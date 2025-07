Fitch hebt Rating von Hauck Aufhäuser Lampe auf "A" an

Frankfurt (ots) - - Nachsteuerergebnis des HAL-Konzerns wächst um 19,0 % auf 98,7 Mio. Euro - Konzernweite Erträge steigen auf hohem Niveau um 4,9 % auf rund 460 Mio. Euro - Assets under Service & Management erreichen 280 Mrd. Euro per Ende 2024 - Kennzahlen mit dynamischen Wachstumsraten in der Langfristbetrachtung - Laufendes Geschäftsjahr von geplantem Erwerb durch ABN AMRO geprägt Die Hauck Aufhäuser Lampe ...

