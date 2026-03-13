Mastercard Deutschland

FAIRPAYER digital auf der Bildungsmesse didacta: Neue Plattform stärkt Finanzbildung an Schulen

Köln (ots)

Jede:r Dritte der Gen Z erwartet, künftig direkt über Social Media einzukaufen

FAIRPAYER digital von UNITYED feiert Premiere auf der didacta

Bildungsplattform ist bereits in der Lehrerfortbildung im Einsatz

Junge Menschen treffen immer früher digitale Kaufentscheidungen: Nahezu drei Viertel der Gen Z haben bereits Produkte gekauft, auf die sie über Social Media aufmerksam wurden. Das zeigt die GfK-Studie Mastercard Payment Pulse. Besonders für junge Menschen sind Verlockungen allgegenwärtig - Influencer:innen empfehlen Produkte, Rabatte und spontane Kaufimpulse liegen nur einen Klick entfernt. Umso wichtiger ist es, dass junge Menschen frühzeitig lernen, verantwortungsvoll mit Geld umzugehen.

UNITYED e.V. und Mastercard haben auf der Bildungsmesse didacta die Plattform FAIRPAYER digital erstmals einer breiten Fachöffentlichkeit vorgestellt. Das neue, kostenlose und werbefreie Portal unterstützt Lehrkräfte dabei, Finanzkompetenz niedrigschwellig, praxisnah und didaktisch fundiert zu vermitteln.

Social Media wird zum Schaufenster - besonders für junge Zielgruppen

Laut Mastercard Payment Pulse sind 45 Prozent der Deutschen schon einmal über Social Media auf ein Produkt aufmerksam geworden, das sie später kauften. Bei den 18-29-Jährigen liegt dieser Anteil sogar bei rund 73 Prozent. Rund ein Drittel der Gen Z erwartet außerdem, dass Direktkäufe über Social-Media-Plattformen in fünf Jahren selbstverständlich sein werden.

Diese Trends zeigen: Mit zunehmender Digitalisierung steigt der Bedarf an verlässlicher, unabhängiger Finanzbildung, die Jugendliche auf reale Konsumsituationen vorbereitet.

Ein neues Portal, das Lehrkräfte entlastet - praxisnah, flexibel, unabhängig

FAIRPAYER digital wurde von UNITYED e.V. entwickelt und durch Unterstützung von Mastercard ermöglicht. Das Angebot orientiert sich konsequent an den praktischen Bedingungen des Unterrichts. Lehrkräfte können innerhalb weniger Minuten passgenaue Lerneinheiten zusammenstellen. Die Inhalte lassen sich nach Themen, Altersstufen und Anspruchsniveaus konfigurieren, sind didaktisch geprüft und wurden vollständig von pädagogischen Fachkräften von UNITYED erarbeitet. Sie eignen sich für den schulform- und fächerübergreifenden Einsatz in den Klassenstufen 7 bis 11 und berücksichtigen unterschiedliche Lernvoraussetzungen, inklusive Materialien für Schüler:innen mit eingeschränkter Lese- und Schreibkompetenz. FAIRPAYER digital wird zudem bereits in der Lehrerfortbildung durch das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien eingesetzt.

Nikolaus Trzeschan, Country Manager Deutschland bei Mastercard, betont die wachsende Bedeutung des Themas: "Die digitale Lebenswelt junger Menschen verändert sich rasant - finanzielle Entscheidungen werden früher, komplexer und oft unmittelbar im sozialen Umfeld getroffen. Umso wichtiger ist es, dass Jugendliche das nötige Wissen erhalten, um sicher und selbstbestimmt mit Geld umzugehen. Mit FAIRPAYER digital unterstützen wir ein Bildungsangebot, das Lehrkräfte entlastet, Jugendlichen Orientierung gibt und dabei bewusst unabhängig und werbefrei bleibt."

Auch Christiane Bernuth, Präsidentin von UNITYED e. V., unterstreicht die Bedeutung einer praxisnahen Lösung: "Finanzielle Bildung ist zwar in vielen Lehrplänen verankert, scheitert aber im Schulalltag häufig an Zeitmangel und fehlender Praxisnähe. FAIRPAYER digital setzt genau hier an: flexibel, differenziert und unmittelbar einsatzbereit. Unser Ziel ist es, Lehrkräfte zu entlasten und jungen Menschen Finanzkompetenzen zu vermitteln, die sie wirklich stärken."

FAIRPAYER digital hatte auf der didacta in Köln seine Premiere vor der breiten Bildungsöffentlichkeit. Das große Interesse seitens Schulen, Bildungsträgern und pädagogischen Fachkräften zeigt, wie hoch der Bedarf an unabhängigen, niedrigschwelligen und praxisorientierten Angeboten zur Finanzbildung derzeit ist.

Die Zusammenarbeit zwischen Mastercard und UNITYED baut auf einer langjährigen gemeinsamen Erfahrung in der Finanzbildung auf. Bereits seit 2018 unterstützt Mastercard als Partner die Sparkassen Fairplay Soccer Tour, eines der größten und erfolgreichsten Jugendsozialprojekte Deutschlands. Im Rahmen des sportpädagogischen Wettbewerbs wurden allein in der Saison 2025 insgesamt 90 Workshops zur Finanzkompetenz durchgeführt, an denen 2.685 Schüler:innen teilgenommen haben. Seit Beginn der Initiative wurden bereits über 11.100 junge Menschen in 870 Workshops an 450 Schulen erreicht. Die Fairplay Soccer Tour ist im März erneut gestartet und zeigt eindrucksvoll, wie wirkungsvoll praxisorientierte Bildungsangebote sein können, wenn sie Jugendliche dort abholen, wo sie stehen - ein Ansatz, der in FAIRPAYER digital konsequent weitergeführt wird.

Einfacher Zugang für Lehrkräfte und Schulen

Zum Start auf der didacta stellt UNITYED einen Early-Bird-Zugang zu FAIRPAYER digital bereit. Das Angebot ist bereits für das laufende Schuljahr deutschlandweit frei nutzbar und ermöglicht Lehrkräften sowie pädagogischen Fachkräften einen direkten Einblick in Inhalte und Funktionen der neuen Lernplattform. Der Zugang ist abrufbar unter: https://didacta.fairpayer-digital.com.

Mehr zu FAIRPAYER digital erfahren Sie auch hier: https://fairpayer-digital.com.

Über die Studie "Mastercard Payment Pulse 2025"

Im Auftrag von Mastercard wurde mit dem GfK eBUS® eine repräsentative Stichprobe von 1.004 Personen im Alter von 18 bis 74 Jahren online befragt. Die Befragung zur Studie "Mastercard Payment Pulse 2025" wurde im Zeitraum vom 16. bis 20. Oktober 2025 durchgeführt. Die Studie wird seit 2018 jährlich durchgeführt und erschien bis 2024 unter dem Titel "Bezahlen als Teil des Einkaufserlebnisses". Mit der Umbenennung in "Mastercard Payment Pulse" wird die kontinuierliche Beobachtung von Trends im Bezahlverhalten unter einem neuen Namen fortgeführt.

Original-Content von: Mastercard Deutschland, übermittelt durch news aktuell