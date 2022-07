PHARMA FAKTEN

Interview mit Immunologe Prof. Dr. Carsten Watzl: Corona im Herbst - Weshalb es Hoffnung gibt

München (ots)

Droht uns im Herbst ein böses Corona-Erwachen? Wie können wir uns optimal vorbereiten? Und wann ist ein Ende der Pandemie in Sicht? Darüber haben wir mit Prof. Dr. Carsten Watzl gesprochen, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Dabei zeigte sich: Es gibt auch gute Corona-Nachrichten.

COVID-19: "Das Virus ist gekommen, um zu bleiben"

"Impfungen sind der beste Schutz". Das betont der Infektiologe PD Dr. Christoph Spinner. Gleichzeitig gilt: "Jeder Kontakt mit dem Virus - sei es über Infektion oder Impfung - [...] trägt zur Verbesserung des Immungedächtnisses bei." Auf einer virtuellen Veranstaltung des Health Care Bayern e.V. gab der Experte einen Überblick über aktuelle Entwicklungen. "Die Dramatik von COVID-19 hat sich im Laufe der Pandemie verändert". Was bedeutet das für den Herbst?

