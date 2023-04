news aktuell GmbH

Last Call: Bewerbungsfrist für den 18. PR-Bild Award endet am 19. April

Hamburg

Noch bis zum 19. April können sich Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz unter www.pr-bild-award.de für den PR-Bild Award 2023 bewerben. Der renommierte Branchenpreis wird bereits zum 18. Mal von der dpa-Tochter news aktuell vergeben und zeichnet die besten PR-Bilder des Jahres in insgesamt sieben Kategorien aus.

"In unserer digitalen Zeit, in der Aufmerksamkeit ein knappes Gut ist, können einzigartige Fotos der Schlüssel für erfolgreiche Pressearbeit sein. Sie haben die Macht, eine Verbindung zur Zielgruppe herzustellen und können die Marke nachhaltig stärken", so Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell und Initiatorin des PR-Bild Awards. "Mein Appell an alle: Reichen Sie Ihre PR-Bilder des Jahres unbedingt ein und tragen Sie so dazu bei, dass wir die Chance bekommen, die Welt aus verschiedenen Perspektiven zu sehen."

Bereits seit 18 Jahren vergibt news aktuell den renommierten Bild-Award und stärkt so den Stellenwert der PR-Fotografie in der Kommunikationsarbeit. Bewerben können sich Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz noch bis zum 19. April 2023 über die offizielle Website www.pr-bild-award.de. Hochgeladen werden können beliebig viele Bilder in insgesamt sieben Kategorien. Einzige Voraussetzung: Die Fotos müssen in den vergangenen zwölf Monaten für PR und Pressearbeit produziert und verwendet worden sein. Sofern sich Kommunikationsagenturen oder Fotografinnen und Fotografen mit Fotos ihrer Kunden bewerben wollen, müssen sie im Vorfeld mit dem jeweiligen Kunden klären, ob das Bild eingereicht werden darf und wer das einreichende Unternehmen ist. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Gewinner werden in einem zweistufigen Auswahlverfahren ermittelt: Nach Ende der Bewerbungsfrist entscheidet eine Fachjury bestehend aus Medien- und Kommunikations-Profis, welche Fotos es auf die Shortlist schaffen. Im Anschluss stimmt die Fachöffentlichkeit über ihre Favoriten des Jahres ab. Ende Oktober gibt news aktuell die Gewinnerbilder des PR-Bild Awards 2023 aus den einzelnen Kategorien sowie das PR-Bild des Jahres jeweils für Deutschland, Österreich und die Schweiz im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung bekannt.

Kategorien 2023:

Health & Beauty

Lifestyle

Mobility

NGO

Portrait

Stories & Campaigns

Tourism

Jury 2023:

Matthias Ackeret, Chefredakteur "persönlich"

Christina Eistert, Leiterin Marketing & Kommunikation M.M.Warburg & CO

Boris Entrup, Hair- & Make-up Artist

Anja Görzel, Kommunikationschefin Südwestrundfunk (SWR)

Roland Heintze, Geschäftsführender Gesellschafter Faktenkontor Holding und Geschäftsführer PER Agency

Isfried Hennen, Leiter Produktkommunikation Ford-Werke

Marcus Heumann, Leiter Academy news aktuell

Pia Hilbrich, Partnerships Manager DACH Danone; Top #30u30 by PR Report

Silva Imken, Director Marketing & Communications ananné AG Swiss Mountain Organics

Hans-Peter Junker, Redaktionsleiter und Vize-Chefredakteur der "Gala"

Susanne Marell, Bereichsvorständin der Unternehmenskommunikation und Corporate Responsibility Schwarz Gruppe

Oliver Mattutat, Pressesprecher Uber; Top #30u30 by PR Report

Eldi Nazifi, Head of Sales news aktuell (Schweiz)

Johann Oberauer, Herausgeber Verlag Johann Oberauer

Michael Ostermeier, Head of Entertainment PR DACH Amazon

Judith Pöverlein, Stellvertretende Leitung Unternehmenskommunikation Wort & Bild Verlag

Marianne Radel, Head of Communications Swatch Group (Deutschland)

Lanna Riese, Leitung Corporate Communications ALDI SÜD

Rüdiger Scharf, Juryvorsitzender PR-Bild Award 2023 und Leiter Public Relations / Pressesprecher DAK-Gesundheit

Julia Wippersberg, Geschäftsführerin APA-OTS Originaltext-Service

www.pr-bild-award.de/jury

Social-Media-Hashtag: #prba23

Über news aktuell

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern und unterstützt sie dabei, einfach und erfolgreich ihre Storys zu erzählen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kundschaft auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen über fachspezifische Blogs, digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu interessierten Privatpersonen. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.

