Presse- und Informationszentrum der Streitkräftebasis

Die Militärpolizei-Führungszentrale - Das Kommando Feldjäger der Bundeswehr feiert sein zehnjähriges Bestehen

Hannover (ots)

Am 06.06.2023 feierten die Feldjäger in Hannover das zehnjährige Bestehen ihrer heutigen Kommandostruktur in Verbindung mit dem traditionellen Feldjägertag in Form eines feierlichen Appells sowie einer dynamischen Leistungsdarstellung.

Feldjäger sind seit Gründung der Bundeswehr 1955 die Militärpolizei Deutschlands. Seit 2013 werden diese bundesweit an 23 Standorten organisierten Spezialisten, rund 3.000 an der Zahl, von Hannover aus geführt und in Hannover an einer der modernsten Ausbildungseinrichtungen Europas ausgebildet. Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, werden polizeiähnliche Aufgaben für die gesamten Streitkräfte wahrgenommen. An Land, auf See, in der Luft, im Cyber- und Informationsraum. Im nationalen sowie im europäischen, UN- oder NATO-Auftrag. Im In friedlichem sowie im gefährlichen Umfeld. Im In- und Ausland, weltweit. Von Mali bis in den Irak, vom Kosovo bis nach Jordanien. Im Mittelmeer und der Ägäis. Im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg gleichermaßen im Baltikum und in der Ausbildungsunterstützung ukrainischer Soldaten. Bei Air Defender wie am Tag der Bundeswehr. Von der Absicherung des Ministeriums bis hin zu Evakuierungsoperationen wie zuletzt im Sudan.

Seit einem Jahrzehnt ist die niedersächsische Landeshauptstadt die Feldjägerhauptstadt Deutschlands. Ein triftiger Grund, das Jubiläum angemessen mit einem Gedenken an verstorbene und gefallene Kameraden, einem feierlichen Appell, einer dynamischen Leistungsschau und einem gemeinsamen Sommergartenfest zu begehen. Angeführt wurden die vielen nationalen und internationalen Gästen aus Gesellschaft, Politik, Polizei und Militär vom Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Herrn Cem Özdemir, und der niedersächsischen Innenministerin, Frau Daniela Behrens, und dem Inspekteur der Streitkräftebasis, Herrn Generalleutnant Martin Schelleis. Bundesminister Özdemir, der zuletzt selbst für eine Woche die Uniform der Feldjäger trug, um die Truppe kennenzulernen und hautnah zu erleben, sagte in seiner Ansprache: "Sie als Feldjäger eint der Dienst an unserem Land und unserer demokratischen Gesellschaft!"

Unter Leitung des Gastgebers, dem Feldjägerführer der Bundeswehr, Brigadegeneral Sandro Wiesner, wurde den rund 300 Gästen nach dem Appell eine kleine Auswahl aus dem breit gefächerten Spektrum der militärpolizeilichen Kern- und Spezialfähigkeiten geboten. So beeindruckten neben der Ehreneskorte für protokollarische Aufgaben (als Beispiel für Professionalität und Präzision im Inlandsdienst) die actionreichen Präsentationen der - sowohl in der Landes- und Bündnisverteidigung als auch im Auslandseinsatz - flexibel einsetzbaren Unikatfähigkeiten der Feldjäger von der Zugriffsoperation über den Personenschutz und die Präzisionsschützen (als Beispiele für die Abbildung robuster Qualitäten in gefährlichen Situationen) bis hin zum Einsatz von Schutz- und Sprengstoff- sowie Rauschgiftspürhunden und der Ermittlungs-/Tatortarbeit (als Belege für das Beherrschen hoher polizeilicher und kriminalistischer Standards).

Feldjäger stehen für Professionalität, Verlässlichkeit und Teamgeist sowie Tradition und Moderne gleichermaßen. Zehn Jahre Kommando Feldjäger sind Beleg und Verpflichtung zugleich, das eigene Dienstleister-Motto

FÜR ALLE. ÜBERALL. RUND UM DIE UHR. AUS EINER HAND täglich zum Wohle des eigenen Landes und seiner Bürger zu leben.

