ECOVACS ROBOTICS

ECOVACS bringt den DEEBOT X12 OmniCyclone in den Handel

Neues Flaggschiff mit FocusJet-Technologie entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen und reduziert Wartungsaufwand deutlich

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Düsseldorf (ots)

ECOVACS bringt mit dem DEEBOT X12 OmniCyclone ein neues Premium-Modell für die automatisierte Bodenreinigung auf den Markt. Der Saug- und Wischroboter wurde entwickelt, um auch hartnäckige Verschmutzungen zuverlässig zu entfernen und gleichzeitig den Pflegeaufwand im Alltag deutlich zu reduzieren. Mit der neuen FocusJet-Technologie, der weiterentwickelten OZMO ROLLER 3.0 Wischtechnologie und der OmniCyclone Station übernimmt das neue Flagschiff zentrale Reinigungsschritte weitgehend selbstständig - für ein durchgängig gründliches und zugleich spürbar entlastendes Reinigungserlebnis. Der neue DEEBOT X12 OmniCyclone ist ab sofort zu einem UVP von 1.399 Euro verfügbar. Zum Launch gibt es einen Rabatt von 150 Euro, der DEEBOT X12 OmniCyclone kostet aktuell nur 1.249 Euro.

DEEBOT X12 OmniCyclone - Hartnäckige Verschmutzungen gezielt lösen und gründlich entfernen

Mit dem DEEBOT X12 OmniCyclone führt ECOVACS eine neue Technologie ein, die speziell auf stark beanspruchte Bereiche im Haushalt ausgerichtet ist. Die FocusJet-Technologie löst eingetrocknete Rückstände gezielt an, bevor die eigentliche Reinigung beginnt. Hochdruckbasierte, kreuzförmig angeordnete Wasserstrahlen weichen Verschmutzungen auf und erleichtern so die anschließende Entfernung deutlich - insbesondere in Bereichen wie Küchen oder Esszimmern.

Für die anschließende Reinigung sorgt die weiterentwickelte OZMO ROLLER 3.0 Wischtechnologie. Die 27 cm lange Wischwalze deckt größere Flächen pro Durchgang ab und wird während des Betriebs kontinuierlich gereinigt. Dadurch bleibt die Reinigungsleistung konstant, ohne dass Schmutz erneut verteilt wird. Gleichzeitig hebt sich die Wischwalze automatisch an, sobald Teppiche erkannt werden, und wird durch einen integrierten Abdeckmechanismus zusätzlich von den Teppichfasern isoliert. So bleiben Teppiche während der Reinigung zuverlässig sauber und trocken.

Die TruEdge 3.0 Extreme Kantenreinigung sorgt dafür, dass auch Randbereiche zuverlässig erfasst werden. Dank intelligenter Sensorik passt sich der Roboter dynamisch an unterschiedliche Raumstrukturen an und reinigt präzise entlang von Möbeln, Wänden und engen Bereichen. Ergänzt wird das System durch eine leistungsstarke Kombination aus BLAST-Saugtechnologie und ZeroTangle 4.0. Die BLAST-Technologie sorgt für einen besonders hohen Luftstrom und eine effiziente Aufnahme von Staub, Haaren und grobem Schmutz. Gleichzeitig verhindert die luftstromgesteuerte ZeroTangle 4.0 Anti-Verknotungs-Technologie, dass sich Haare in der Bürste verheddern - für eine dauerhaft stabile Reinigungsleistung bei reduziertem Wartungsaufwand.

OmniCyclone Station - Weniger Wartung, mehr Automatisierung

Ein zentraler Vorteil im Alltag ist die OmniCyclone Station, die Wartungsschritte automatisiert und den direkten Kontakt mit Schmutz reduziert. Mit der PureCyclone 2.0 Auto-Empty Technologie wird Staub effizient gesammelt, sodass bis zu 48 Tage Betrieb ohne manuelle Entleerung möglich sind. Der integrierte Quick-Clean-Schaberring entfernt Staubrückstände kontaktfrei.

Zusätzlich reinigt ein Hochdrucksystem mit erhitztem Wasser die Mopprolle gründlich und verhindert durch gezielte Ableitung des Schmutzwassers eine erneute Verschmutzung. Ein intelligentes System mit Doppelwirkungs-Reinigungsmitteln passt die Reinigung automatisch an den Verschmutzungsgrad an.

AGENT YIKO 2.0 - Reinigung, die sich automatisch anpasst

Mit AGENT YIKO 2.0 integriert ECOVACS einen weiterentwickelten KI-Agenten, der die Reinigung selbstständig plant und steuert. Das System analysiert Wohnumgebung und Nutzungsgewohnheiten, erstellt automatisch individuelle Reinigungspläne und passt Parameter wie Saugkraft, Wasserfluss und Routenführung kontinuierlich an. Auch Aktivitätsbereiche von Haustieren werden berücksichtigt, sodass die Reinigung gezielt und effizient erfolgt.

Der neue DEEBOT X12 OmniCyclone ist ab sofort bei MediaMarkt, Saturn, Otto und Amazon verfügbar. Der UVP liegt bei 1.399 Euro.

Zum Launch gibt es einen Rabatt von 150 Euro, der DEEBOT X12 OmniCyclone kostet aktuell nur 1.249 Euro.

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