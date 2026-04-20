Mineko GmbH

Nebenkosten-Check 2026 - So viel zahlen Mieter wirklich

Neueste Daten und Erkenntnisse aus dem Jahr 2025, Mineko weiß, worauf es ankommt

Berlin (ots)

86 Prozent aller Nebenkostenabrechnungen sind falsch

Mit einer Prüfung von Mineko im Durchschnitt 565 Euro einsparen - knapp zehn Prozent mehr als im Vorjahr

Vermieter fordern erstmals eine Nachzahlung im Durchschnitt von über 900 Euro im Jahr 2025 nach

Mineko unterstützt mit geballter Expertise und einem Erfahrungswert von bereits 151.348 geprüften Nebenkostenabrechnungen

Jährlich grüßt das Murmeltier - auch dieses Jahr dürfen sich Mieter und Mieterinnen wieder mit dem Thema Nebenkostenabrechnung auseinandersetzen. Eine Nebenkostenabrechnung ist die Abrechnung der Betriebskosten aus dem Vorjahr, die vom Vermieter an den Mieter überstellt wird. Mineko konnte anhand aktueller Zahlen ermitteln, dass 86 Prozent aller Abrechnungen falsch sind und Mieter im Schnitt 565 Euro jährlich zu viel zahlen, knapp zehn Prozent mehr als im Jahr davor. Dabei liegt die geforderte Nachzahlung 2026 erstmals bei über 900 Euro. Auch die Betriebskosten, die sich auf 3.049 Euro belaufen, sind um 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Im Zuge der Inflation lag der Anstieg nur bei 2,2 Prozent.

Mit einem Erfahrungswert von bereits 151.348 geprüften Nebenkostenabrechnungen unterstützt Mineko Mieter, fehlerhafte Abrechnungen zu erkennen und so unnötige Nachzahlungen zu vermeiden. Mieter und Mieterinnen können spielend leicht, ohne Abo oder Mitgliedschaft, aus verschiedenen Paketen wählen und ihre Abrechnung online hochladen. Erfahrene Prüfer kümmern sich im Anschluss umgehend mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz sowie juristischer Expertise.

Wird die Frist versäumt, sind Nachzahlungen ungültig: Vermieter haben zwölf Monate Zeit, dem Mieter oder der Mieterin die Nebenkostenabrechnung zukommen zu lassen. Die Empfänger müssen die Zahlung nach Erhalt zwar innerhalb von 30 Tagen überweisen, haben aber zwölf Monate Zeit, Widerspruch einzulegen. Zahlen heißt also noch nicht, dass die Nachzahlung akzeptiert wurde. Ob noch Zeit für einen Widerspruch ist? Einfach mit dem kostenlosen Fristenrechner von Mineko überprüfen.

Mineko prüft nicht nur die Nebenkostenabrechnungen von Mietwohnungen, sondern auch von Gewerbeflächen, insbesondere aus den Bereichen Gastronomie, Fitness, Hotel, Gesundheitswesen, Retail, Büro, Lager und Logistik. Auch hier besteht eine Fehlerquote von 84 Prozent. Je Prüfung beläuft sich die gefundene Fehlerhöhe im Schnitt auf 26.959 Euro.

Die gesamten Ergebnisse der Auswertung aus 2026 unter folgendem Link.

Über Mineko

Mineko ist ein zugelassener Rechtsdienstleister und einer der führenden Anbieter für die Prüfung von Nebenkostenabrechnungen mit Sitz in Deutschland. Das Unternehmen unterstützt gewerbliche wie private Mieter dabei, fehlerhafte Abrechnungen aufzudecken und ihre Ansprüche im Widerspruchsverfahren durchzusetzen - einfach, schnell und rechtssicher, ohne Abo oder Mitgliedschaft.

Hintergrund: Nebenkostenabrechnungen sind für viele Mieter schwer verständlich und häufig fehleranfällig. Mineko hat sich darauf spezialisiert, diese Abrechnungen strukturiert zu analysieren. Dafür kombiniert die Plattform datenbasierte Auswertungen, erfahrene Prüfexperten, die mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz auswerten, sowie juristische Expertise. Auf Basis eines eigenen Regelwerks werden die Prüfungen durchgeführt.

Seit der Gründung im Jahr 2014 konnten über 150.000 Nebenkostenabrechnungen ausgewertet und so Einsparpotenziale in Millionenhöhe aufgedeckt werden. Viele Rechtsschutzversicherungen übernehmen die Kosten der Prüfung vollständig. Ziel von Mineko ist es, einen komplexen und intransparenten Bereich verständlich zu machen und Mietern durch Technologie eine einfache Möglichkeit zu geben, ihre Nebenkosten ohne großen Aufwand zu kontrollieren und etwaige Rückzahlungen vom Vermieter geltend zu machen.

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