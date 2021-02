GN Hearing GmbH, ReSound

Smartes Premium-Hören für alle - gerade jetzt

GN Hearing präsentiert wegweisende Hörgerätefamilie ReSound Key

Münster (ots)

Gutes Hören zählt gerade jetzt, um die Zeit der Pandemie auch mental gesund zu meistern. Und jeder Mensch verdient gutes Hören. Das meint zumindest der technologisch führende Hörgeräte-Hersteller GN Hearing, der mit seiner Premium-Marke ReSound aktuell das neue Hörgerät ReSound Key präsentiert. Diese wegweisende Produktfamilie bietet bewährte und vielfach preisgekrönte Technologie bereits vom Einsteiger-Segment bis zur Mittelklasse. Dank ReSound Key können deutlich mehr Menschen als bisher von einer fortschrittlichen Chip-Plattform sowie von der herstellereigenen Philosophie des Organic Hearing profitieren. Neben Premium-Hören mit klarem Sound und einem hohen Maß an Individualisierbarkeit gibt es zahlreiche weitere Vorteile. Eine optionale Akku-Lösung überzeugt mit Spitzenwerten von bis zu 30 Stunden Laufzeit. Direktes Soundstreaming von kompatiblen iOS- und Android(TM)-Mobilgeräten ist ebenso möglich wie die Steuerung des Hör-Erlebens über die ReSound Smart 3D App oder die Anbindung von Wireless-Zubehör für TV u. a. ReSound Key steht in zahlreichen Bauformen sowie für leichte bis an Taubheit grenzende Hörverluste zur Verfügung. Zudem kann man Feineinstellungen vom persönlichen Hörakustiker gegebenenfalls auch aus der Ferne erhalten.

"In der aktuellen Situation ist es wichtiger denn je, dass Menschen mit nachlassendem Gehör gute und vom Hörakustiker optimal eingestellte Hörgeräte haben", so Marina Teigeler, Direktorin Marketing und Produktmanagement der GN Hearing GmbH. "In der häuslichen Isolation will man die Partnerin bzw. den Partner oder auch den Fernseher sicher verstehen. Die Menschen wollen gut informiert sein, problemlos mit Angehörigen telefonieren oder bei Gesprächen mit Atemschutzmaske noch zuverlässig folgen können. Mit ReSound Key bieten wir dem Hörakustik-Fachhandel eine komplexe Lösung, die all diesen Wünschen in besonderer Weise entspricht und zudem deutlich mehr Menschen als bisher die Vorteile bewährter Premium-Technologie ermöglicht."

Tag für Tag verhilft das smarte Medizinprodukt seinem Träger zu besserem Hören, zuverlässigem Verstehen und Selbstvertrauen. Die Natürliche Direktionalität II sowie weitere audiologische Premium-Funktionen sichern einen klaren Klang; auch in lauten Umgebungen kann man Gesprächen mühelos folgen, ebenso gut unterstützt wird das räumliche Hören. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Vorteile. So ist ReSound Key auch mit führender Akku-Technik verfügbar; eine Akku-Ladung reicht bis zu 30 Stunden und selbst bei zwölfstündigem Soundstreaming wird immer noch eine Laufzeit von 24 Stunden erreicht. Sowohl bei iOS als auch bei Android(TM) ist direktes Soundstreaming von kompatiblen Mobilgeräten möglich - und das mit Bluetooth® Low Energy. Ebenso lässt sich das Hör-Erleben über die ReSound Smart 3D App steuern und drahtloses Zubehör nutzen - beispielsweise für besten TV-Hörgenuss.

"Jeder verdient gutes Hören." - ReSound Key komplettiert Premium-Portfolio um die Technikstufen 2, 3 und 4

Auch darüber hinaus bietet ReSound Key dem Hörakustik-Fachhandel zahlreiche Möglichkeiten, um individuellen Kundenwünschen auf besondere Art zu entsprechen: Die neue Lösung ist in den Technikstufen 2, 3 und 4 sowie in zehn verschiedenen Bauformen erhältlich. Verfügbar sind sowohl ein Modell mit externem Hörer (RIC) und Akku als auch maßgefertigte Im-Ohr- (IdO) und klassische Hinter-dem-Ohr-Bauformen (HdO), letztere gibt es auch als High-Power- sowie als Super-Power-Lösungen für starke Hörverluste.

Ein weiteres Plus, das gerade auch unter den aktuellen Einschränkungen der Pandemie zum Tragen kommt, ist die innovative telemedizinische Lösung ReSound Assist Live: Wenn gewünscht, ermöglicht sie dem persönlichen Hörakustiker, spätere Korrekturen und Feineinstellungen in der Hörgeräte-Programmierung aus der Ferne vorzunehmen. Man trifft seinen Hör-Experten komfortabel per Video-Telefonat in der ReSound Smart 3D App und muss die Wohnung dafür nicht verlassen.

An der Seite des bahnbrechenden ReSound ONE mit M&RIE*, des ReSound LiNX Quattro sowie des ReSound ENZO Q komplettiert das neue Hörgerät das bisherige Premium-Portfolio der GN Hearing. - "Ob klarer Klang und Organic Hearing, ob führende Akku-Lösung oder beste Hörgeräte-Vernetzung - mit ReSound Key setzen wir auch in den unteren Technikstufen in vielerlei Hinsicht Maßstäbe", so Jochen Meuser, Geschäftsführer der GN Hearing GmbH. "Es ist seit jeher unser Grundsatz, neueste Innovationen der Premium-Marke ReSound zeitnah so vielen Nutzerinnen und Nutzern wie möglich zugänglich zu machen. Jeder Mensch hat gutes Hören verdient - auch, wenn sein natürliches Gehör nachlassen sollte. Mit ReSound Key können wir diesem Anspruch gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern im Hörakustik-Fachhandel einmal mehr voll und ganz entsprechen."

*ReSound ONE ist das weltweit erste vollausgestattete Hörgerät mit Mikrofon- & Receiver-In-Ear-Design (M&RIE), also mit Mikrofon im Ohr und zwei Standard-Richtmikrofonen, Direktionalitäts-Optionen und Audio-Streaming.

Druckfähiges Bildmaterial zum Hörgerät ReSound Key finden Sie unter https://www.presseportal.de/pm/112804/4826692

Bundesdeutsche Hörakustiker und Hörakustikerinnen können das neue ReSound Key in den kommenden Wochen im Rahmen von Webinar-Veranstaltungen kennenlernen. Zu nachfolgenden Terminen kann man sich unter den genannten Links für das Webinar "ReSound Key - Jeder verdient gutes Hören" anmelden:

Freitag, 5. Februar 2021, 12:00-13:00 Uhr, Webinar ID 341-018-915, Anmeldung:

https://attendee.gotowebinar.com/register/7463278633495234318

Freitag, 5. Februar 2021, 15:00-16:00 Uhr, Webinar ID 595-399-667, Anmeldung:

https://attendee.gotowebinar.com/register/7466219827167395599

Montag, 8. Februar 2021, 12:00-13:00 Uhr, Webinar ID 572-198-075, Anmeldung:

https://attendee.gotowebinar.com/register/5851360502315230990

Montag, 15. Februar 2021, 15:00-16:00 Uhr, Webinar ID 483-497-859, Anmeldung:

https://attendee.gotowebinar.com/register/2652641483580027662

Montag, 22. Februar 2021, 15:00-16:00 Uhr, Webinar ID 600-175-587, Anmeldung:

https://attendee.gotowebinar.com/register/1292928230067635214

Weitere Informationen zu den smarten Hörgeräten von ReSound sowie den Zugang zu unserem Presse-Newsroom finden Sie unter www.resound.com > PRESSE & NEWSROOM.

Pressekontakt: PR-Büro Martin Schaarschmidt, Tel.: (030) 65 01 77 60, eMail: martin.schaarschmidt@berlin.de.

Redaktioneller Hinweis:

Als eine der weltweit führenden Hörgeräte-Marken bestimmt ReSound die Innovationen bei den modernen Hörsystemen schon lange maßgeblich mit. Wir wollen, dass immer mehr Menschen, die mit einem Hörverlust leben, wieder besser hören und richtig verstehen. Deshalb entwickeln wir Hörsysteme, die fast das Hörerlebnis des natürlichen Ohres schaffen, und die es Hörgeräte-Akustikern ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Kunden gravierend anzuheben. ReSound ist in über 80 Ländern vertreten. Zu uns gehören ein großes Team kompetenter Mitarbeiter sowie zahlreiche Technologie-Zentren. In Deutschland gehört ReSound zur GN Hearing GmbH, die ihren Sitz in Münster hat - s. www.resound.com.

Original-Content von: GN Hearing GmbH, ReSound, übermittelt durch news aktuell