Deutscher Sportwettenverband e.V.

Bis zu fünf Millionen Deutsche planen WM-Wette

Berlin (ots)

Bis zu fünf Millionen Erwachsene in Deutschland können sich vorstellen, während der Fußball-WM 2026 mindestens eine Sportwette abzugeben. Das geht aus einer Civey-Umfrage im Auftrag des Deutschen Sportwettenverbandes (DSWV) hervor.

Demnach können sich 6,9 Prozent der Befragten vorstellen, während des Turniers zu wetten. Nur 1,1 Prozent würden dabei ihre erste Sportwette überhaupt abgeben. Die große Mehrheit der WM-Wettinteressierten hat bereits Erfahrung mit Sportwetten.

Für die Erhebung wurden rund 5.000 Personen ab 18 Jahren befragt. Der DSWV empfiehlt, WM-Wetten ausschließlich bei legalen Anbietern mit deutscher Erlaubnis abzugeben. Eine Übersicht aller zugelassenen Anbieter bietet die Whitelist der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL).

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