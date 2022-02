Presse- und Informationszentrum der Streitkräftebasis

Olympianominierung der deutschen Wintersportler für die XXIV. Olympischen Winterspiele Beijing 2022

55 Spitzensportler der Bundeswehr wurden nominiert

Ein Dokument

Bonn (ots)

Die XXIV. Olympischen Winterspiele 2022 in Beijing (Peking, Volksrepublik China) vom 4. bis 20. Februar werfen ihre Schatten voraus. Dort werden in 15 Disziplinen insgesamt 109 Wettbewerbe ausgetragen und Medaillen vergeben. In 13 Sportarten sind Sportsoldatinnen und/oder -soldaten vertreten.

Am Montag den 24. Januar hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) in Frankfurt am Main die endgültige Nominierungsrunde bekannt gegeben. Demnach vertreten 149 vom DOSB berufene Sportler*innen (51 Frauen / 98 Männer) die deutschen Farben als "Team Deutschland".

Für die Bundeswehr ist diese Nominierungsliste sehr erfreulich. Immerhin 23 Frauen und 32 Männer der Deutschen Olympiamannschaft leisten als Sportsoldatinnen und -soldaten ihren Dienst bei einer der 15 Sportfördergruppen der Bundeswehr. Das sind fast 37% aller für Deutschland antretenden Sportlerinnen und Sportler.

Die Spitzensportförderung der Bundeswehr sichert ihren Athleten optimale Rahmenbedingungen für ihre leistungssportliche und berufliche Laufbahn. Sie ist auch in Zukunft ein wichtiger Garant dafür, dass die Bundesrepublik Deutschland eine führende Stellung im Weltsport beibehalten kann. Dementsprechend hat der DOSB die Spitzensportförderung der Bundeswehr unter anderen im "Nationalen Spitzensportkonzept" als unverzichtbar deklariert.

Das Abschneiden der Spitzensportler der Sportfördergruppen der Bundeswehr können Sie ab Beginn der Winterspiele tagesaktuell auf dem Twitter-Kanal der Streitkräftebasis verfolgen: https://twitter.com/SKB_JSES

Die namentliche Aufstellung aller für Beijing nominierten Sportsoldaten*innen finden Sie im beigefügtem PDF.

Hintergründe und den Medaillenspiegel mit dem Anteil der Sportsoldatinnen, Sportsoldaten sowie weitere Informationen zum Thema Spitzensport und Sportförderung in der Bundeswehr, finden Sie auf der Webseite der Bundeswehr unter: Olympia Beijing 2022 (bundeswehr.de)

Original-Content von: Presse- und Informationszentrum der Streitkräftebasis, übermittelt durch news aktuell