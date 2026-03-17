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Tägliche Nasendusche von EMSER®: bei Heuschnupfen und Allergien

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Bad Ems (ots)

Mit dem Ende des Winters beginnt für viele Menschen wieder die Jahreszeit der Allergien. In Deutschland leiden Millionen Menschen an Pollenallergie, im Volksmund auch oft als Heuschnupfen bezeichnet, die sich durch eine laufende Nase, häufiges Niesen sowie juckende und tränende Augen äußert.[1,2] Ähnlich geht es auch Betroffenen von Hausstaub- oder Tierhaarallergien. Zur Beschwerdelinderung und Prophylaxe hat sich die Nasendusche mit Salzlösungen wie dem EMSER® Nasenspülsalz bewährt.[3]

Allergien beginnen häufig in der Nase

Mit jedem Atemzug, den wir machen, atmen wir unvermeidbar eine Menge kleinster Teilchen aus der Luft ein, darunter beispielsweise auch Pollen (Blütenstaub), Tierhaare, Pilzsporen oder Staub. In der Regel ist das nicht schädlich für unseren Körper und wir merken nichts davon. Manche Menschen reagieren jedoch allergisch, das bedeutet, dass ihr Immunsystem eine Bedrohung durch diese harmlosen Teilchen vermutet und eine Entzündungsreaktion auslöst. Kommen Allergiker mit dem Stoff, auf den sie allergisch sind (Allergen), in Kontakt, werden Allergiesymptome wie Schnupfen, verstopfte Nase, Atembeschwerden und gerötete oder juckende Augen ausgelöst. Das ist nicht nur lästig, sondern kann auch die Lebensqualität der Betroffenen stark beeinträchtigen.[4]

Befreit atmen bei Allergie mit der EMSER® Nasendusche

Eine sanfte und natürliche Weise, die Allergene aus der Nase zu entfernen, stellen regelmäßige Nasenduschen mit dem isotonen EMSER® Nasenspülsalz dar. Allergene wie Pollen können damit einfach aus der Nase gespült werden. Dank des Sofort-Effekts* kommt es zu einer direkten Erleichterung.

Zu den zahlreichen positiven Effekten der EMSER® Nasendusche zählen:[5-8]

Sanfte Reinigung und Befeuchtung der Schleimhaut

und der Schleimhaut Lösen von Schleim

Unterstützung der natürlichen Reinigungsfunktion der Nase

der Nase Einfache Anwendung

Hygienisch, sicher, standfest

Nutzer:innen sind überzeugt: 96 % bewerten die EMSER® Nasendusche mit (sehr) gut, 94 % sprechen von einem "absoluten Must-Have" in der Allergiezeit.[8]

EMSER® Nasenspülsalz: Natürliche Unterstützung bei Allergie

Zur Anwendung der EMSER® Nasendusche bei Allergie sollte ein Dosierbeutel EMSER® Nasenspülsalz mit der auf der Packung angegebenen Wassermenge (handwarm) aufgelöst werden.[7] Dadurch entsteht eine Nasenspüllösung, deren Minderalstoffgehalt genau auf den der Nasenschleimhaut angepasst ist (isoton).[7] Das EMSER® Nasenspülsalz enthält Natürliches EMSER® Medizinal Salz, das aus dem Emser Thermalwasser gewonnen wird, und verschiedene andere Mineralsalze.[7] So können Allergene besonders schonend ausgespült und zudem auch die Schleimhäute befeuchtet werden.[5,6] Zudem wird die Selbstreinigungsfunktion der Nasenschleimhaut verbessert, die dadurch besser in der Lage ist, sich selbst von den allergieauslösenden Fremdkörpern zu befreien.[5,6] In der Pollensaison wird Allergikern die Anwendung der EMSER® Nasendusche mit dem EMSER® Nasenspülsalz regelmäßig empfohlen, insbesondere vor dem Zubettgehen.[7]

Für noch mehr Schutz: EMSER® Nasensalbe sensitiv

Als sinnvolle Ergänzung zur Nasendusche mit EMSER® Nasenspülsalz bietet sich die EMSER® Nasensalbe sensitiv mit Natürlichem Emser® Medizinal Salz an. Die pflegende Salbe bildet einen Schutzfilm auf der Schleimhaut am Naseneingang, wodurch Allergene schwerer eindringen können.[9] Zudem befeuchtet sie die Schleimhäute und beugt so Trockenheit und Krustenbildung vor. Die regelmäßige Kombination aus Nasenspülung mit EMSER® Nasenspülsalz und Nasensalbe kann die Nase bei Allergiebeschwerden unterstützen und Symptome lindern.[10,11]

*Sofort-Effekt bezieht sich auf den Vorgang der Nasenspülung

Quellen:

Allergie Informationsdienst. Wie verbreitet ist Heuschnupfen? Online verfügbar unter: https://www.allergieinformationsdienst.de/krankheitsbilder/heuschnupfen/verbreitung; letzter Zugriff 09.02.2026. Allergie Informationsdienst. Heuschnupfen: Symptome. Online verfügbar unter: https://www.allergieinformationsdienst.de/krankheitsbilder/heuschnupfen/symptome; letzter Zugriff 09.02.2026. Head K, et al. Saline irrigation for allergic rhinitis. Cochrane Database Syst Rev. 2018;6(6):CD012597. Allergie Informationsdienst. Allergischer Schnupfen kann Lebensqualität und Produktivität beeinträchtigen. Online verfügbar unter: https://www.allergieinformationsdienst.de/aktuelles/news/artikel/allergischer-schnupfen-kann-lebensqualitaet-und-produktivitaet-beeintraechtigen; letzter Zugriff 09.02.2026. Huijghebaert S, Hoste L, Vanham G. Essentials in saline pharmacology for nasal or respiratory hygiene in times of COVID-19. Eur J Clin Pharmacol. 2021;77(9):1275-1293. Principi N. Nasal Irrigation: An Imprecisely Defined Medical Procedure. Int J Environ Res Public Health. 2017;14(5):516. Gebrauchsanweisung Emser® Nasenspülsalz. Online verfügbar unter: https://www.emser.de/fileadmin/user_upload/Produkte/Gebrauchsanweisungen/D_DA_DACH/web__240660004_1_DA__GI_Emser_Nasenspuelsalz_10bahnig.pdf; letzter Zugriff 09.02.2026. Konsumgöttinnen. Stand: 2023. Online verfügbar unter: https://konsumgoettinnen.de/de/produkttest-emser-nasendusche-2023. Letzter Zugriff: 09.02.2026. Gebrauchsanweisung Emser® Nasensalbe sensitiv. Online verfügbar unter: https://www.emser.de/fileadmin/user_upload/Produkte/Gebrauchsanweisungen/D_DA_DACH/240860002_2_DA__GI_Emser_Nasensalbe_2g_und_8g_web.pdf; letzter Zugriff 09.02.2026. Geisthoff UW. Lipid-based Nose Ointment for Allergic Rhinitis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2005;133(5):754-61. Chen X. Barrier Protection Measures for the Management of Allergic Rhinitis: A Systematic Review and Meta-analysis. Am J Rhinol Allergy. 2020;34(4):564-572.

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