Grillfürst

Heißer Saisonauftakt im All-Black-Design: Der Napoleon Rogue PRO-S 525 in der exklusiven Grillfürst-Edition

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Bad Hersfeld (ots)

Der Napoleon Rogue PRO-S 525 in der Grillfürst Edition setzt ein klares Statement: Das limitierte Sondermodell vereint die volle Power der Rogue PRO-S Serie im All-Black Design und exklusiver Ausstattung. Als einziger 4-Brenner Rogue im komplett schwarzen Look bringt er Premium-Performance, markante Optik und hochwertige Extras in einem Paket zusammen. Exklusiv nur bei Grillfürst erhältlich, kombiniert diese Edition die bewährte Ausstattung des Rogue PRO-S 525 mit Edelstahl-WAVE(TM) Grillrosten, dem Grillfürst ACCU-PROBE(TM) Deckelthermometer. Verschiedene Bundles bieten weitere Extras für mehr Komfort und Vielfalt. Grillfans erhalten damit einen leistungsstarken Premium-Gasgrill mit umfangreicher Sonderausstattung, der sich deutlich vom Standard abhebt und sowohl optisch als auch funktional neue Akzente setzt.

Die Grillfürst Edition basiert auf dem bewährten Rogue PRO-S 525, hebt sich jedoch durch zahlreiche exklusive Features deutlich von der Serienversion ab. Ein zentrales Highlight ist das durchgängige All-Black Design mit schwarzem Deckel, Unterschrank, Seitenablagen und Bedienblende - ein moderner, hochwertiger Look für anspruchsvolle Grillumgebungen. Für maximale Leistung sorgt die bewährte Brennertechnologie: Vier Edelstahl-Hauptbrenner mit einer Gesamtleistung von 16,6 kW gewährleisten eine gleichmäßige Hitzeverteilung. Zusätzlich bietet die integrierte SIZZLE ZONE(TM) als Infrarot-Seitenbrenner Temperaturen von bis zu 800 °C - ideal für scharfes Anbraten und perfekte Steak-Brandings. Ein Infrarot-Heckbrenner erweitert die Möglichkeiten um Rotisserie-Gerichte mit gleichmäßiger Bräune und saftigem Ergebnis. Statt klassischer Gussroste ist das Sondermodell serienmäßig mit massiven 7 mm starken Edelstahl-WAVE(TM) Grillrosten ausgestattet. Diese sind besonders langlebig, rostfrei und ermöglichen intensive Brandings bei gleichzeitig deutlich vereinfachter Reinigung. Ergänzt wird die Ausstattung durch ein exklusives Grillfürst ACCU-PROBE(TM) Deckelthermometer, das eine präzise Kontrolle der Garraumtemperatur ermöglicht und zugleich als sichtbares Erkennungsmerkmal der Edition dient. Ergänzt wird das Setup durch das JETFIRE(TM) Zündsystem für eine zuverlässige Sofortzündung, SAFETY GLOW(TM) Drehregler zur optischen Kontrolle des Gasflusses sowie eine klappbare Seitenablage, die den Grill auch bei begrenztem Platzangebot flexibel einsetzbar macht. Eine nach vorne herausziehbare Fettschublade erleichtert zudem die Reinigung, während der großzügige Unterschrank Platz für eine 11-kg-Gasflasche sowie weiteres Zubehör bietet. Abgerundet wird das

Gesamtpaket durch eine passgenaue Original-Abdeckhaube von Napoleon, die bereits im Lieferumfang enthalten ist und den Grill zuverlässig vor Witterungseinflüssen schützt.

Der Napoleon Rogue PRO-S 525 in der Grillfürst Edition ist in verschiedenen Bundles erhältlich, die entweder eine exklusive Gusseisen-Grillplatte oder das Premium-Set mit Drehspieß und Gusseisen Grillplatte enthalten.

Kompromisslose Qualität im Fokus - das ist die Partnerschaft zwischen Grillfürst und Napoleon

Die Entwicklung dieses Sondermodells unterstreicht die enge Zusammenarbeit zwischen Grillfürst und Napoleon. In die Sonder-Edition des Rogue flossen bewährte Technik mit exklusiven Ausstattungsmerkmalen ebenso ein, wie das Ziel Grill-Enthusiasten einen echten Mehrwert zu bieten. Der beliebte Gasgrill erhält eine gezielte Weiterentwicklung in Richtung Design, Komfort und Langlebigkeit. Das limitierte Modell richtet sich an alle, die nicht nur Wert auf Leistung, sondern auch auf Individualität und hochwertige Details legen. Der Rogue in der Grillfürst Edition ist Komplettpaket, das die Stärken der beiden Marken bündelt und Know-how sowie Qualität zusammenführt. Die Napoleon Rogue PRO-S 525 Grillfürst Edition ist ab sofort exklusiv in allen Grillfürst-Stores sowie im Onlineshop erhältlich. Als limitiertes Sondermodell ist sie nur solange verfügbar, wie der Vorrat reicht.

Die aktuellen Bundles im Überblick:

Napoleon Rogue PRO-S 525 Gasgrill mit SIZZLE ZONE(TM) und Heckbrenner, Grillfürst Edition inkl. Abdeckhaube - 1.699 EUR UVP

Napoleon Rogue PRO-S 525 Gasgrill mit SIZZLE ZONE(TM) und Heckbrenner, Grillfürst Edition inkl. Abdeckhaube mit zusätzlicher Grillplatte - 1.759 EUR UVP

Napoleon Rogue PRO-S 525 Gasgrill mit SIZZLE ZONE(TM) und Heckbrenner, Grillfürst Edition inkl. Abdeckhaube mit zusätzlicher Grillplatte und Rotisserie - 1.929 EUR UVP

https://www.grillfuerst.de/

ÜBER GRILLFÜRST

Grillfürst entwickelte sich seit seiner Gründung in 2010 zu einem der führenden Fachhändler für Grillgeräte, Outdoorküchen und BBQ-Zubehör in Deutschland. Das Unternehmen bietet mit 7000 Artikeln und 60 Marken ein umfangreiches Sortiment aus hochwertigen Gas-, Kohle- und Pelletgrills, Smoker-Lösungen sowie passendem Zubehör - ergänzt durch starke Eigenmarken und exklusive Markenpartnerschaften. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Beratung und Service verbindet Grillfürst in seiner Multi-Channel-Strategie stationäres Einkaufserlebnis mit einem leistungsstarken E-Commerce-Angebot. Kundinnen und Kunden profitieren von fachkundiger Beratung, Rezept- und Anwendungscontent sowie einem breiten Ersatzteil- und After-Sales-Service. Grillfürst versteht BBQ als Genuss- und Gemeinschaftserlebnis und verfolgt das Ziel, Menschen für das Grillen zu begeistern - vom Einsteiger bis zum ambitionierten Pitmaster. Das Unternehmen steht für Leidenschaft am Grill, Innovation im Outdoor-Cooking und ein Einkaufserlebnis, das Kompetenz und Begeisterung vereint.

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