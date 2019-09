GN Hearing GmbH, ReSound

Mit seinen smarten Hörgeräten hat ReSound die Welt des besseren Hörens einen großen Schritt vorangebracht. Von Hörakustikerinnen und Hörakustikern fachkundig eingestellt, bieten diese Spitzen-Medizin-Produkte auch eine Vielzahl weiterer Funktionen - und sogar Vorteile gegenüber Menschen mit intaktem Gehör. Neue Möglichkeiten wie direktes Soundstreaming oder App-Steuerung heben zudem nachweislich das Image der traditionell eher wenig populären technischen Hörhilfen. Und ReSound baut die Möglichkeiten Jahr für Jahr weiter aus. Nur konsequent ist es da, dass sich der Innovationstreiber für smartes Besserhören auch 2019 mit einem Stand auf der IFA präsentiert - als bislang einziger Hörgeräte-Hersteller. Wichtigste Produktneuheit auf der weltgrößten Show für Consumer Electronics und Home Appliances wird das weltweit erste Premium-Plus Hörgerät ReSound LiNX Quattro[TM] in maßgefertigter Im-Ohr-Bauform sein. Einmal mehr wirbt ReSound für den frühzeitigen Besuch im Hörakustik-Fachgeschäft. Zudem gehören wegweisende Optionen für die direkte Android-Anbindung, smarte Hörgeräte zum Einsteigerpreis, Künstliche Intelligenz (KI) sowie brancheübergreifende Kooperationen zu den diesjährigen Themen am Stand der GN Hearing in Halle 1.2, wo sich ReSound erneut Seite an Seite mit Konzernschwester Jabra präsentiert.

Musik, TV oder Ansagen lauschen und zugleich die Umwelt hören; überall entspannt mobil telefonieren, egal wie laut es ist; in geräuschvoller Umgebung komfortabel verstehen, den Lärm am Smartphone absenken... - die smarten Hörgeräte von ReSound bieten viele Vorteile, die auch Menschen ohne eingeschränktes Gehör gerne hätten. Die medizintechnischen Lösungen haben einen grundlegenden Imagewandel bei Hörgeräten eingeleitet. Und die Möglichkeiten zur Vernetzung werden Jahr für Jahr mehr.

"Unsere aktuellen Spitzengeräte bestechen auch durch ein extra starkes Streaming-Signal, durch die Akku-Lösung mit der längsten Laufzeit des Hörgeräte-Marktes und durch neue Möglichkeiten für direkte Hörgeräte-Vernetzung", so Jochen Meuser, Geschäftsführer der GN Hearing GmbH. "Dank unserer Partnerschaft mit Google werden wir ab dem bevorstehenden Update auf Android 10 als erster Hörgeräte-Hersteller ein vollumfängliches direktes Soundstreaming auch bei Android Geräten ermöglichen."

Neu: weltweit erstes Premium-Plus Hörgerät in maßgefertigter Im-Ohr-Bauform

Produkt-Highlight beim aktuellen IFA-Auftritt ist Hörgerät ReSound LiNX Quattro, ein einzigartiges Premium-Plus Hörgerät, das es ab sofort auch in maßgefertigten Im-Ohr-Bauformen gibt. Die mittlerweile vierte Generation der erfolgreichen LiNX Hörgeräte eröffnet Menschen mit eingeschränktem Gehör selbst in lauter Umgebung sehr komfortables Hören und Verstehen. Der Sound wird hier auf neue Art verarbeitet. Das Ergebnis sind brillante Hör-Erlebnisse mit ausgezeichnetem Klang sowie eine hervorragende Musikwiedergabe. Bei Vergleichstests sagten 19 von 20 Probanden, sie würden ReSound LiNX Quattro beim Musikhören jedem anderen Hörgerät vorziehen (GN Hearing, Jespersen et al., 2018).

"Wir setzen auf bestes Klangerleben, auf höchste Personalisierbarkeit und auf smartes Besserhören für alle", so Jochen Meuser. Belegt wird dieser Grundsatz auch durch die zweite aktuelle IFA-Neuheit: Hörgerät ReSound LiNX 3D 4 verschiebt die Maßstäbe für vernetztes Besserhören im Budget-Bereich. Das kleine Gerät bietet schon bei geringer privater Zuzahlung Optionen zur Anbindung an TV und Handy mit dem ReSound Wireless-Zubehör sowie Steuerung des Hörerlebens über die ReSound Smart 3D App; möglich ist auch hier, die Unterstützung des persönlichen Hörakustikers in Form von Fern-Feinanpassungen via Internet an jedem Ort der Welt zu erhalten u.v.m.

Künstliche Intelligenz (KI) und branchenübergreifende Partnerschaften

Bei der Frage, auf welchem Gebiet Verbraucher den größten Nutzen von Künstlicher Intelligenz (KI) sehen, steht auf Platz 1 der Antworten mit 55 Prozent: Medizintechnik (gfu Studie 2019). Kein Wunder also, dass ReSound als der smarte Technologieführer der Hörgeräte-Branche auf der IFA auch zum Thema KI informiert. Hier geht es etwa um die weltweit erste intuitive Hörgeräte-Steuerung mit KI und Sprachassistentin Siri sowie um die Partnerschaft von GN mit dem jungen Münchner Unternehmen audEERING, dem weltweiten Innovationstreiber für Künstliche Intelligenz im Audio-Bereich.

Durch branchenübergreifende Kooperationen zur smarten Hörgeräte-Vernetzung, etwa durch erfolgreiche Pilot-Projekte mit der Deutschen Bahn AG und der Miele & Cie KG., hat ReSound schon in den Vorjahren von sich Reden gemacht. Auch beim diesjährigen Auftritt wird Kooperation groß geschrieben: ReSound präsentiert sich erneut Seite an Seite mit Konzernschwester Jabra, dem technologisch führenden Anbieter für schnurlose und -gebundene Headsets. Ebenfalls Thema ist die strategische Allianz von ReSound mit Cochlear, dem Weltmarktführer für Hörimplantate; die bimodale Lösung aus ReSound LiNX Quattro und Cochlea-Implantat-System (CI) Cochlear® Nucleus 7[TM], die weltweit erstmals beidseitige smarte Vernetzung inklusive direktem iOS-Streaming ermöglicht, wird im Rahmen der IFA mit einem UX Design Award geehrt. Vorgestellt wird auch RaVis 3D, ein Forschungsprojekt der Ruhr-Universität Bochum (RUB), bei dem in Verbindung mit Smartphone und smarten ReSound Hörgeräten ein radargestützter "virtueller Blindenstock" entwickelt wird.

Einblicke in Hörakustiker-Handwerk und 150 Jahre Innovation für Kommunikation

Komplettiert wird der IFA-Auftritt durch ein vielfältiges Messeprogramm. So wird ReSound die Messeführungen "Reif für die IFA" und "Schule @ IFA" sowie das Führungsangebot für gehörlose IFA-Besucher mitgestalten. Am Stand in Halle 1.2 bietet ReSound zudem mit Unterstützung der HörPartner GmbH, dem größten regionalen Hörakustik-Anbieter von Berlin und Brandenburg, Einblicke in das Hörakustiker-Handwerk sowie in den Ausbildungsberuf Hörakustiker. Wer möchte, kann sein Gehör einem kleinen Schnellhörtest unterziehen.

Nicht zuletzt wird ReSound die IFA 2019 nutzen, um an das 150-jährige Gründungsjubiläum des dänischen GN Konzerns zu erinnern. 1869 machte sich der dänische Industrielle Carl Frederik Tietgen an die Umsetzung seiner Vision von einer vernetzten Welt, wie sie heute mehr denn je Wirklichkeit ist. Die Erfolgsgeschichte von GN begann damals mit dem 'weltweit ersten Internet': Bis 1871 baute GN in drei Jahren die erste Telegrafen-Verbindung von Nordeuropa quer durch Sibirien bis nach China.

"Innovation für Kommunikation und gutes Hören sowie die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Partnern sind wie eine Art DNA des GN Konzerns", so noch einmal Jochen Meuser. "Und genau das führt uns auch auf die IFA, wo wir seit mittlerweile fünf Jahren präsent sind - als bislang einziger Hörgeräte-Hersteller mit eigenem Stand. Wir freuen uns auf erlebnisreiche Tage, in denen wir den IFA-Besuchern die immensen Vorteile unserer smarten Medizinprodukte vorstellen möchten. Zugleich werben wir für den frühzeitigen Gang ins Hörakustik-Fachgeschäft sowie für den professionellen Service durch Hörakustikerinnen und Hörakustiker. Unsere Produkte und deren Anpassung stehen für höchste Personalisierbarkeit. Wir präsentieren hier nicht zuletzt einen Maßstab für zukünftige multifunktionale Schnittstellen zwischen Mensch und Technik."

Sie möchten die smarten ReSound Hörgeräte testen? Über die Info-Seite www.linx-testen.de finden Interessenten überall in Deutschland Hörakustik-Fachgeschäfte, in denen sie diese Lösungen unverbindlich erleben können.

Die Internationale Funkausstellung (IFA), die weltweit führende Messe für Consumer Electronics und Home Appliances, findet vom 6. bis zum 11. September statt. Den IFA-Stand von ReSound finden Interessenten in Halle 1.2 des Berliner Messegeländes am Funkturm (Stand 205, direkt gegenüber von Jabra).

