Leaseweb Global ernennt neuen Geschäftsführer für das Content Delivery Network (CDN) von Leaseweb

Amsterdam, Niederlande (ots)

Wilfried Dudink bringt ein Jahrzehnt Erfahrung mit CDNs zu Leaseweb und wird zukünftig dieses Geschäftssegment sowie die Synergien zu anderen Leaseweb-Diensten weiter ausbauen.

Leaseweb (https://www.leaseweb.com/de), globaler Hosting-Anbieter, gab heute die Ernennung von Wilfried Dudink zum Geschäftsführer der Leaseweb CDN BV bekannt. In dieser Position plant Dudink die Ausweitung des CDN-Anteils im Geschäft von Leaseweb. Dazu werden erstklassige Mehrfach- und Hybrid-CDN-Dienste eingesetzt und diese mit dem gesamten Portfolio von Leaseweb kombiniert. Den Kunden wird so eine Komplettlösung für das Hosting und die Lieferung von Daten bereitgestellt.

"Leaseweb ist perfekt positioniert, um Kunden die ideale Kombination von Hosting-Lösungen für ihren Erfolg anzubieten. Daher bin ich sehr froh, diesen Teil des Geschäfts weiter ausbauen zu können", sagte Dudink. "CDNs werden für den Erfolg unserer Kunden immer wichtiger, da Inhalte wie Live- und On-Demand-Videos, Spiele und eSports sowie IoT- und Software-Downloads exponentiell zunehmen. All diese Inhalte müssen an jedem Ort mit höchster Qualität verfügbar sein. Leaseweb kann dies mit der neuen Multi CDN-Plattform ermöglichen. Dazu nutzen wir das CDN-PoP mit der besten Verbindung und der geringsten Latenz für einen bestimmten Inhalt zu einem bestimmten Zeitpunkt."

Dudink bringt mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung für die Position mit. Bevor er zu Leaseweb kam, war er sieben Jahre bei CenturyLink tätig und dort auf CDNs, Website-Beschleunigung und Medienbereitstellung in EMEA spezialisiert. Dudink war zuvor bei Unternehmen wie der Deutschen Telekom, Telia International Carrier und Limelight Networks tätig, wo er Markt- und Produkterfahrung mit CDNs und Infrastruktur gesammelt hat. Zudem war er auch Vorsitzender der Amsterdam Internet Exchange.

"Der CDN-Teil unseres Portfolios arbeitet zuverlässig für unsere Kunden. Das global verteilte Netzwerk und unser restliches Angebot eröffnen aber noch sehr viel mehr Potenzial", sagt Con Zwinkels, CEO von Leaseweb Global. "Wilfried Dudink ist die richtige Person, um den Kunden zu zeigen, was ein CDN wirklich für sie tun kann."

Das CDN-Portfolio von Leaseweb kombiniert die führenden globalen und regionalen CDNs, einschließlich des eigenen CDNs von Leaseweb, mit einer hochmodernen Plattform und Partnerschaften mit branchenführenden Anbietern, um die Bereitstellung von Medien-, Gaming- und Download-Lösungen zu verbessern. Das Leaseweb-CDN-Portfolio umfasst ein Multi-CDN (https://www.leaseweb.com/de/cdn/multi) und ein dediziertes Private-CDN (https://www.leaseweb.com/de/cdn/private).

Über Leaseweb

Leaseweb ist ein führender Infrastructure as a Service (IaaS) Anbieter, der ein weltweites Portfolio von 17.500 Kunden bestehend aus KMUs bis hin zu Großkonzernen betreut. Die Services umfassen Public Cloud, Private Cloud, Dedizierte Server, Colocation, Content Delivery Network und Cyber Security Services, die durch außergewöhnlichen Kundenservice und technischen Support unterstützt werden. Mit mehr als 80.000 verwalteten Servern stellt Leaseweb seit 1997 Infrastruktur für geschäftskritische Websites, Internetanwendungen, E-Mail-Server sowie Sicherheits- und Speicherdienste bereit. Das Unternehmen betreibt 19 Rechenzentren an Standorten in Europa, Asien, Australien und Nordamerika, die sich auf ein hochklassiges weltweites Netzwerk mit einer Gesamtkapazität von mehr als 5,5 Tbps stützen können. Leaseweb bietet seine Dienstleistungen über verschiedene Tochtergesellschaften an: Leaseweb Netherlands B.V. ("Leaseweb Niederlande"), Leaseweb USA, Inc. ("Leaseweb USA"), Leaseweb Asia Pacific PTE. LTD ("Leaseweb Asia"), Leaseweb CDN B.V. ("Leaseweb CDN"), Leaseweb Deutschland GmbH ("Leaseweb Deutschland"), Leaseweb Australia Ltd. und Leaseweb UK Ltd.

