Das sind die beliebtesten Gebrauchten

Düsseldorf (ots)

ALD Automotive | LeasePlan hat die Verkäufe ihrer Leasingrückläufer an Endkunden von Januar bis Juli 2025 ausgewertet und eine Liste der beliebtesten gebrauchten Pkw und Transporter veröffentlicht.

Erstmalig schaffen es zwei Plug-in-Hybride an die Spitze des Rankings und zwei reine Elektroautos auf die Plätze 5 und 8.

Diese Leasingrückläufer kommen bei Autokäufern gut an:

Kia XCeed (Plug-in-Hybrid) (25 %) Ford Kuga (Plug-in-Hybrid) (16 %) Kia Ceed (13 %) Ford Focus (10 %) Hyundai Kona (Elektro) (9 %) Ford Transit Custom (8 %) Land Rover Range Rover Velar (6 %) Kia E-Niro (Elektro) (5 %) Opel Corsa (4 %) Volkswagen Passat (4 %)

Geschäftsführer Martin Kössler: "Die Gebrauchtwagenpreise pendeln sich nach einem jahrelangen Auf und Ab auf einem leicht gesunkenen, aber insgesamt noch hohem Niveau ein. Nur bei gebrauchten Elektrofahrzeugen ist ein stärkerer Preisverfall zu beobachten. Ein drei Jahre altes elektrisches Fahrzeug erzielt am Gebrauchtwagenmarkt aktuell noch etwas mehr als die Hälfte des ursprünglichen Listenpreises. Davon können Gebrauchtwagenkäufer, die auf ein Elektroauto umsteigen wollen, derzeit profitieren. Das spiegelt sich auch in unserem aktuellen Ranking wider, denn in den Top-10 sind jetzt sowohl Hybride als auch reine Stromer vertreten."

ALD Carmarket ist der Gebrauchtwagenvertrieb von ALD Automotive | LeasePlan in Deutschland. Im Gebrauchtwagenzentrum in Dorfmark gibt es eine große, sich ständig wechselnde Auswahl an hochwertigen und gepflegten Leasingrückläufern fast aller Marken. Das Kauf- und Leasingangebot ist auch online verfügbar.

Die durchschnittlich drei Jahre alten Leasingrückläufer mit einer Laufleistung zwischen 30.000 und 90.000 Kilometern sind erstklassig ausgestattet, scheckheftgepflegt und nach strengen Qualitätskriterien geprüft.

Jedes Fahrzeug wird mit einer aktuellen Haupt- und Abgasuntersuchung übergeben. Zusätzliche Sicherheit bietet die optionale Reparaturkostenversicherung.

Weitere Informationen und Download: https://www.leaseplan.com/de-de/presse/das-sind-die-beliebtesten-gebrauchten/

