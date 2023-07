NAKO Gesundheitsstudie

Zeichen setzen gegen Krebs - bundesweite Teilnahme der NAKO Gesundheitsstudie am virtuellen Benefizlauf des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen Heidelberg "NCT-LAUFend"

Heidelberg (ots)

Vom 7. bis 9. Juli 2023 findet der Lauf des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen Heidelberg (NCT) statt, an dem sich Menschen auf sieben Kontinenten beteiligen können. Ziel der Initiative sind einerseits 100.000 erlaufene Kilometer, jedoch vor allem, um Menschen für die Volkserkrankung Krebs und deren Erforschung zu sensibilisieren.

"Es ist das erste Mal, dass sich die multizentrische NAKO Gesundheitsstudie an einer solchen Aktion als Ganzes beteiligen kann ", informiert Dr. Kathrin Günther, Sprecherin der NAKO Studienzentrumsleiter*innen und zuständig für das Studienzentrum in Bremen. "Die Teilnahme ist nicht mit einer Präsenz an einem gewissen Ort verbunden, sondern jede Läuferin und jeder Läufer kann an jedem beliebigen Ort und zu jeder Zeit eine beliebige Anzahl von Kilometern laufen. Das NAKO Team setzt sich aus verschiedenen NAKO Kolleginnen und Kollegen aus den 26 Mitgliedsorganisation des NAKO Vereins zusammen: gemeinsam und dennoch ortsunabhängig."

Krebs gehört zu den Volkskrankheiten, die Forschungsanliegen der bevölkerungsbasierten NAKO Langzeitstudie sind. "Die NAKO will dazu beitragen, die Entstehung großer Volkskrankheiten, u. a. auch Krebserkrankungen, besser zu verstehen, um die Vorbeugung, Früherkennung und Behandlung in Deutschland zu verbessern", resümiert Nicole Kulawinski Koordinatorin BioMaterialBank Heidelberg, Tumorgewebebank NAKO, Universitätsklinikum Heidelberg. "Speziell hierfür wurde eine zentralisierte NAKO Tumorgewebebank (TGB) aufgebaut, die an die Gewebebank des NCT angegliedert ist. Die TGB sammelt, validiert, dokumentiert und lagert existente Tumorgewebeproben von Studienteilnehmenden mit Krebserkrankungen und stellt diese für weitere Forschungsprojekte bereit. Insbesondere durch die anschließende Verknüpfung der Bioprobendaten mit den epidemiologischen Daten der NAKO ist die TGB von großem Nutzen für die Krebsforschung und belegt damit das Potential von epidemiologisch vernetztem Biobanking".

Auch die NAKO Teilnehmenden können - ob in ihrer Stadt oder im Urlaub - im NAKO Team mitmachen und ihre gelaufenen Kilometer dazu addieren.

