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Ayvens Umfrage: Leasing gewinnt europaweit an Attraktivität - Deutschland hinkt hinterher

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Hamburg (ots)

Leasing entwickelt sich europaweit zunehmend zur attraktiven Alternative zum klassischen Autokauf. Laut Ayvens Mobility Monitor 2026 bewerten bereits 49 % der Privatpersonen Leasing positiv, während 26 % planen, in den kommenden fünf Jahren ein Fahrzeug zu leasen. Deutschland bleibt dabei deutlich hinter dem europäischen Trend zurück.

Der Ayvens Mobility Monitor 2026 basiert auf einer unabhängigen Studie, die in Zusammenarbeit mit Ipsos durchgeführt wurde und auf den Antworten von 3934 Verbrauchern aus 12 europäischen Ländern beruht. Die Ergebnisse zeigen einen klaren Wandel: Automobilität wird flexibler, nutzungsorientierter und stärker durch planbare Kosten geprägt. Verbraucher legen zunehmend Wert auf Flexibilität, Komfort und finanzielle Planungssicherheit - zentrale Vorteile des Leasings. In Deutschland zeigt sich jedoch eine deutlich zurückhaltendere Haltung.

Während europaweit knapp die Hälfte der Befragten Leasing positiv bewertet, liegt der Anteil hierzulande nur bei 34 %. Auch bei der konkreten Nutzung zeigt sich die Lücke deutlich: Lediglich 15 % der Deutschen planen, in den kommenden fünf Jahren privat ein Fahrzeug zu leasen, verglichen mit 26 % im europäischen Durchschnitt. Stattdessen bleibt der klassische Autokauf klar dominierend. 51 % der Deutschen planen den Kauf eines Fahrzeugs und damit mehr als dreimal so viele wie Leasing.

Die Vorteile von Leasing werden auch in Deutschland grundsätzlich erkannt. Viele Verbraucher schätzen vor allem die Möglichkeit, ohne hohe Anfangsinvestition mobil zu sein, die Planbarkeit der monatlichen Kosten sowie die Flexibilität beim Fahrzeugwechsel. Gleichzeitig zeigt sich jedoch eine deutliche Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und Verhalten. Vor die Entscheidung gestellt, ob die Befragten ein Auto lieber leasen oder im Abonnement nutzen würden, als es direkt zu kaufen, sagen 46 %, sie bevorzugen weiterhin den Kauf, während nur 19 % eher zum Leasing tendieren. Leasing überzeugt damit vor allem auf rationaler Ebene, während emotional weiterhin im Vordergrund steht, der Eigentümer des Fahrzeugs zu sein.

Ein wesentlicher Grund dafür liegt in der Wahrnehmung der Kosten. Während Leasing in Europa häufig mit Planbarkeit und Komfort verbunden wird, gilt es in Deutschland vielfach als weniger wirtschaftlich als der Kauf. Diese Skepsis zeigt sich auch in anderen Märkten, etwa in den Niederlanden, wo 51 % der Verbraucher Leasing für teurer halten als den Kauf. Hinzu kommt ein stark ausgeprägtes Bedürfnis nach Eigentum, das viele Deutsche mit vermeintlich mit Sicherheit, Kontrolle und langfristiger Wirtschaftlichkeit verbinden.

Innerhalb Europas bestehen deutliche Unterschiede. Besonders in Südeuropa ist Leasing bereits stark etabliert, mit Zustimmungswerten von 72 % in Portugal, 66 % in Griechenland, 64 % in Spanien und 51 % in Italien. In Nord- und Westeuropa, einschließlich Deutschland, fällt die Akzeptanz dagegen deutlich geringer aus. Auch der Wohnort beeinflusst die Einstellung: In Städten bewerten 52 % der Verbraucher Leasing positiv, während es in ländlichen Regionen lediglich 38 % sind. Gleichzeitig treiben vor allem jüngere Zielgruppen den Wandel, da sie Leasing verstärkt als flexible und moderne Mobilitätslösung wahrnehmen.

Ein weiterer Wachstumstreiber auf europäischer Ebene ist das Leasing von Gebrauchtfahrzeugen. Bereits 45 % der Europäer zeigen Interesse an dieser Option. In Deutschland fällt das Interesse geringer aus und ist stärker polarisiert: 38 % zeigen Interesse, während 31 % Gebrauchtwagenleasing ablehnen. Das Segment bietet damit auch hierzulande Potenzial, befindet sich jedoch noch in einer vergleichsweise frühen Phase.

"Deutschland bleibt beim Auto eine Kaufnation. Gleichzeitig wünschen sich viele Verbraucher mehr Planbarkeit, Flexibilität und weniger Aufwand. Genau hier setzt Ayvens an: Mit transparenten Leasinglösungen für Neu- und Gebrauchtwagen, flexiblen Laufzeiten und umfassender Mobilitäts- und Flottenexpertise machen wir Mobilität einfacher kalkulierbar. Leasing ist für uns nicht nur eine Alternative zum Kauf, sondern eine moderne Lösung für Menschen und Unternehmen, die Sicherheit, Komfort und Freiheit miteinander verbinden möchten", sagt Martin Kössler, Geschäftsführer von Ayvens in Deutschland.

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Anmerkungen für die Redaktion:

Die Ergebnisse dieses Berichts basieren auf einer von Ipsos im Auftrag von Ayvens durchgeführten Umfrage bei 3934 Verbrauchern in 12 europäischen Ländern: Belgien, Frankreich, Irland, Deutschland, Griechenland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden und Großbritannien (etwa 260 vollständige Antworten pro Land). Die Studie wurde zwischen dem 15. und 29. September 2025 durchgeführt, um die Einstellungen und Präferenzen von Verbrauchern gegenüber dem Leasing und Fahrzeugkauf zu untersuchen. Die Stichprobe wurde so konzipiert, dass sie repräsentativ für die Gesamtbevölkerung ist, wobei verschiedene Altersgruppen, Einkommensstufen sowie Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Gebieten berücksichtigt wurden. Untersucht wurden die folgenden wichtigsten demografischen Segmente:

Generation Z (18-27), Generation Y (28-43), Generation X (44-59), Babyboomer (60+)

Städtische und ländliche Bevölkerung

Einkommensklassen (hoch, mittel, niedrig)

Weitere Infos und Download: https://ots.de/DxQfA8

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