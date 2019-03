MEP Werke

Intelligentes Energiemanagement mit der MEP Solaranlage

Bild-Infos

Download

München (ots)

- Neue Monitoring App macht Energie im Haushalt sichtbar - Maximale Unabhängigkeit dank intelligenter Stromnutzungskonzepte - Störungsmeldungen in Echtzeit per Fernüberwachung

MEP bietet seinen Kunden seit kurzem die Möglichkeit, über ein innovatives Hybridsystem bestehend aus einer Wechselrichter- und einer Speichereinheit, die eigene Energie so effizient und smart wie möglich zu nutzen. Eine Monitoring App macht dabei sämtliche Energieflüsse sichtbar und meldet Störungen in Echtzeit. Wer sich für eine eigene Solaranlage entscheidet, tut dies in der Regel um Kosten zu sparen, um unabhängiger zu werden und um sich selbst mit grüner Energie zu versorgen. Mit dem neuen Hybridsystem wird dies für MEP Kunden nun noch einfacher. Ein intelligentes Stromnutzungskonzept sorgt dafür, dass die grüne Energie vom eigenen Dach immer genau dorthin fließt, wo sie gerade benötigt wird. Überschüssiger Strom wird in den Speicher geleitet anstatt in das öffentliche Stromnetz zu fließen und steht so für den späteren Verbrauch zur Verfügung. Auf diese Weise wird ein Unabhängigkeitsgrad von bis zu 90 Prozent möglich.

Auch bei einem Stromausfall bleiben MEP Kunden mit dem neuen System maximal unabhängig. Innerhalb von Sekunden wird über eine Back-up Steckdose die Energie aus dem Speicher bereitgestellt, sodass beispielsweise wichtige Kühlgeräte umgehend versorgt werden können. Über sämtliche Energieflüsse behält der Kunde mithilfe der dazugehörigen Monitoring App für Android und iOS jederzeit transparent und komfortabel den Überblick. Auch mögliche Störungen können dort erkannt und dadurch frühzeitig behoben werden. Die App bereitet sämtliche Werte zu Produktion, Einspeisung, Bezug, Speicherung und Verbrauch in übersichtlichen Grafiken auf und errechnet tagesaktuell die Eigenverbrauchsquote sowie den Grad der Unabhängigkeit.

Über die MEP Werke GmbH:

Die Münchner MEP (My Energy Partner) hat es sich zur Aufgabe gemacht, komplexe und teure Produkte im Bereich Energie und Haushalt über bezahlbare und unkomplizierte Rundum-Sorglos-Angebote einer breiten Zielgruppe zugänglich zu machen. Mit ihrem Portfolio an innovativen "Switch"-Produkten unterstützt MEP deutsche Privathaushalte dabei, sich mit grüner Energie zu versorgen und diese effizient und intelligent zu nutzen - ohne hohe Anfangsinvestitionen oder großen Aufwand. Auch im Bereich der Finanzierung erneuerbarer Energien geht die MEP neue Wege. Über ihr Mutterunternehmen Strasser Capital GmbH hat sie die erste strukturierte Finanzierungslösung ihrer Art in Europa entwickelt, die sich den Mieterverhältnissen im deutschen PV-Markt widmet.

Pressekontakt:

presse@mep-werke.de, 089 / 442 32 87 - 695

Original-Content von: MEP Werke, übermittelt durch news aktuell