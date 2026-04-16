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Werkzeug-Profi trifft Maker-Szene

STANLEY unterstützt die Maker Faire Hannover 2026

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Hannover (ots)

Die Maker Faire Hannover gewinnt mit STANLEY einen namhaften Partner: Der international etablierte Werkzeughersteller engagiert sich als Hauptsponsor des größten DIY- und Tech-Festivals im deutschsprachigen Raum. Die Veranstaltung findet am 15. und 16. August 2026 im Hannover Congress Centrum (HCC) statt - unter der Schirmherrschaft von Bundesforschungsministerin Dorothee Bär.

Die Kooperation zeigt, wie stark die Maker-Bewegung inzwischen über die Community hinaus wirkt. Was einst in Garagen und FabLabs begann, ist heute ein globaler Innovationstreiber - mit wachsender Relevanz für Industrie, Bildung und technologische Entwicklung.

Die Maker Faire Hannover zählt zu den weltweit führenden Veranstaltungen ihrer Art. 2025 verzeichnete sie mit rund 19.200 Teilnehmenden einen neuen Rekord. Mehr als 1.000 Maker präsentierten an 230 Ständen ihre Projekte - von Robotik und künstlicher Intelligenz über 3D-Druck bis hin zum klassischen Handwerk. Die Veranstaltung hat sich damit als zentrale Plattform für MINT-Bildung, Wissenstransfer und kreative Innovation etabliert.

Unter dem Motto "180 Jahre Erfahrung für deine neuen Ideen" verbindet STANLEY seine lange Tradition mit der Innovationskraft der Maker-Community. Als Marke für anspruchsvolle Macher sieht STANLEY in der Maker-Bewegung eine natürliche Partnerschaft: Menschen, die mit Leidenschaft entwickeln, bauen und Bestehendes weiterdenken. Das Engagement auf der Maker Faire ist Ausdruck dieses Anspruchs, kreative Projekte und technologische Innovationen aktiv zu fördern.

"Die Maker Faire ist für uns kein gewöhnliches Sponsoring - sie ist eine Herzensangelegenheit. Hier treffen wir auf Menschen, die genau das tun, wofür STANLEY steht: anpacken, machen, verändern. Es erfüllt mich mit echtem Stolz, dass wir als Marke Teil dieser Bewegung sind", sagt Jürgen Titz, Geschäftsführer und General Manager DACH, Stanley Black & Decker.

Auch für Maker Media ist die Partnerschaft ein klares Signal für die wachsende Bedeutung der Szene: Auf der Maker Faire treffen sich Maker, die Ideen weiterdenken und in die Praxis bringen. STANLEY stellt ihnen das passende Werkzeug zur Seite, um aus Konzepten greifbare Ergebnisse zu machen.

"Die Maker Faire bringt Menschen zusammen, die neue Technologien nicht nur verstehen, sondern aktiv gestalten. Mit STANLEY gewinnen wir einen Partner, der perfekt zur Maker Faire passt. Kein Projekt ohne passendes Werkzeug - und STANLEY hat ein breites Produktsortiment von guter Qualität.", erklärt Daniel Rohlfing, Leiter Events & Sales der Maker Faire Deutschland.

Ein zentraler Bestandteil der Zusammenarbeit ist die Einbindung des DIY-Influencers Brian Jakubowski (@das.leben.des.brian), der mit mehreren hunderttausend Followern zu den bekanntesten Gesichtern der deutschsprachigen Maker-Szene zählt. Er wird die Partnerschaft medial begleiten und ist auf der Maker Faire live am STANLEY-Stand zu erleben.

Vor Ort präsentiert STANLEY seine Werkzeuge und Lösungen für Maker, Entwickler und kreative Handwerker und setzt auf den direkten Austausch mit der Community - unter anderem mit Mitmachaktionen und Einblicken in professionelle Anwendungen.

Über STANLEY

Seit über 180 Jahren entwickelt STANLEY Werkzeuge für Menschen, die Dinge erschaffen wollen. Die Marke steht weltweit für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit - und richtet sich an alle, die mit Leidenschaft bauen, verbessern und gestalten. Mit dem Markenversprechen "Tools für anspruchsvolle Macher" begleitet STANLEY Profis und ambitionierte DIY-Enthusiasten bei ihren Projekten.

Über die Maker Faire Hannover

Die Maker Faire Hannover ist eines der größten Maker-Festivals Europas. Die Veranstaltung bringt Entwickler, Bastler, Künstler, Start-ups und Technologiebegeisterte zusammen und bietet eine Plattform für kreative Projekte aus Bereichen wie Robotik, Elektronik, Handwerk, Design und digitaler Fertigung.

Die Maker Faire Hannover ist eine unabhängig organisierte Veranstaltung unter der Lizenz der Make Community, USA.

Alle Maker Faires in D/A/CH werden vom deutschsprachigen Make-Magazin präsentiert, das zur heise group gehört.

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