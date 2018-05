30 Jahre Carsharing in Deutschland - DriveNow sieht massives Potenzial für weiteres Wachstum

30 Jahre Carsharing in Deutschland - DriveNow beleuchtet die Zukunft der geteilten Mobilität. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/114958 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/DriveNow" Bild-Infos Download

München (ots) - Free-Floating-Carsharing bringt Durchbruch bei Nutzerzahlen und ist bedeutender Wachstumstreiber / Thesenpapier beleuchtet Zukunft der geteilten Mobilität / DriveNow Geschäftsführer: In zehn Jahren erfolgt ein Drittel aller Fahrten über geteilte Mobilität

DriveNow, das Carsharing-Unternehmen der BMW Group, zieht angesichts des 30. Jubiläums des Carsharings in Deutschland Zwischenbilanz: Während die Nutzerzahlen beim stationsbasierten Carsharing kontinuierlich gestiegen sind, ist mit der Entwicklung des Free-Floating-Modells vor etwa acht Jahren ein massiver Wachstumsschub festzustellen. Perspektivisch rechnet DriveNow damit, dass in zehn Jahren ein Drittel aller Fahrten über geteilte Mobilität erfolgt. Ein Thesenpapier des Carsharing-Anbieters formuliert sechs klare Standpunkte zur Zukunft der geteilten Mobilität und prognostiziert dabei unter anderem günstigere Preise für geteilte Mobilität.

Bis heute wuchs der stationsbasierte Carsharing-Markt in Deutschland auf 535.000 Kunden. Durch den Eintritt der Free-Floating-Modelle erfolgte jedoch ein massiver Bedeutungszuwachs für die geteilte Mobilität. So stieg die Zahl der Kunden von Free-Floating-Carsharing in nur wenigen Jahren auf 1.575.000, was etwa 75 Prozent der insgesamt über zwei Millionen Carsharing-Kunden entspricht. "1988 wurde mit "Statt-Auto" das erste Carsharing-Projekt in Berlin initiiert - heute sind mehr als 160 Carsharing-Anbieter in Deutschland aktiv. Insbesondere das Free-Floating-Carsharing hat der Branche einen entscheidenden Wachstumsschub beschert", so Sebastian Hofelich, Geschäftsführer von DriveNow.

Thesenpapier beleuchtet Zukunft der geteilten Mobilität

Angesichts des 30. Carsharing-Jubiläums hat DriveNow sechs Thesen zur Mobilität der Zukunft abgeleitet. "Wir gehen heute aufgrund verschiedenster Indikatoren davon aus, dass in zehn Jahren etwa ein Drittel aller Fahrten über geteilte Mobilität erfolgt", so DriveNow CEO Hofelich. Diverse Studien (beispielsweise die Studie "eascy - Die fünf Dimensionen der Transformation der Automobilindustrie" von PwC, 2017) bestätigen, dass sich die starke Wachstumsdynamik beim Carsharing fortsetzt. Basierend auf der bisher erfolgten Entwicklung hätte alleine DriveNow an seinen deutschen Standorten in zehn Jahren einen Gesamtmarktanteil von ca. zehn Prozent der Personenkilometer.

Mobilität wird in den nächsten Jahren günstiger

Was den Preis von Carsharing angeht, prognostiziert DriveNow in seinem Thesenpapier langfristig eine Senkung der Kosten für die Endkonsumenten. "Insbesondere durch kontinuierliche Verbesserungen in der Flottensteuerung, bei der durch autonomes Fahren völlig neue Möglichkeiten entstehen, wird es zu einer weitaus stärkeren Auslastung von Carsharing-Autos kommen. Am Ende können die Fixkosten noch stärker über die variable Nutzung umgelegt werden, was wiederum eine Senkung der Mobilitätskosten zur Folge hat", so Hofelich.

Folgende Thesen zur Zukunft der geteilten Mobilität hat DriveNow aufgestellt - das vollständige Thesenpapier ist hier abrufbar: http://ots.de/RvChrJ

- These 1: In zehn Jahren erfolgt jede dritte Fahrt über geteilte Mobilität - These 2: Autonome Sharing-Flotten werden den Fahrzeugbedarf in Städten signifikant senken - These 3: Geteilte Mobilität wird für den Endverbraucher kostengünstiger - These 4: Carsharing wird der Elektromobilität zum Durchbruch verhelfen - These 5: Die Automobilbranche wird sich weitaus stärker auf veränderte Anforderungen von Sharing-Flotten einstellen - These 6: Sharing wird für alle Bereiche der urbanen Mobilität richtungsweisend

