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Frei Durchatmen mit EMSER®

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Bad Ems (ots)

Luftverschmutzung, Pollen, Staub, Krankheitserreger und mehr - unsere Atemluft ist voller unsichtbarer bzw. kaum sichtbarer kleinster Teilchen, die wir mit jedem Atemzug einatmen. Das Problem: Pollen können lästige Allergiebeschwerden wie "Heuschnupfen" auslösen und eingeatmete Bakterien und Erkältungsviren können uns krank machen. Eine natürliche und sanfte Lösung? Spülungen der Nase mit der EMSER® Nasendusche - ein wahres Multitalent für eine gesunde Nase.

Jeder Erwachsene atmet im Durchschnitt 12- bis 18-mal pro Minute. Was wir dabei neben Sauerstoff noch aufnehmen, können wir allerdings kaum beeinflussen. In Zeiten erhöhter Ansteckungsgefahr oder bei Belastung durch Allergieauslöser wie Pollen oder Hausstaub ist das regelmäßige Nasespülen ein effektives Mittel, um Erkältungs- oder Allergiesymptomen vorzubeugen, akute Beschwerden zu lindern und die empfindliche Nasenschleimhaut sanft zu pflegen.[1,2]

EMSER® Nasendusche überzeugt mit klugem Design

Die EMSER® Nasendusche ermöglicht ein sanftes Spülen der gesamten Nase. So wird die Nasenschleimhaut befeuchtet sowie die Nasenhaupthöhle von Pollen und Krankheitserregern schonend und sanft befreit.

Leicht komprimierbarer Spülbehälter , der gut in der Hand liegt und in dem mit den Dosierbeutelchen die spezielle Spüllösung hergestellt wird

, der gut in der Hand liegt und in dem mit den Dosierbeutelchen die spezielle Spüllösung hergestellt wird Einfaches Starten durch integriertes Deckelventil

durch integriertes Deckelventil Optimale Spüldruckregulierung durch Zusammendrücken der Nasendusche

durch Zusammendrücken der Nasendusche Sicher und standfest durch stabiles Basisteil mit Bajonettverschluss

durch stabiles Basisteil mit Bajonettverschluss Besonders hygienisch durch zerlegbare, spülmaschinengeeignete und auskochbare Einzelteile

Neben der Wahl eines geeigneten Spülgeräts, ist auch die Verwendung einer passenden Spüllösung von großer Bedeutung für die Reinigung und Pflege der Nasenschleimhaut, sowie für ein angenehmes Spülerlebnis.

Die Wahl der richtigen Spülflüssigkeit ist entscheidend

Um Reizungen der Nasenschleimhaut zu vermeiden, sollten zur Nasenspülung geeignete isotone Spüllösungen angewandt werden, das bedeutet, der Mineralstoffgehalt der Spüllösung stimmt mit dem des Blutes überein. Als Spülsalze eignen sich je nach Anwendungsfall das Natürliche EMSER Salz® und das EMSER® Nasenspülsalz. Beide Salze können dank praktischer Dosierbeutel in wenigen Schritten mit handwarmem Wasser zu einer geeigneten Nasenspüllösung zubereitet werden.

EMSER Salz®: Sanfte Hilfe bei Erkältung mit Schnupfen

EMSER® Salz (in der Apotheke erhältlich als Arzneimittel) eignet sich für Nasenspülungen

bei Erkältungen mit Schnupfen

bei akuten oder chronischen Entzündungen der Nasenebenhöhlen

zur Unterstützung der Heilung nach Operationen der Nasennebenhöhlen.

Durch seine einzigartige Zusammensetzung mit über 30 Mineralstoffen und Spurenelementen befeuchtet eine Nasenspülung mit EMSER Salz® nicht nur die Nasenschleimhaut und wirkt schleimlösend, sondern unterstützt auch die natürlichen Reinigungsmechanismen und Abschwellung der Nasenschleimhaut.

EMSER® Nasenspülsalz: Gut vorbereitet durch die Allergiesaison

Das EMSER® Nasenspülsalz ist eine Mineralsalzmischung, die neben Natürlichem EMSER Salz aus weiteren Salzen wie Natriumhydrogencarbonat, Natriumchlorid und Kaliumsulfat zusammengesetzt ist. Es wird vorwiegend eingesetzt zur intensiven Reinigung und Befeuchtung der Nase

bei Pollen- oder Hausstauballergie

bei erhöhter Staubbelastung oder trockener Nasenschleimhaut

zur Vorbeugung von Erkältungskrankheiten in Zeiten erhöhter Infektgefahr.

Der Mineralstoffgehalt des EMSER® Nasenspülsalzes ist dem des Nasensekrets besonders ähnlich und eignet sich durch die isotone Lösung besonders zur regelmäßigen Pflege einer empfindlichen Nasenschleimhaut sowie zur Befeuchtung bei trockener Nase.

Anwendungstipps: Naseduschen leicht gemacht

Weitere Informationen sowie praktische Tipps und eine Schritt- für-Schritt-Anleitung zur richtigen Anwendung der EMSER® Nasendusche finden Sie unter https://www.emser.de/produkte/nase/emser-nasendusche.

Referenzen:

Head K, et al. Saline irrigation for allergic rhinitis. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Jun 22;6(6):CD012597. King D, et al. Saline nasal irrigation for acute upper respiratory tract infections. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Apr 20;2015(4):CD006821.

Emser Salz®: Wirkstoff: Natürliches Emser Salz. Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung durch Befeuchtung, Reinigung und Abschwellung der Nasenschleimhaut bei banalen akuten Infektionen der oberen Atemwege und chronischen Nasen- und Nasennebenhöhlenentzündungen und als begleitende Behandlungsmaßnahme zur Beschleunigung des Heilungsprozesses nach endonasalen Nebenhöhlenoperationen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

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