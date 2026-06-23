Deutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbH

Auf dem Weg zur Preisverleihung

16 Kitas und Bündnisse im Finale beim Deutschen Kita-Preis

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Berlin (ots)

Acht Kitas und acht lokale Bündnisse für frühe Bildung stehen im Finale des Deutschen Kita-Preises 2026. Damit geht es für sie am Ende des Jahres nach Berlin, wo am 26. November 2026 das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) die Preisträgerinnen und Preisträger auszeichnen. Eine Übersicht aller Finalisten gibt es unter www.deutscher-kita-preis.de/finalisten-2026.

Bundesfamilienministerin Prien: "Die diesjährige Auswahl der Finalisten macht deutlich, wie entscheidend die Qualität der frühkindlichen Bildung für die Zukunft unserer Kinder ist. Die engagierten Fachkräfte setzen sich jeden Tag dafür ein, Kindern den bestmöglichen Start in ihre Bildungsbiografie zu ermöglichen. Sie begleiten sie bei den kleinen und großen Herausforderungen des Aufwachsens - im täglichen Miteinander, bei der sprachlichen Entwicklung oder im Übergang von der Kita in die Schule. Der Wettbewerb zeigt: Qualitätsstandards sind eine wichtige Voraussetzung für eine gute frühkindliche Bildung - und das flächendeckend in ganz Deutschland. Deshalb wollen wir diese gemeinsam mit den Ländern gesetzlich absichern, um die Qualität in der frühkindlichen Bildung weiter zu stärken und nachhaltig zu sichern."

Vor-Ort-Besuche im Sommer: Einblicke in die Arbeit der Finalisten

Bevor die Entscheidung für die Preisträger fällt, geht der Auswahlprozess nun in die intensive Phase: Im Sommer besuchen Fachleute die Kitas und Bündnisse vor Ort. Dort beobachten sie den Alltag in der Einrichtung, führen Workshops und vertiefende Interviews. Die Ergebnisse halten sie in Berichten fest. Diese bilden die Grundlage für die Entscheidung der Fachjury, die im November die Preisträger auswählt.

"Diese finale Auswahlphase ist für uns etwas ganz Besonderes. Aus Konzepten wird gelebte Praxis, aus Worten wird Haltung. Wir erleben, mit wie viel Professionalität, Engagement und Hingabe die Fachkräfte arbeiten und welche kreativen Ideen und Ansätze sie einbringen. Dabei wird deutlich, wie sie jeden Tag Räume schaffen, in denen Kinder sich bestmöglich entfalten und ihren Alltag mitgestalten", betont Anne Rolvering, Geschäftsführerin der DKJS.

Preisverleihung in Berlin

Am 26. November werden die Preisträger bei einer feierlichen Verleihung in Berlin bekannt gegeben. Barbara Schöneberger führt durch das Programm. Neben den 160 Gästen vor Ort, zu denen auch die 16 Finalisten gehören, können alle live dabei sein, denn die Veranstaltung wird über die Webseite des Deutschen Kita-Preises live übertragen. Auf der Preisverleihung werden jeweils drei Preisträger in den Kategorien "Kita des Jahres" und "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres" geehrt. Die Erstplatzierten erhalten 25.000 Euro, die Zweit- und Drittplatzierten 15.000 Euro und 10.000 Euro. Alle weiteren Finalisten erhalten einen Anerkennungspreis von 1.000 Euro. Insgesamt ist der Deutsche Kita-Preis mit 110.000 Euro dotiert. Darüber hinaus gibt es denZusatzpreis "Attraktivität der Arbeit", gefördert durch den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), im Wert von 4.000 Euro, sowie den ELTERN-Sonderpreis, ein Publikumspreis mit Bücherpaketen für Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren.

Alle Informationen zum Deutschen Kita-Preis und zum Auswahlverfahren gibt es unter www.deutscher-kita-preis.de.

Diese acht Kitas und acht Bündnisse stehen im Finale des Deutschen Kita-Preises 2026:

Baden-Württemberg

Finalist in der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres"

Villa Kunterbunt Gosheim, Gosheim

Bayern

Finalisten in der Kategorie "Kita des Jahres"

Evangelisches Reggio-Kinderhaus, Günzburg

AWO Kita Langweid, Langweid am Lech

Hamburg

Finalist in der Kategorie "Kita des Jahres"

Kita Feuerwache, Hamburg

Hessen

Finalist in der Kategorie "Kita des Jahres"

Kita Kleyerstrasse, Frankfurt am Main

Finalist in der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres"

Schulstart mit Rückenwind, Ronshausen

Niedersachsen

Finalisten in der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres"

Initiative Kinder-Bewegungsstadt, Osnabrück

Bündnis für familienorientierte frühkindliche Bildung, Wolfsburg

Nordrhein-Westfalen

Finalist in der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres"

Neu im Leben, Bonn

Rheinland-Pfalz

Finalist in der Kategorie "Kita des Jahres"

Katholische Kita St. Laurentius, Gundheim

Finalist in der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres"

Pakt für Pirmasens, Pirmasens

Sachsen

Finalisten in der Kategorie "Kita des Jahres"

Kita in der LOUISE, Dresden

AWO Kita Naseweis, Oelsnitz

Sachsen-Anhalt

Finalist in der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres"

Aufwind Wanzleben-Börde, Wanzleben-Börde

Schleswig-Holstein

Finalist in der Kategorie "Kita des Jahres"

DRK-Kita Blocksberg, Kiel

Thüringen

Finalist in der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres"

Begegnungsraum Rudolstadt, Rudolstadt

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