines Neuwagens geht, dann wollen 27 % der vom Trend-Tacho Befragten das in den nächsten 12 Monaten. Grundsätzlich würden 45 % einen Gebrauchten nehmen, 32 % einen Neuwagen, 20 % einen Vorführwagen und 18 % ein Auto aus der Tageszulassung. Die Entscheidung für ein Auto-Abo würden 2 % treffen. Interessant ist der Blick auf die Antriebsart beim Neufahrzeug. 40 % Benzin, 18 % Hybrid, 12 % Diesel, 8 % Elektro, 3 % Brennstoffzelle und je 1 % Auto- oder Erdgas - so würde die Verteilung aussehen. Ein Thema sind auch die Lieferzeiten. Maximal 6 Monate wollen 80 % der Befragten warten.

Der Autokauf an sich würde im Autohaus der bisher genutzten Marke bei 49 % getätigt, beim markenunabhängigen Händler vor Ort bei 29 %, bei der bevorzugten Marke online bei 6 %, markenunabhängig online ebenfalls bei 6 %. Bezahlen wollen laut Trend-Tacho 53 % der Befragten in bar, 33 % wollen finanzieren, 8 % bevorzugen Leasing und 4 % entscheiden sich für das Auto-Abo.

Die im Februar/März durchgeführte Befragung fiel teilweise schon in die Zeit des Krieges in der Ukraine. Die Durchführung an sich hat dies jedoch nicht beeinflusst.

Der Trend-Tacho wird für die Prüforganisation KÜS und das Fachmagazin kfz-betrieb vom Kölner Institut BBE Automotive GmbH erstellt. Es handelt sich um eine Mixed-Mode-Befragung, telefonisch (CATI) von 300 Personen und online (CAWI) von 700 Personen. Zielpersonen sind Pkw-Fahrer, die im Haushalt für Fragen rund um das Auto mitverantwortlich sind. Die Befragung wurde im Februar/März 2022 durchgeführt. Die Gewichtung der Befragungsergebnisse erfolgt mit den KBA-Daten (Bestandsanteile Pkw-Marken, Alterssegmente).

Original-Content von: KÜS-Bundesgeschäftsstelle, übermittelt durch news aktuell