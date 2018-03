newTV meets Rockstars: Hamburgs größter Bewegtbildkongress dockt erstmals an das OMR-Festival an

newTV Kongress 2017 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/112640 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/newTV Kongress/Christian Augustin" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Von den Trends der Bewegtbildbranche bis zu den Strategien der erfolgreichen Branchenakteure: Das Programm des newTV Kongress 2018 von nextMedia.Hamburg am 22. März beim newTV Kongress in der Handelskammer Hamburg steht. Eröffnet wird der Kongress in diesem Jahr mit einer Keynote von Amy Emmerich, Vorreiterin und Expertin für Live-TV und digitalen Video Content bei Refinery29.

Das sind die Big Player des newTV Kongress 2018

Neben der US-amerikanischen Unternehmerin diskutieren beim newTV Kongress 2018 auch weitere Branchenexperten und Big Player unter dem Motto "Business Innovation on Screen" über innovative Formate, Technologien und Strategien der Bewegtbildbranche. Zum diesjährigen Speaker-Line-up gehört auch Jörg Mohaupt, Head of Telecoms, Media & Technology bei Access Industries mit Beteiligungen an der Perform Group, Warner Music und Spotify. Ebenfalls für das Programm bestätigt sind unter anderem: Christoph Vilanek (freenet), Kai Wiesinger (Creator, Director & Wirter), Dr. Andrea Malgara (Mediaplus Gruppe), Guido Meardi (V-Nova), Kay Dammholz (DAZN), Nabil Moghib (SPIEGEL TV) und Bernd Thielk (willy.tel), Tac Romey (Phantomfilm), Hala Baviere (STUDIO+) und Wolfgang Elsäßer (Telekom).

newTV meets OMR: Erstmalig sind Guided Tours im Programm der Bewegtbildkonferenz

Hamburgs größter Bewegtbildkongress dockt in diesem Jahr erstmals an die Online Marketing Rockstars an. Mit einem Shuttle-Service werden die Teilnehmer vom Kongress in der Handelskammer Hamburg zum Online Marketing Rockstars Festival in den Messehallen Hamburg gebracht, wo sie in Kleingruppen zu ausgewählten Austellern aus der Bewegtbildbranche über das Expo-Gelände geführt werden. Sie erhalten einen Überblick über Tools und Lösungen in Bereichen wie Ad-Tech, Influencer-Marketing oder Bewegtbild in Social Media.

Bevor sich der newTV Kongress nach ein paar abschließenden Worten auf der Media Match-Bühne dem Ende neigt, wird Sebastian Heinz, Gründer von Foodboom, nochmal direkt aus der Praxis berichten und das Geschäftsmodell des Food-Startups vorstellen.

