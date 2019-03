Deutscher Verband Flüssiggas e. V.

Autogas behauptet sich erneut als Alternativkraftstoff Nr. 1

Deutscher Verband Flüssiggas betont: Neuzulassungstrend positiv

Berlin (ots)

Autogas schneidet nach den jüngsten Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zum Fahrzeugbestand wieder als stärkster Alternativkraftstoff am deutschen Markt ab. Der Deutsche Verband Flüssiggas e. V. (DVFG) sieht in der positiven Entwicklung bei den Neuzulassungen frischen Wind für die Branche.

Am 1. Januar 2019 waren laut KBA 395.592 Autogas-Fahrzeuge in Deutschland zugelassen. Im Januar 2019 konnte Autogas zudem im Vergleich zum Januar 2018 ein Plus von 123,4 Prozent bei den monatlichen Neuzulassungen vorweisen. Den Rückgang im Bestand im Vergleich zum Januar 2018 führt der DVFG darauf zurück, dass Altfahrzeuge aus dem Markt ausgeschieden sind, deren Zahl durch den Zuwachs bei den Neuzulassungen nicht vollständig aufgefangen werden konnte. "Autogas bleibt aber offensichtlich eine attraktive Option für Verbraucher, die bewusst auf eine emissionsarme, preiswerte und bundesweit an rund 7.100 Tankstellen verfügbare Alternative setzen", erklärt der DVFG-Vorsitzende Rainer Scharr anlässlich der neuen Zahlen. Hinter Autogas-PKW rangieren im Bestand der alternativen Antriebe Hybrid- (341.411), Elektro- (83.175) sowie Erdgasfahrzeuge (80.776).

Energieträger Flüssiggas:

Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird als Kraftstoff (Autogas), für Heiz- und Kühlzwecke, in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.

