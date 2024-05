Michter's Distillery

Der am meisten bewunderte Whisky der Welt kündigt die Veröffentlichung von 10 Year Rye für 2024 an

Louisville, Ky. (ots/PRNewswire)

Zum ersten Mal, seit er als erster amerikanischer Whiskey zum "World's Most Admired Whiskey" ernannt wurde, wird Michter's seinen hochgelobten 10 Jahre alten Kentucky Straight Rye herausbringen. Es handelt sich um ein Produkt aus einem einzigen Fass, das aus über zehn Jahre alten Beständen abgefüllt wird, die von Michters Produktionsteam ausgewählt wurden.

"Seit über 20 Jahren arbeiten wir bei Michter's hart daran, zu zeigen, dass amerikanischer Roggen eine Spirituose von Weltklasse sein kann. Zusammen mit unserem US*1 Rye hat unser 10 Year Rye den Weg für uns geebnet. Der erste Roggen, der von Kentucky Michter's auf den Markt gebracht wurde, war unser 10 Year Rye", so Michter's-Präsident Joseph J. Magliocco.

Im Gegensatz zu vielen Roggenwhiskeys, die in Indiana, Kanada und anderswo hergestellt werden, trägt Michter's 10 Year Rye die Handschrift seines Heimatstaates und ist ein typischer Roggenwhiskey im Stil von Kentucky". Dan McKee, Master Distiller bei Michter's, sagte: "Als ich zu Michter's kam, entwickelte ich eine größere Wertschätzung für Roggen im Kentucky-Stil mit seinen zusätzlichen Geschmacksnuancen, die sich aus der Verwendung von mehr Mais und mehr gemälzter Gerste in einer mehrheitlich aus Roggen bestehenden Mashbill ergeben."

Die Fässer, die für diese 2024er Abfüllung freigegeben wurden, wurden von Michter's Master of Maturation Andrea Wilson genehmigt. Wilson bemerkte: "Was mich an dem 10 Year Single Barrel Kentucky Straight Rye beeindruckt, ist seine Eleganz und Komplexität, ohne dass er von Gewürzen dominiert wird. Die Gewürze sind wunderschön mit floralen Noten, Früchten, Honig, Zitrusfrüchten und Schokolade integriert, die ein wunderbar ausgewogenes Erlebnis schaffen, das perfekt für einen Sommerabend ist."

Michter's 10 Year Rye ist eine Spirituose mit 92,8 Proof (46,4 Volumenprozent Alkohol) und hat einen empfohlenen Verkaufspreis von 200 Dollar in den USA. Die in Louisville ansässige Destillerie plant, diese Version in begrenzten Mengen auch für ihre Exportmärkte bereitzustellen.

Michter's blickt auf ein reiches und langes Erbe traditioneller amerikanischer Whiskeys von kompromissloser Qualität zurück. Das hochgelobte Portfolio von Michter umfasst Bourbon, Rye, Sour Mash Whiskey und American Whiskey, wobei jedes der in limitierter Auflage hergestellten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist. Ende Oktober 2023 wurde Whisky-Geschichte geschrieben, als die in Großbritannien ansässige Publikation Drinks International die Ergebnisse einer Umfrage einer Akademie unabhängiger globaler Whisky-Experten, Journalisten, Barkeeper und Getränkekäufer aus mehr als 20 Ländern bekannt gab. Ein amerikanischer Whiskey (Michter's) wurde schließlich zum meistbewunderten Whiskey der Welt gewählt. Für weitere Informationen über Michter's besuchen Sie bitte michters.com, und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook, und X.

