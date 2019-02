MEP Werke

MEP Werke GmbH: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

München

- Investor investiert 19,5 Millionen Euro in die MEP Werke GmbH - Geschäftsführer Konstantin Strasser zufrieden mit der Entwicklung des Unternehmens

Die PI Solar GmbH, ein österreichisches Investment-Unternehmen, hat sich mit 19,5 Millionen Euro an der MEP Werke GmbH beteiligt. Das Unternehmen verzeichnete in den vergangenen Jahren ein starkes Wachstum und stellte demnach ein attraktives Investitionsziel für institutionelles Kapital dar, um das weitere Wachstum und den Ausbau des Geschäftsmodells zu finanzieren.

PI Solar ist ein österreichisches Investment Vehikel, verwaltet durch Dr.Wolfgang Putschek, einem erfolgreichen österreichischen Investor und Unternehmer. Die Strasser Capital GmbH, Muttergesellschaft der MEP Werke GmbH sowie Pressburg Partners GmbH agierten als Lead Arranger der Transaktion.

Gründer und Geschäftsführer der MEP Werke GmbH Konstantin Strasser: "Wir freuen uns sehr, dass ein renommiertes Investment-Unternehmen signifikant Eigenkapital in die MEP Werke GmbH eingebracht hat. Insbesondere vor dem Hintergrund der Herausforderungen, denen wir uns im vergangenen Jahr stellen mussten, bestätigt uns dies das anhaltende Vertrauen der Investoren, die an uns und den Erfolg unseres Geschäftsmodells glauben."

Die MEP Werke GmbH ist aktuellen Erhebungen von FOCUS und Statista zufolge das am schnellsten wachsende Energieunternehmen Deutschlands. Neben der bereits erfolgten Erweiterung des Solaranlagen-Angebotes um einen Stromspeicher mit intelligentem Strommanagement sowie umfangreichen Serviceleistungen sind für 2019 weitere Produkteinführungen und -erweiterungen geplant. Über eine europaweit einzigartige Finanzierungsstruktur sind bereits der institutionelle Investor NN Investment Partners (zuvor Delta Lloyd Asset Management) mit 30 Millionen Euro sowie die NIBC Bank Deutschland AG mit ursprünglich 35 Millionen Euro am MEP Geschäftsmodell beteiligt. Gemeinsam wollen die Investoren und das Management der MEP Unternehmensgruppe die Erfolgsgeschichte von MEP fortschreiben, Wachstumschancen des Unternehmens identifizieren und ihr Potenzial heben.

Über die MEP Werke GmbH:

Die Münchner MEP (My Energy Partner) hat es sich zur Aufgabe gemacht, komplexe und teure Produkte im Bereich Energie und Haushalt über bezahlbare und unkomplizierte Rundum-Sorglos-Angebote einer breiten Zielgruppe zugänglich zu machen. Mit ihrem Portfolio an innovativen "Switch"-Produkten unterstützt MEP deutsche Privathaushalte dabei, sich mit grüner Energie zu versorgen und diese effizient und intelligent zu nutzen. Auch im Bereich der Finanzierung erneuerbarer Energien geht MEP neue Wege. Über ihr Mutterunternehmen Strasser Capital GmbH hat sie die erste strukturierte Finanzierungslösung ihrer Art in Europa entwickelt, die sich den Mieterverhältnissen im deutschen PV-Markt widmet. Dafür wurde sie unter anderem von Deloitte, A4S und ICAEW mit dem internationalen Finance for the Future Award ausgezeichnet.

