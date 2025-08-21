Deutscher Sportwettenverband e.V.

Bundesliga-Umfrage: Sportwetten machen Spiele spannender

Nervenkitzel und spannendere Spiele sind das Hauptmotiv für Sportwetten - das zeigt eine aktuelle Umfrage zum Bundesliga-Start 2025/26

Berlin (ots)

Mit dem Start der Bundesliga-Saison startet auch die Wett-Saison wieder, denn Sportwetten gehören für Millionen Fans zum Fußball-Wochenende dazu - das Hauptmotiv: Nervenkitzel und spannendere Spiele. Das zeigt eine aktuelle Civey-Umfrage im Auftrag des Deutschen Sportwettenverbands (DSWV) zum Bundesliga-Start 2025/26.

Gefragt nach dem Hauptmotiv für ihre Teilnahme an Bundesliga-Wetten geben 21,3 Prozent an, dass es für sie eine Freizeitbeschäftigung mit Nervenkitzel ist. 16,4 Prozent der Befragten spielen vor allem, um die Bundesliga-Spiele spannender zu machen und 10 Prozent geht es insbesondere darum, im Stadion oder live vor dem Fernseher aufgrund der abgegebenen Wette mehr mitzufiebern.

Auch der soziale Aspekt spielt eine Rolle: Jeder Zehnte wettet, um sich mit Freunden und Kollegen auszutauschen oder Wettscheine zu vergleichen.

Die emotionale Bindung der Fans zu ihrem Lieblingsverein findet bei der Sportwette interessante Ausprägungen: 4,2 Prozent nennen als Hauptmotiv für Sportwetten, dass sie auf ihren Lieblingsverein setzen, um diesen zu unterstützen - während 4,8 Prozent bewusst gegen den eigenen Club wetten, um sich im Falle einer Niederlage zumindest mit einem Wettgewinn trösten zu können.

Nur 4,7 Prozent betrachten Sportwetten als Investment und tatsächliche Chance, langfristig Geld zu verdienen. Den niedrigsten Wert als Hauptmotiv für Sportwetten bekam die Antwortoption "Ablenkung von persönlichen Problemen" mit 1,5 Prozent.

"Die Ergebnisse zeigen deutlich: Es geht um Spiel, Spaß und Spannung - Sportwetten sind für die Menschen in Deutschland vor allem ein Unterhaltungsprodukt, vergleichbar mit anderen Freizeitaktivitäten wie Kino oder Konzerte", sagt DSWV-Präsident Mathias Dahms. "Die Wettanbieter freuen sich mit ihren Partner-Vereinen und Millionen Fans auf den Bundesliga-Start."

Über die Umfrage

Das Meinungsforschungsinstitut Civey hat im Zeitraum vom 25. Juli bis 17. August 2025 und im Auftrag des DSWV online 1.000 Personen in Deutschland befragt, die in der Saison 2024/2025 mindestens eine Wette auf ein Bundesligaspiel abgegeben haben. Für diese Zielgruppe wurde eine repräsentative Stichprobe befragt.

Original-Content von: Deutscher Sportwettenverband e.V., übermittelt durch news aktuell