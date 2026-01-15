PEPPER Public + Event Relations

Eine Handvoll Sommer: Beeren aus Europa, immer und überall

Eine Handvoll Erdbeeren, ein paar Himbeeren oder Blaubeeren: Manchmal braucht es nicht viel, um dem Alltag einen Moment des Genusses hinzuzufügen. Genau hier setzt die europäische Werbekampagne "Eine Handvoll Sommer" an. Die Kampagne stellt Beeren aus europäischer Produktion in den Mittelpunkt und zeigt, wie einfach es ist, bewusst zu genießen - immer und überall, auch mitten im Winter.

Beeren wie Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren, Brombeeren und rote Johannisbeeren stehen für Frische, Geschmack und einfache Verwendung. Ob zum Frühstück mit Joghurt oder Müsli, als Snack zwischendurch, im Salat oder einfach aus der Hand: Beeren fügen sich mühelos in unterschiedliche Alltagssituationen ein. Die Kampagne greift diese Essmomente auf und positioniert Beeren als selbstverständlichen Bestandteil eines modernen Lebensstils - zu Hause, unterwegs oder bei der Arbeit.

Ein sichtbarer Höhepunkt der Kampagne ist eine PR-Aktivierung während der Grünen Woche 2026 in Berlin. Auf dieser internationalen Messe für Landwirtschaft und Gartenbau erleben Besucher mitten im Winter einen sommerlichen Moment mit Beeren. So macht "Eine Handvoll Sommer" die Assoziation mit Frische, Leichtigkeit und Genuss auch außerhalb der klassischen Saison erlebbar.

Die Kampagne richtet sich insbesondere an junge Erwachsene, für die Zeit und Bequemlichkeit eine wichtige Rolle spielen. Der Schwerpunkt liegt daher auf Werten wie Einfachheit, Alltagstauglichkeit und Genuss. Beeren verbinden diese Aspekte mit ernährungsphysiologischen Eigenschaften: Sie enthalten unter anderem Vitamine, Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe und lassen sich gut in eine ausgewogene Ernährung integrieren. Zudem sind sie direkt verzehrfertig, leicht zu portionieren und vielseitig einsetzbar - ob als Bestandteil einer Mahlzeit oder als Snack zwischendurch. Damit passen sie zu unterschiedlichen Lebensstilen und Ernährungssituationen, ohne zusätzlichen Aufwand zu erfordern.

Dass dieser Ansatz Wirkung zeigt, belegen aktuelle Marktdaten. Laut dem YouGov Shopper Panel kauften Verbraucher unter 39 Jahren im Jahr 2025 rund sechs Prozent mehr Erdbeeren als im Jahr 2024. Der Pro-Kopf-Kauf stieg von 4,3 Kilogramm im Jahr 2024 auf 4,6 Kilogramm im Jahr 2025. Damit zeigt gerade die Zielgruppe, die im Mittelpunkt der Kampagne steht, eine positive Entwicklung.

Neben dem emotionalen Ansatz bietet die Kampagne auch sachliche Informationen. Beeren verbinden Geschmack mit wertvollen Nährstoffen und passen in eine ausgewogene Ernährung. Die Kommunikation verzichtet auf übertriebene Aussagen und setzt bewusst auf einen transparenten und faktenbasierten Ansatz.

"Eine Handvoll Sommer" ist als dreijährige Kampagne (2026-2028) angelegt. Ziel ist es, den Konsum von Erdbeeren und Beeren langfristig zu stärken, neue Verzehranlässe aufzuzeigen und die europäische Herkunft sichtbar zu machen. Die Kampagne wird im Rahmen des EU-Programms "Enjoy, it's from Europe!" umgesetzt.

Erläuterung zur Kampagne:

"Eine Handvoll Sommer" ist eine paneuropäische Informationskampagne zur Förderung von Erdbeeren und Beeren aus europäischer Produktion. Die Kampagne wurde initiiert von GroentenFruit Huis, Glastuinbouw Nederland, NFO, ZLTO, Stichting Berry Promotions und Simply the Bes. Ziel ist es, den Konsum von frischem Beerenobst auf nachhaltige Weise zu fördern und die europäische Wertschöpfungskette transparent darzustellen.

Die Kampagne wird im Rahmen des EU-Programms "Enjoy, it's from Europe!" durchgeführt.

