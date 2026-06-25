Grillfürst

Der Markt bekommt einen neuen Maßstab: Mit Grillfürst Moments wird die Terrasse wird zur Küche

Bild-Infos

Download

Bad Hersfeld (ots)

Mit Grillfürst Moments startet Grillfürst eine der größten Produktoffensiven der Unternehmensgeschichte. Das Unternehmen erschafft eine modulare Outdoor-Küchen- und Möbelwelt Made in Germany - vom einfachen Sideboard über die rollbare Cocktailbar bis zur kompletten Outdoorküche und wird damit zum Outdoorküchen-Studio.

Der Grill läuft, die Getränke sind kalt, die Pizza kommt aus dem Ofen und alles hat endlich seinen Platz. Mit Grillfürst Moments wird die Terrasse zur vollwertigen Küche draußen - modular, erweiterbar und gemacht für die besten Abende mit Familie und Freunden. Mit Grillfürst Moments präsentiert das Unternehmen eine neue modulare Küchen- und Möbelwelt für Terrasse und Garten, die weit über klassische Outdoorküchen hinausgeht. Grillfürst Moments steht für Stauraum, Arbeitsfläche, Kühlung, Spüle, Barfunktion, Pizza-Station, hochwertige Materialien und maximale Erweiterbarkeit - also für genau die Standards, die Kundinnen und Kunden aus ihrer Indoor-Küche kennen und draußen bisher oft vermissten. Die Idee ist radikal einfach: Die Terrasse wird zur Küche. Nicht als teures Maßprojekt für wenige, nicht als einfache Blechlösung, sondern als hochwertiges, direkt kaufbares und beliebig erweiterbares System im attraktiven Einstiegs- bis Mittelsegment. "Eine einfache Outdoorküche war gestern. Mit Grillfürst Moments schaffen wir eine neue Kategorie für Outdoor Cooking und Outdoor Living: hochwertig, individuell gestaltbar, schnell verfügbar und für sehr viele Kundinnen und Kunden erreichbar. Wir schaffen damit das Küchen-Studio für die Outdoor-Küche", fasst Joachim Weber, Geschäftsführer von Grillfürst, zusammen.

Die einzigartige Story: Der Grill im Zentrum, die Küche als Rahmen

Viele Grillfans besitzen bereits einen hochwertigen Grill. Was fehlt, ist die Küche drumherum: Ablagefläche, Stauraum, Kühlung, Spüle, Barfunktion, Platz für den Pizzaofen und ein Terrassenbereich, der so funktioniert wie eine echte Küche. Bestehende freistehende Grills werden dabei nicht in die Küchenzeile integriert. Grillfürst Moments entsteht als eigenständige Küchen- und Möbelwelt zusätzlich auf der Terrasse. Gleichzeitig können bei der Planung direkt Einbaugrillgeräte führender Hersteller genutzt werden, darunter Lösungen von Grillfürst, Napoleon, Broil King und Outdoorchef HEAT. Damit verbindet Grillfürst Moments die maximale Freiheit bei der Küchenplanung mit der Möglichkeit, auf starke Grilltechnik etablierter Marken zu setzen.

Der Einstieg kann ein einfaches Sideboard für Ablage, Stauraum und Ordnung sein, eine kleine Cocktailbar, ein Sideboard mit Kühlschrank und Schubladen oder eine kompakte Arbeitsstation. Daraus entsteht Schritt für Schritt eine komplette Outdoor-Küchenwelt mit Bar, Spüle, Kühlung, Pizza-Station, Einbaugrill und zusätzlicher Arbeitsfläche. Die Produktwelt umfasst unter anderem Tür- und Schubladenschränke, Sideboards, Kühlschrank- und Flaschenregalmodule, Spülenschränke, Zapfanlagenschränke, Pizzaofenschränke, Eckschränke mit Auszug, Kamado-Unterschränke und Einbaugrillmodule. Ergänzt wird das System durch intelligente Anbauteile wie Arbeitsplatten-Erweiterungen, Bar-Theken und Rückwände, mit denen einzelne Module zu größeren Arbeitsstationen, Bartresen oder geschlossenen Küchenlösungen ausgebaut werden können. Ein besonderer Vorteil: Die Module werden bereits aufgebaut geliefert und müssen auf der Terrasse nur noch positioniert und verbunden werden. Damit wird Grillfürst Moments nicht zum Bauprojekt, sondern zur schnell umsetzbaren Outdoor-Küchenlösung.

Premium-Gefühl ohne Premium-Hürde

Preislich besetzt Grillfürst Moments bewusst die Lücke zwischen einfachen Einstiegslösungen und hochpreisigen Maßküchen. Eine rollbare Cocktailbar mit Kühlschrank liegt bei etwa 3.500 Euro. Komplette Outdoorküchen bewegen sich je nach Ausbaustufe ungefähr zwischen 3.000 und 10.000 Euro. Damit verbindet Grillfürst Made in Germany, direkte Kaufbarkeit, modulare Vielfalt, vormontierte Module, intelligente Erweiterbarkeit und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Nach dem Hochfahren der Produktion sollen viele Konfigurationen zudem mit kurzen Lieferzeiten von nur 3 bis 5 Werktagen verfügbar sein. Outdoor Cooking entwickelt sich so vom einzelnen Grillplatz zur vollwertigen Wohn- und Küchenzone im Freien. Garten, Terrasse und Balkon werden immer stärker als erweiterter Lebensraum verstanden. Genau diesen Trend besetzt Grillfürst Moments mit maximalem Anspruch und antwortet auf die steigende Nachfrage nach Stauraum, Kühlung, Arbeitsflächen, Barfunktionen, Pizzaöfen und modularen Küchenlösungen.

Eine Kampfansage an die Branche

Grillfürst Moments ist nicht als starres Sortiment geplant, sondern als wachsende Plattform, die laufend um weitere Module, Funktionen und Anbauteile erweitert werden kann. Ziel ist es, eine der vielseitigsten direkt kaufbaren Outdoor-Küchen- und Terrassenwelten im attraktiven Einstiegs- bis Mittelsegment aufzubauen. "Grillfürst Moments ist für uns ein Big Move. Wir setzen damit einen neuen Benchmark für die Terrasse. Unser Ziel ist klar: Wir wollen eine der stärksten Outdoor-Küchen- und Terrassenwelten im Markt aufbauen und mit diesem Produktportfolio mittelfristig 20 Millionen Euro Jahresumsatz erreichen", sagt Weber.

https://www.grillfuerst.de/Eigenmarke/Grillfuerst-Moments-Outdoor-Moebel.php

ÜBER GRILLFÜRST

Grillfürst entwickelte sich seit seiner Gründung in 2010 zu einem der führenden Fachhändler für Grillgeräte, Outdoorküchen und BBQ-Zubehör in Deutschland. Das Unternehmen bietet mit 7000 Artikeln und 60 Marken ein umfangreiches Sortiment aus hochwertigen Gas-, Kohle- und Pelletgrills, Smoker-Lösungen sowie passendem Zubehör - ergänzt durch starke Eigenmarken und exklusive Markenpartnerschaften. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Beratung und Service verbindet Grillfürst in seiner Multi-Channel-Strategie stationäres Einkaufserlebnis mit einem leistungsstarken E-Commerce-Angebot. Kundinnen und Kunden profitieren von fachkundiger Beratung, Rezept- und Anwendungscontent sowie einem breiten Ersatzteil- und After-Sales-Service. Grillfürst versteht BBQ als Genuss- und Gemeinschaftserlebnis und verfolgt das Ziel, Menschen für das Grillen zu begeistern - vom Einsteiger bis zum ambitionierten Pitmaster. Das Unternehmen steht für Leidenschaft am Grill, Innovation im Outdoor-Cooking und ein Einkaufserlebnis, das Kompetenz und Begeisterung vereint.

Original-Content von: Grillfürst, übermittelt durch news aktuell