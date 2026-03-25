Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH

SONNENTOR - Kreativität und Innovation gehen Hand in Hand

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Sprögnitz (ots)

In einer Welt, in der sich Anforderungen und Trends schneller verändern denn je, sind Marken gefragt, die mit Haltung und Ideenreichtum handeln. Innovationskraft ist mehr als ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor – sie zeugt von Kreativität, Flexibilität und echtem Interesse an den Bedürfnissen der Kund:innen. Bei SONNENTOR ist genau das seit jeher gelebte Praxis. Dass der Bio-Pionier heute ein Sortiment von rund 900 Produkten anbietet und Jahr für Jahr mit innovativen Neuheiten überrascht, ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis der Zusammenarbeit vieler kreativer Köpfe aus unterschiedlichsten Bereichen, die ihre Leidenschaft einbringen – und damit dafür sorgen, dass SONNENTOR nicht nur Schritt hält, sondern oft sogar einen Schritt voraus ist. Die Zutaten für das SONNENTOR Innovationsrezept:

Mehrere hundert Produktideen pro Jahr, die sorgfältig durchdacht werden

Rund 20 neue Produkte werden im Jahr 2026 gelauncht

SONNENTOR Produkt-Artistinnen als Drehscheibe der Innovationskraft

Mut, auch Altes loszulassen: 15 Produkte wurden 2025 ausgelistet

Innovation von der Produktidee bis hin zum Designkonzept

Flexibilität ermöglicht das Umsetzen von Trendprodukten

Das bunte Produktsortiment von SONNENTOR wird im Jahr 2026 um 20 neue Produkte erweitert, darunter eine neue Asia Linie bestehend aus drei raffinierten Mischungen und ein köstlicher Holunder Trauben Punsch. Diese Neuheiten werden jährlich auf der BIOFACH, der Leitmesse für Bio-Lebensmittel, präsentiert.

Damit dies gelingt, sind kreative Köpfe aus dem gesamten Unternehmen beteiligt. Die Drehscheibe dieser Innovationskraft bildet das hauseigene Produktmanagement. Hier entstehen aus den vielen Ideen konkrete Projekte. Maria Bianca Papst, die das Produktmanagement bei SONNENTOR seit mehreren Jahren leitet, bringt es auf den Punkt: „Innovation heißt nicht, dass man das Rad neu erfinden muss. Man muss Projekte so umsetzen, dass sie für die eigene Marke gut passen.“ Ab März übernimmt aufgrund Maria Biancas Karenz ihre Kollegin Bettina Scharitzer die Leitung des Produktmanagements.

Wie bei SONNENTOR Ideen entstehen

SONNENTOR kann auf eine besonders vielfältige Ideenbasis zurückgreifen. Das liegt vor allem an der engen Verbindung zur Community. Über Fans, Franchise-Partner:innen, durch Marktbeobachtungen oder Storechecks, über Messen oder Rückmeldungen aus dem Team: Jedes Jahr entstehen mehrere hundert Produktideen, die gesammelt, sortiert und sorgfältig durchdacht werden. Was für das kommende Geschäftsjahr ausgewählt wird, muss zur Marke passen, marktfähig sein und aktuelle Trends aufgreifen.

Dass dabei nicht jedes Produkt für die Ewigkeit gemacht ist, liegt in der Natur der Sache. Auch das gehört zur Innovationskraft von SONNENTOR: die Bereitschaft, Altes loszulassen, um Raum für Neues zu schaffen. Im Jahr 2025 wurden 15 Produkte aus dem Sortiment genommen – aus unterschiedlichsten Gründen: sei es, weil die Nachfrage nachließ oder Platz für Neues geschaffen werden musste.

Mit Teamwork von der Idee zum fertigen Produkt

Von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt im Regal vergehen im Schnitt zwischen sechs Monaten und zwei Jahren – je nach Projekt und Aufwand. Das Produktmanagement holt sich je nach Phase die passenden internen Expert:innen zur Seite – sei es aus Qualitätssicherung, Marketing, Logistik, Vertrieb oder Einkauf. Auch wenn noch so kreative Ideen da sind, kann es sein, dass Produkte aufgrund der Verfügbarkeit von Rohwaren nicht umgesetzt werden können. In Zeiten der Klimakrise wird dies zu einer immer größeren Herausforderung.

Besonders eng ist die Zusammenarbeit auch mit dem hauseigenen Grafikteam. Gemeinsam werden Zielgruppe, Konzept und USPs eines neuen Produkts besprochen. Daraus entsteht ein Design im SONNENTOR Storytelling: bereits auf dem Etikett wird die Geschichte des Produkts erzählt. So zeigt der „Guten Morgen Tee“ nicht nur durch seinen Namen, was er kann – sondern auch durch einen Teetrinkenden Hahn. Design und Inhalt gehen bei SONNENTOR immer Hand in Hand. Für jede Produktlinie kreiert das Team andere Designs. Im Grafikteam entstehen auch kreative Geschenkverpackungen in verspielter Optik, wie zum Beispiel der London Schwarztee Bus.

Innovation wird bei SONNENTOR weitreichend gedacht. Sie reicht von der Produktidee bis hin zum Design- und dem Kommunikationskonzept. Die Illustrationen auf den SONNENTOR Produkten werden nach wie vor per Hand – entweder von dem fünfköpfigen Grafikteam oder in Zusammenarbeit mit externen Illustrator:innen gemacht.

Natürlich wird auch beim Produktdesign auf aktuelle Designtrends geachtet. Bei der Siruplinie, die im Jahr 2026 um weitere köstliche Varianten erweitert wird, setzte das Team auf knallige Farben.

Eine gewisse Flexibilität ist neben den vielen kreativen Köpfen ebenfalls ein zentraler Erfolgsfaktor. Welche Produktneuheiten ins Sortiment kommen, wird jährlich geplant, allerdings können auch während des Jahres neue Trends auftauchen. So ist beispielsweise der Einhorntee im Jahr 2017 entstanden, der nach dem Erkennen des Trends rasch in Produktion ging. Sagenhafte 170.000 Stück wurden damals von der Limited Edition verkauft.

Innovation ist vielfältig

Dass Innovationsprodukte bei SONNENTOR nicht gleich Risikoprodukte sind, liegt am regelmäßigen engen Austausch mit den Kund:innen und Fans. „Wir haben eine unglaubliche Community, die sehr kommunikativ ist und sich gerne mit uns austauscht. Dadurch können wir sehr gut einschätzen, welche Produkte gewünscht sind.“, so Maria Bianca Papst. Dadurch gelingt es SONNENTOR, dass fast 80 Prozent aller Produkte mindestens 2 bis 3 Jahre, meist sogar länger, auf dem Markt bleiben. Einige Klassiker wie der Gute Laune Tee sind seit Anfang an Teil der SONNENTOR Produktpalette.

Ein Innovationsprodukt, welches aufgrund seiner Beliebtheit längst einen Fixplatz im Regal hat, ist der Löwenzahnwurzelkaffee. Im Entwicklungsprozess – ursprünglich für eine neue Teemischung - stellte sich heraus, dass die Löwenzahnwurzel nicht als Lebensmittel zugelassen war. Um die Zulassung als Lebensmittel zu erhalten, war es notwendig zu beweisen, dass der Teil der Pflanze bereits früher in unseren Kulturkreisen konsumiert wurde. Diese SONNENTOR Teamleistung zahlte sich aus. 2020 wurde der Löwenzahnwurzelkaffee gelauncht und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit.

Innovation ist bei SONNENTOR vielfältig. Vor kurzem wurde die Bitter-Linie gelauncht, ein Matcha Sirup kam im September 2025 ins Sortiment und der Neujahrstee ist als kreatives Mitbringsel zum Jahreswechsel ein Fixstarter. Viele der SONNENTOR Sirupe sind lediglich mit Dicksaft aus Früchten gesüßt. Beim Kreieren der innovativen Produkte wird auf Allergene wie beispielsweise Sesam verzichtet und nach Alternativen gesucht, um auch die Bedürfnisse ernährungsbewusster und -sensibler Zielgruppen zu berücksichtigen.

Das Verknüpfen von digitalen Inhalten mit der Produktverpackung bietet den Fans ein Erlebnis über den Geschmack und das Design hinaus. So wurde im vergangenen Jahr der Tee Adventkalender mit 24 digitalen Überraschungen gerelauncht. Ein weiteres hybrides Produkt ist der Nikolaus und Krampus Tee, der es ermöglicht, sich mittels QR-Code digital als Nikolaus oder Krampus zu verkleiden.

Kreativität als starkes Fundament

Bei SONNENTOR ist Innovation das Ergebnis kreativer Vielfalt. So entstehen Produkte, die den Nerv der Zeit treffen – und gleichzeitig zur Marke SONNENTOR passen. Wichtig ist, nicht stehen zu bleiben und so aktiv den Markt der Zukunft mitzugestalten.

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