Soundbranding: comevis ist "Agency of the Year" und gewinnt den German Brand Award '20 in GOLD für die Yello sonicDNA

Audio/Voice war noch nie so relevant wie heute. comevis zählt mit zwei der besonders begehrten Hauptpreise in der Wettbewerbsklasse "Excellence in Brand Strategy and Creation" zu den großen Gewinnern des diesjährigen German Brand Awards. Die Kölner Soundbranding-Experten wurden mit der höchsten Auszeichnung in der Kategorie "Brand Communication - Acoustic & Sensoric Branding" (Gold für das Yello-Soundbranding) sowie mit dem Titel "Agency of the Year" (Best of Best) prämiert.

Der 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestags gegründete Rat für Formgebung (German Design Council) zeichnet damit das vollumfassende Soundbranding von comevis für Yello aus. Der Energieversorger hat erkannt, dass Audio zum Leitmedium avanchiert ist, und setzt mit comevis auf einen starken Partner mit weitreichender Digital-Expertise. Die 2002 gegründete Agentur comevis ist die erste Adresse auf dem Markt, wenn es um die akustische Markenführung und digital hörbare Interaktionen geht. Seit 2017 beschreiten Yello und comevis neue Wege der akustischen Markenführung: Basierend auf der erarbeiteten sonicID wurden profilstarke Sound-Codes und eine agile Markenklang-Architektur entwickelt, sodass alle klingenden Kontaktpunkte des Energieversorgers synchronisiert erklingen (App, TV, Kino-Spots, Radio, Social Media, Webvideos, telefonischer Kundenservice, ...). Zusätzlich sorgt comevis für Klang-Wirk-Analysen, Acoustic-Brand-Guidelines, die Yello-Sound-Toolbox sowie für alles Hörbare im Bereich TVC. Maßgebliche Bedeutung kommt dabei dem Yello-Soundlogo zu, das aufgrund seiner großen Bedeutung als zentraler Baustein der Yello-Klangidentität jeder dritte Deutsche kennt.

Die Jury lobte die Eingängigkeit, Wettbewerbsdifferenzierung, Modernität, Merkfähigkeit und Wiedererkennbarkeit des Yello-Soundbrandings, bezeichnete das Projekt als "insgesamt vorbildliche akustische Markenarbeit" und betonte die oftmals unterschätzte Relevanz von Soundbranding als tragfähiger Baustein der Unternehmenskommunikation. Da comevis laut der Experten-Jury "die besondere Bedeutung von Sound für die Markenidentität über unterschiedlichste Branchen hinweg erkannt hat" und bereits seit 2002 eindrucksvoll die Differenzierungsmöglichkeiten im Bereich der akustischen Markenidentität über alle hörbaren Kontaktpunkte aufzeigt, wurde die Kölner Agentur zusätzlich mit der Auszeichnung "Agency of the Year" geehrt.

Initiiert vom Rat für Formgebung, der Design- und Markeninstanz Deutschlands, ausgelobt vom German Brand Institute und juriert von einem hochkarätigen Expertengremium aus Markenwirtschaft und Markenwissenschaft, ist der German Brand Award die branchenübergreifende Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung und -kommunikation.

Über Yello

Yello Strom GmbH ist ein Unternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und gehört zu den bekanntesten Energieanbietern in Deutschland. Aktuelle Informationen rund um Yello gibt es auf yello.de | yello.de/mehralsdudenkst | youtube.com/yellostrom | facebook.com/yello.de | twitter.com/yello_de

Über comevis

Bereits seit dem Jahr 2002 sorgen die Kölner Audio-/Voice-Spezialisten rund um den comevis-CEO Stephan Vincent Nölke für einzigartig klingende Markenauftritte führender Unternehmen und Marken. Im Fokus stehen kreativ-technologiemotivierte Audio- & Voice-Lösungen für alle Kontaktpunkte eines Unternehmens. Die Kölner Agentur comevis bietet besondere Expertise im Bereich der Wirk-Analyse für Klanggestaltung & Stimmen, strategisches Sound-Branding, Service-Design [Voice-Assistant, UX-Sounds] sowie klangökologische Speziallösungen [Acoustic Ecology] - auf höchstem Niveau. Auf Basis langjähriger Methodenkompetenz liefert comevis Checks, Strategie, Kreation und Audio-Produktion für eine außergewöhnliche Klang-, Stimm- & Dialogwirkung, in jeder Sprache. Das Portfolio bietet eine umfangreiche Leistungs-Bandbreite von der auditiven Einstiegs- bis Premium-Lösung.

