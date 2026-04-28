Deutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbH

Licht an für die frühe Bildung

30 Kitas und Bündnisse nominiert für Deutschen Kita-Preis 2026

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Berlin (ots)

Deutschlandweit stehen 15 Kitas und 15 Bündnisse im Rampenlicht. Sie sind eine Runde weiter beim Deutschen Kita-Preis 2026. Fachleute der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, des Berliner Kita-Instituts für Qualitätsentwicklung sowie von Welt:Stadt:Quartier - Institut für Bildung, Forschung und Entwicklung wählten aus rund 620 Bewerbungen die 30 Nominierten aus. "Wir haben erneut viele bemerkenswerte Bewerbungen erhalten und sind begeistert, wie vielfältig und engagiert gute Qualität in der frühen Bildung gelebt wird. Die Nominierten haben uns besonders beeindruckt, ihre Ansätze und Arbeitsweisen setzen wichtige Impulse und sind eng an den aktuellen Lebenswelten von Kindern ausgerichtet", betont Eva Wingerter-Knoke, Programmleitung des Deutschen Kita-Preises. Eine vollständige Liste aller nominierten Kitas und Bündnisse pro Bundesland gibt es unter www.deutscher-kita-preis.de/nominierte-2026.

Wie es jetzt weitergeht

In den kommenden Wochen nehmen die Fachleute die Arbeit der Nominierten genauer unter die Lupe. Auf Basis erweiterter Bewerbungsunterlagen und digitaler Interviews verschaffen sie sich ein fundiertes Bild der pädagogischen Qualität. Bis Ende Juni bestimmen sie jeweils acht Finalisten in den Kategorien "Kita des Jahres" und "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres". Im November entscheidet schließlich eine Jury, wer den Deutschen Kita-Preis 2026 erhält.

Das ist der Deutsche Kita-Preis

Die Auszeichnung wird seit 2018 vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) gemeinsam mit weiteren Partnern vergeben. Ausgezeichnet werden Einrichtungen und Netzwerke, die die Bedürfnisse und Interessen der Kinder in den Mittelpunkt stellen, Kinder, Familien und Mitarbeitende einbeziehen sowie ihre Arbeit gemeinsam mit Akteurinnen und Akteuren aus dem Sozialraum kontinuierlich weiterentwickeln.

Der Deutsche Kita-Preis ist mit 110.000 Euro dotiert: Die Erstplatzierten erhalten je 25.000 Euro, die Zweit- und Drittplatzierten 15.000 Euro und 10.000 Euro. Alle weiteren Finalisten erhalten einen Anerkennungspreis von 1.000 Euro.

Alle Informationen zum Deutschen Kita-Preis und zur Auswahl der Preisträger finden Interessierte unter www.deutscher-kita-preis.de.

Über den Deutschen Kita-Preis

Der Deutsche Kita-Preis ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Partnerschaft mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund, der DFL Stiftung, der Marke ELTERN, der Heinz und Heide Dürr Stiftung und der Soziallotterie freiheit+. Die Auszeichnung setzt Impulse für Qualität in der frühkindlichen Bildung und würdigt das Engagement der Menschen, die tagtäglich in Kitas und lokalen Bündnissen zeigen, wie gute Qualität gelingt.

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