Maker Media: Erste Anlaufstelle für die Maker-Community / Einladung zum Meetup auf der Maker Faire Ruhr

Wie lassen sich mit 3D-Druckern und Mikrocontrollern praktische Lösungen für Alltag und Zukunft entwickeln? Antworten darauf gibt Maker Media auf der Maker Faire Ruhr in der DASA in Dortmund. Neben eigenen Projekten stellt sich das Team am 14. März im Rahmen eines Meetups selbst vor: als erste Anlaufstelle für die Maker-Community. Im Fokus stehen das Make-Magazin, die neue IoT-Lernplattform Makey:Lab sowie die Maker Faire. Eingeladen sind Maker, MINT-Bildungseinrichtungen, Tech-Unternehmen und Medienvertreter.

"Maker Media inspiriert und unterstützt alle, die Technik nicht nur nutzen, sondern selbst gestalten wollen", erklärt Daniel Bachfeld, Chefredakteur des Make-Magazins. "Von selbstgebauten Wettersensoren bis zu programmierbaren Robotern - Maker entwickeln praktische Lösungen für Alltag, Bildung und Industrie." Das DIY-Magazin bietet seit Jahren fundierte Anleitungen und Inspiration für eigene Projekte und betreibt zudem einen erfolgreichen YouTube-Kanal.

Mit dem neuen Makey:Lab stellt Make-Redakteur Alexander Panknin eine offene Lernplattform für IoT vor, die speziell für den Einstieg in Sensorik, Vernetzung und Programmierung entwickelt wurde. "Das Besondere am Makey:Lab ist der praxisnahe Ansatz", betont Panknin. "Statt trockener Theorie stehen eigene Ideen und Projekte im Mittelpunkt. Heranwachsende ab 14 Jahren können etwa eine Wetterstation bauen, die Daten ins Internet schickt und dabei spielerisch Programmieren lernen."

Die Plattform verbindet Hardware, Software und ein umfangreiches Playbook zu einem niedrigschwelligen Einstieg in die Welt des Internets der Dinge (IoT) - ohne Vorkenntnisse, aber mit technischer Tiefe. "So fördern wir digitale Kompetenzen und bereiten junge Menschen auf die Anforderungen der Zukunft vor", ergänzt Panknin.

Daniel Rohlfing, Leiter Events & Sales der Maker Faire Deutschland, gibt Einblicke in die Maker Faire als Wissenschafts-Festival für Inspiration und Innovation. ""Die Maker-Bewegung ist längst in Wirtschaft und Bildung angekommen", betont er. "Immer mehr Unternehmen erkennen das Innovationspotenzial und integrieren Makerspaces in ihre Strukturen. Dort entstehen oft überraschende Lösungen für komplexe Probleme."

Auch im Bildungsbereich sieht er großes Potenzial: "Durch praktisches Experimentieren entwickeln Schülerinnen und Schüler Begeisterung für MINT-Themen und lernen, kreativ an Herausforderungen heranzugehen. Eine Maker Faire ist der Treffpunkt der Maker-Community - hier kommen alle zusammen, zeigen ihre Projekte, vernetzen sich und tauschen Wissen aus."

Das Meetup findet unter dem Motto "Maker Media - The largest maker community platform" während der Maker Faire Ruhr am 14. März in der Zeit von 10:30 bis 12:00 Uhr in der DASA Arbeitswelt Ausstellung in Dortmund statt. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldungen wird gebeten.

"Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von dem Spirit der Maker-Community begeistern", lädt Rohlfing ein.

Journalisten sind ebenfalls herzlich willkommen, sich über die vielfältigen Aktivitäten von Maker Media, zu denen auch der Maker-Shop, Lizenzvergaben und einige Social-Media-Kanäle gehören, zu informieren und mit den Kollegen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Gern auch über den Anmeldelink registrieren.

