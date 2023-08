Make

14.200 begeisterte Teilnehmende auf dem neunten DIY-Festival

Sommer, Sonne, Maker-Spirit: Ein Wochenende voller genialer Ideen

Hannover (ots)

MINT-Faszination bei schweißtreibenden Sommertemperaturen: Bereits zum neunten Mal trafen sich im Hannover Congress Centrum wieder die Bastler, Tüftler und Erfinder und sorgten mit ihren kreativen Selbstbau-Projekten für unglaubliches Staunen und ganz viel Mitmach-Laune. 14.200 Teilnehmende zählten die Veranstalter und zogen ein überaus positives Fazit. Ob als Stammgast oder erstmals dabei: Maker, Aussteller und Besucher waren sehr zufrieden. Im kommenden Jahr findet die Maker Faire am 24. und 25. August statt.

Mit mystisch-betörenden Klängen führte die bunt gekleidete Tänzerin das riesige Eisenross in seine Bahn, erweckte es zum Leben und erklomm dann den Rücken, um in über vier Metern Höhe anmutig zu tanzen. Die Show der spanischen Theatergruppe Antigua i Barbuda um Jordà Ferré zog große und kleine Besucher in ihren Bann. Auch ein anderes Highlight sorgte für Begeisterung: Mit Spielfreude und leuchtenden Augen präsentierten Quentin Thomas-Oliver und seine Partnerin Hilary ihren selbst gebauten Schlagzeug-Roboter und begleiteten ihn mit Cello und Violine. Für ihre Vorführungen wurden die extra aus Texas angereisten Maker mit viel Applaus belohnt. "Maker Faire is really amazing!"

Doch nicht nur aus Spanien und den USA kamen Maker angereist, sondern auch aus den Niederlanden, Österreich und Tschechien hatten sich Erfinder auf den Weg in die niedersächsische Landeshauptstadt gemacht. "Hanover, I love this city!" Der Brite Eben Upton, bekannt als "Vater des Raspberry Pi", verriet, dass er schon zu CeBIT-Zeiten immer gern nach Hannover gekommen sei. Sein Vortrag zur Erfolgsgeschichte vom Minicomputer war ein Publikumsmagnet, einige Besucher hatten lange Wege auf sich genommen, um ihn auf der Maker Faire zu hören.

Der Einplatinencomputer Raspi eignet sich perfekt, um bereits die Jüngsten zum Programmieren zu bringen und ist das ideale Gerät für die MINT-Ausbildung. Wie man Raspi-Projekte in den Schulalltag einbauen kann, zeigte der parallel zur Maker Faire stattfindende Lehrertag. Lehrkräfte aus dem gesamten Bundesgebiet nahmen das hochkarätige Angebot an, das in Zusammenarbeit zwischen dem Make-Magazin, der Region Hannover und des Niedersächsischen Landesinstituts für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) entstanden war.

Nach der Eröffnung durch die Niedersächsische Kultusministerin Julia Willie Hamburg startete die Veranstaltung mit spannenden und nachdenklich stimmenden Vorträgen zur Maker-Bewegung im schulischen Kontext. Ergänzt wurden sie durch Praxisworkshops und Expertengesprächsrunden. Sowohl die Workshopleiter als auch die Referenten waren auch danach noch stark gefragte Gesprächspartner, was zu sehr wertvollen Begegnungen führte.

"Ob aus den Bereichen Physik, Programmierung, Biologie, Chemie, KI, 3D-Druck, Mechanik oder klassisches Handwerk: Wir haben hier an über 200 Ständen so viele verschiedene Mitmachaktionen gehabt, es war einfach der Hammer", fasst Daniel Rohlfing, Leiter Events und Produktmanagement, zusammen. "Die Maker begeistern die Besucher mit ihrer unkonventionellen Art mit Technik umzugehen und inspirieren zum Nachmachen. Die Lust auf MINT-Themen bei jungen Menschen zu wecken ist uns seit der ersten Maker Faire 2013 ein großes Anliegen. Kinder sind neugierig und experimentierfreudig, das müssen wir nutzen. Daher setzen wir auf den spielerischen Ansatz und auf das Ausprobieren, das sogenannte ,Playful learning'. Schließlich ist MINT-Wissen eine wichtige Investition in unsere Zukunft!"

2024 findet die Maker Faire Hannover am 24. und 25. August wieder im HCC statt.

Die Maker Faire Hannover steht unter der Schirmherrschaft der Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger; Botschafter sind Falko Mohrs, Minister für Wissenschaft und Kultur sowie Steffen Krach, Regionspräsident der Region Hannover.

Die Maker Faire Hannover ist eine unabhängig organisierte Veranstaltung unter der Lizenz der Make Community, USA.

Alle Maker Faires in D/A/CH werden vom deutschsprachigen Make-Magazin präsentiert.

