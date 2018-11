"Bewerbertage" in den Karrierecentern der Bundeswehr in Berlin, München, Hannover und Mainz Ende November 2018

3 weitere Medieninhalte

Bewerbertag 2018 Berlin Bild-Infos Download

Ein Dokument

Köln (ots) - Die Karrierecenter der Bundeswehr in Berlin und München laden am Freitag, dem 23. November zu "Bewerbertagen" ein. Am Samstag, dem 24. November folgen die Karrierecenter in Mainz und Hannover. Interessierten wird hier die Gelegenheit geboten, sich über Ausbildungsmöglichkeiten und Berufe bei der Bundeswehr im militärischen und im zivilen Bereich zu informieren.

In persönlichen Gesprächen können die Besucher allgemein Fragen stellen, sich individuell beraten lassen oder sich konkret über ihren Wunschberuf informieren lassen. Abgerundet werden die Bewerbertage mit einem umfassenden Einblick in den Ablauf des Bewerbungsverfahrens, des so genannten Assessments. Darüber hinaus werden Einblicke in den Soldatenalltag gezeigt.

Mit über 4.000 Berufsbildern im militärischen und zivilem Bereich bietet die Bundeswehr zahlreiche Karrieremöglichkeiten mit spannenden und fordernden Aufgaben für Frauen und Männer, die sich für eine Laufbahn in den Streitkräften interessieren. Die Bundeswehr fördert Menschen, die sich für eine große Sache starkmachen und dadurch selbst stärker werden wollen. Dabei gilt es stets den Bewerbern ein auf ihre Talente, Interessen und Potenziale hin maßgeschneidertes Angebot zu eröffnen.

Wer sich bereits zu einer Bewerbung bei der Bundeswehr entschlossen hat, kann diese beim Bewerbertag in Berlin, München, Hannover oder Mainz selbstverständlich abgeben.

Termine:

Freitag, 23.11.2018, 9 - 17 Uhr

Karrierecenter der Bundeswehr Berlin

Regattastraße 12 12527 Berlin

Karrierecenter der Bundeswehr München

Dachauer Straße 128 80637 München

Samstag, 24.11.2018, 9 - 17 Uhr

Karrierecenter der Bundeswehr Hannover

General-Wever-Straße 119 30657 Hannover

Karrierecenter der Bundeswehr Mainz

Kurmainz-Kaserne Generaloberst-Beck-Straße 1F 55129 Mainz

Pressekontakt:

Rückfragen bitte an:



Presse- und Informationszentrum Personal

Telefon: 0221 9571 4001

E-Mail: pizpersonalpresse@bundeswehr.org

http://www.personal.bundeswehr.de

Original-Content von: Presse- und Informationszentrum Personal, übermittelt durch news aktuell