LeasePlan Deutschland GmbH

Die junge Generation fährt Grün

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Die internationale Studie "Elektrofahrzeuge und Nachhaltigkeit" von LeasePlan zeigt, dass vor allem jüngere Autofahrer auf E-Mobilität umsteigen wollen. Die Gruppe der 18- bis 34-jährigen Autofahrer ist in Deutschland die mit der positivsten Einstellung zu Elektromobilität, junge Fahrer würden sich als nächstes Fahrzeug eher ein E-Auto kaufen als ältere.

Die Einstellung gegenüber Elektrofahrzeugen hat sich in Deutschland verbessert: Ein Anteil von 40 Prozent der Befragten gab an, die emissionsfreie E-Mobilität positiv zu bewerten. Von den 18- bis 34-jährigen waren es 59 Prozent, die Elektroautos gegenüber sehr positiv oder positiv eingestellt sind. Diese Zahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr sogar noch einmal erhöht; da sprach sich noch knapp die Hälfte der Befragten für Elektromobilität aus.

42 Prozent aller Teilnehmer sagten, dass ein Elektrofahrzeug für sie infrage komme. Im Vergleich der Altersgruppen lagen auch hier die jungen Fahrer mit 60 Prozent vorn. In der Gruppe der 35- bis 60-Jährigen waren es 36 Prozent und bei den älteren Fahrern 29 Prozent. Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten eines E-Autos sind bei über der Hälfte der jungen Fahrer geringere CO2-Emissionen und geringere laufende Kosten.

Die Studie gibt auch weitere Auskunft zum persönlichen Fahrverhalten und zur Einstellung an Besitz und Eigentum:

- Unabhängig vom Alter geben 70 Prozent der Befragten an, das Auto lieber als ein anderes Transportmittel zu nutzen. - Vielfahrer mit einer Fahrleistung über 20.000 km im Jahr sind in der Gruppe der 18- bis 34-Jährigen mit 23 Prozent anzutreffen im Vergleich zu 14 Prozent ab 35 Jahren und 6 Prozent bei einem Alter ab 61 Jahren. - Die jungen Autofahrer nutzen das Auto hauptsächlich für die Arbeit (63 Prozent) - der Rest entfällt auf die Freizeit und den Urlaub. In der Altersgruppe darüber sind Beruf und Freizeit nahezu gleichauf (51 Prozent / 49 Prozent). - 49 Prozent der jungen Fahrer wollen ihr "eigenes" Auto für sich allein haben, jedoch nicht unbedingt der rechtliche Eigentümer sein. - Die Gruppe der 18- bis 34-jährigen Fahrer ist aber auch am meisten überzeugt, dass im Jahr 2030 Auto-Abos eine Zugangsmöglichkeit zu Fahrzeugen sein werden (30 Prozent).

Aus dem Mobility Insights Report zieht LeasePlan wichtige Erkenntnisse für die Unterstützung seiner Kunden beim Umstieg auf Elektromobilität. Sie erreichen mit der Aufnahme von E-Autos in ihre Flotte und in ihre Car Policy aber nicht nur ihre strategischen Unternehmensziele. "Unternehmen können damit - wie uns diese Zahlen zeigen - junge Bewerber adressieren und ihren Führungsnachwuchs an die Firma binden, indem sie Elektro-Dienstfahrzeuge als Motivationsinstrument einsetzen", erläutert Roland Meyer, Geschäftsführer von LeasePlan Deutschland.

Die Ausgabe "Elektrofahrzeuge und Nachhaltigkeit" aus dem LeasePlan Mobility Insights Report mit Zusammenfassungen der länderspezifischen Daten und Ergebnisse kann hier heruntergeladen werden.

Anmerkungen für die Redaktion:

1. Der LeasePlan Mobility Insights Report ist eine jährliche Meinungsforschungsstudie, in der Autofahrer zu den wichtigsten Branchenthemen befragt werden. Sie wird in Zusammenarbeit mit dem führenden Marktforschungsinstitut Ipsos umgesetzt. Sie lief zuvor unter der Bezeichnung "LeasePlan Mobility Monitor". 2. Die Umfrage wurde in 22 Ländern durchgeführt: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Finnland, Griechenland, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Spanien, Türkei und USA. 3. Die Fragen wurden Verbrauchern in Form einer Online-Umfrage im Umfrageportal i-Say von Ipsos zur Verfügung gestellt (n=250 pro Land, repräsentativ für Alter und Geschlecht des jeweiligen Landes). 4. Weitere Presseinfos dazu wurden am 24. Februar und am 18. März veröffentlicht. Es gibt eine Reihe an Fokusthemen; das heutige beleuchtet die nächste Generation (Dienstwagen-) Fahrer.

Weitere Informationen:

https://www.leaseplan.com/de-de/news/e-autos-guenstiger-als-viele-denken/

https://www.leaseplan.com/de-de/news/interesse-an-elektromobilitaet-waechst/

https://ots.de/mV5Vnz

Original-Content von: LeasePlan Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell