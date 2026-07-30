PHARMA FAKTEN

Hitze: Der stille Killer im Krankenhaus

Berlin (ots)

Die aktuelle Hitzewelle belastet alle Menschen – ganz besonders aber jene, die in einem Krankenhaus liegen oder dort arbeiten. Welche Folgen die Hitze für die Krankenhäuser hat und was dort dringend in Sachen Hitze- und Klimaschutz getan werden muss, darüber haben wir mit Prof. Dr. Henriette Neumeyer gesprochen, Stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG): https://pharma-fakten.de/news/hitze-der-stille-killer-im-krankenhaus/.

Warum die Klimakrise eine Gesundheitskrise ist? Weitere Infos, News, Interviews und Grafiken dazu auf Pharma-Fakten.de: https://pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/klimakrise-gesundheit/.

Klimawandel: „Sicherheitsbedrohung, Gesundheitsnotstand und wirtschaftliche Zeitbombe“

Steigende Temperaturen, mehr Dürreperioden und Extremwetterereignisse wie Überflutungen und Waldbrände: Die Klimakrise bedroht das Leben und die Gesundheit von Menschen weltweit. Über 200.000 Menschen sind allein in den vergangenen vier Jahren in Folge von Hitze in Europa gestorben. „Gleichzeitig investieren Regierungen Milliarden in die Subventionierung fossiler Energieträger, die den Klimawandel anheizen und unsere Gesundheitssysteme belasten“, kritisiert Dr. Hans Henri P. Kluge, Regionaldirektor für Europa bei der Weltgesundheitsorganisation.

https://pharma-fakten.de/grafiken/klimawandel-sicherheitsbedrohung-gesundheitsnotstand-und-wirtschaftliche-zeitbombe/

Durch Mücken übertragene Infektionskrankheiten: Warum das Risiko in Europa zunimmt

Mit Blick auf tropische Infektionskrankheiten, die durch Mücken übertragen werden, meldete das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) Rekorde – künftig könnte das der „neue Normalzustand“ in Europa sein, so die Befürchtung.

https://pharma-fakten.de/grafiken/durch-muecken-uebertragene-infektionskrankheiten-warum-das-risiko-in-europa-zunimmt/

Hitzschlag – eine Gefahr für das Gehirn

Extreme Hitzewellen sind nicht nur anstrengend – sie können auch eine ernsthafte Gesundheitsbedrohung sein. Das Beratungsunternehmen IQVIA hat Ergebnisse einer Real World Data-Studie veröffentlicht, die zeigt: „Personen, die einen Hitzschlag erlitten haben, entwickeln in den Folgejahren etwa doppelt so häufig Migräne wie vergleichbare Personen ohne Hitzschlag“. Und sogar das Risiko für Schlaganfälle ist erhöht.

https://pharma-fakten.de/grafiken/hitzschlag-eine-gefahr-fuer-das-gehirn/

PHARMA FAKTEN - Eine Initiative von Arzneimittelherstellern in Deutschland

Die Online-Plattform Pharma-Fakten.de ist eine Initiative des Pharma Fakten e.V., in dem 18 Unternehmen sowie ein Verband aus der Arzneimittel-Branche organisiert sind. Pharma-Fakten.de berichtet seit 2014 über Gesundheitsthemen. Schwerpunkte sind die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe in den verschiedensten Indikationen sowie gesundheitspolitische bzw. ökonomische Hintergründe. An der Newsplattform arbeitet eine eigenständige Redaktion - für alle, die sich für Gesundheit interessieren.

https://pharma-fakten.de/

Original-Content von: PHARMA FAKTEN, übermittelt durch news aktuell